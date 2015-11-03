Labaro Viola

Notizie 30esimo Minuto Fiorentina

Stasera a "30esimo minuto" su Toscana TV ospite Dario Nardella. Conduce Simone Pagnini con...

04 febbraio 2019 09:25

Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto”. Conduce Simon Pagnini

14 gennaio 2019 19:09

Stasera alle 21.15 su Toscana Tv, “30esimo minuto” ospite Tiziano Pieri

07 gennaio 2019 17:16

Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini

31 dicembre 2018 19:44

Stasera ore 21.15 "30esimo minuto" su Toscana TV. Conduce Simon Pagnini

10 dicembre 2018 18:26

Stasera ore 21.15 su Toscana TV "30esimo minuto" ospite Roberto Galbiati. Conduce Pagnini

03 dicembre 2018 17:11

Buso: “Gli arbitri hanno paura a fischiare in certi modi. Ai miei tempi il calcio era della gente. Firenze...”

27 novembre 2018 13:51

Brio: "Sabato i tifosi spingeranno la Fiorentina, la Juventus non si distragga. Ai miei tempi...".

26 novembre 2018 21:50

Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” interverrà Sergio Brio. Conduce Simon Pagnini

26 novembre 2018 16:57

Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” su Toscana TV conduce Simon Pagnini

19 novembre 2018 17:03

Stasera ore 21.15 su Toscana TV a 30esimo minuto puntata dedicata ai tifosi viola

12 novembre 2018 18:19

Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” conduce Pagnini. Presente Labaroviola

05 novembre 2018 19:15

Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite Massimo Caputi. Conduce Pagnini

29 ottobre 2018 16:22

Stasera ore 21.15 su Toscana TV va in onda “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini

15 ottobre 2018 16:50

Pieri: "I preconcetti e la sudditanza psicologica esistono. Il VAR? Un errore modificare il protocollo. Rigore su Simeone? C'è fuorigioco"

09 ottobre 2018 11:28

Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite l’ex arbitro Pieri per far chiarezza sul VAR. Conduce Simon Pagnini

08 ottobre 2018 15:56

Stasera ore 21.15 su Toscana TV: “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini con...

01 ottobre 2018 16:23

Bergomi: "La Fiorentina è una sorpresa e troverà un Inter agguerrita. Chiesa? Lasciamolo crescere, giocatore che mi piace. Su Milenkovic..."

25 settembre 2018 10:13

Restelli: "Nel calcio moderno mi mancano i numeri tradizionali. Quando giocavo io era una "corrida" in campo. Bertoni? Aveva sempre la giustificazione pronta"

18 settembre 2018 15:14

Stasera ore 21.15 su Toscana TV torna "30esimo minuto". Conduce Simon Pagnini. Gli ospiti...

17 settembre 2018 15:58

Stasera su Toscana TV: "30esimo minuto" ore 21.15, conduce Simon Pagnini, gli ospiti…

10 settembre 2018 14:47

Stasera su Toscana TV torna 30esimo minuto ore 21.15: conduce Simon Pagnini, gli ospiti...

03 settembre 2018 16:12

Archivio

Esplora l'archivio di 30esimo Minuto

Sett. 6 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36