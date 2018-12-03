Stasera ore 21.15 su Toscana TV "30esimo minuto" ospite Roberto Galbiati. Conduce Pagnini
Questa sera alle 21.15 con 30esimo minuto, il consueto appuntamento d'approfondimento sulla Fiorentina. Saranno ospiti in studio Leonardo Petri, Roberto Galbiati, Avv. Massimo Magli e Gabriele Caldier...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 17:11
Questa sera alle 21.15 con 30esimo minuto, il consueto appuntamento d'approfondimento sulla Fiorentina. Saranno ospiti in studio Leonardo Petri, Roberto Galbiati, Avv. Massimo Magli e Gabriele Caldieron di Labaroviola. Conduce Simon Pagnini.
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