Notizie 30esimo Minuto Fiorentina

Stasera a "30esimo minuto" su Toscana TV ospite Dario Nardella. Conduce Simone Pagnini con...
04 febbraio 2019 09:25
Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto”. Conduce Simon Pagnini
14 gennaio 2019 19:09
Stasera alle 21.15 su Toscana Tv, “30esimo minuto” ospite Tiziano Pieri
07 gennaio 2019 17:16
Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini
31 dicembre 2018 19:44
Stasera ore 21.15 "30esimo minuto" su Toscana TV. Conduce Simon Pagnini
10 dicembre 2018 18:26
Stasera ore 21.15 su Toscana TV "30esimo minuto" ospite Roberto Galbiati. Conduce Pagnini
03 dicembre 2018 17:11
Buso: “Gli arbitri hanno paura a fischiare in certi modi. Ai miei tempi il calcio era della gente. Firenze...”
27 novembre 2018 13:51
Brio: "Sabato i tifosi spingeranno la Fiorentina, la Juventus non si distragga. Ai miei tempi...".
26 novembre 2018 21:50
Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” interverrà Sergio Brio. Conduce Simon Pagnini
26 novembre 2018 16:57
Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” su Toscana TV conduce Simon Pagnini
19 novembre 2018 17:03
Stasera ore 21.15 su Toscana TV a 30esimo minuto puntata dedicata ai tifosi viola
12 novembre 2018 18:19
Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” conduce Pagnini. Presente Labaroviola
05 novembre 2018 19:15
Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite Massimo Caputi. Conduce Pagnini
29 ottobre 2018 16:22
Stasera ore 21.15 su Toscana TV va in onda “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini
15 ottobre 2018 16:50
Pieri: "I preconcetti e la sudditanza psicologica esistono. Il VAR? Un errore modificare il protocollo. Rigore su Simeone? C'è fuorigioco"
09 ottobre 2018 11:28
Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite l’ex arbitro Pieri per far chiarezza sul VAR. Conduce Simon Pagnini
08 ottobre 2018 15:56
Stasera ore 21.15 su Toscana TV: “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini con...
01 ottobre 2018 16:23
Bergomi: "La Fiorentina è una sorpresa e troverà un Inter agguerrita. Chiesa? Lasciamolo crescere, giocatore che mi piace. Su Milenkovic..."
25 settembre 2018 10:13
Restelli: "Nel calcio moderno mi mancano i numeri tradizionali. Quando giocavo io era una "corrida" in campo. Bertoni? Aveva sempre la giustificazione pronta"
18 settembre 2018 15:14
Stasera ore 21.15 su Toscana TV torna "30esimo minuto". Conduce Simon Pagnini. Gli ospiti...
17 settembre 2018 15:58
Stasera su Toscana TV: "30esimo minuto" ore 21.15, conduce Simon Pagnini, gli ospiti…
10 settembre 2018 14:47
Stasera su Toscana TV torna 30esimo minuto ore 21.15: conduce Simon Pagnini, gli ospiti...
03 settembre 2018 16:12
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