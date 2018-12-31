Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini
Il consueto appuntamento con “30esimo minuto” non si ferma nemmeno stasera. In onda su Toscana Tv canale 18 del digitale terrestre alle 21.15. Con la conduzione di Simon Pagnini, ospiti Ascari e Petri...
A cura di Redazione Labaroviola
31 dicembre 2018 19:44
Il consueto appuntamento con “30esimo minuto” non si ferma nemmeno stasera. In onda su Toscana Tv canale 18 del digitale terrestre alle 21.15. Con la conduzione di Simon Pagnini, ospiti Ascari e Petri. Interviste a Giocondo Martorelli e Tiziano Pieri ex arbitro.