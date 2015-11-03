Notizie Toscana Tv Fiorentina

Marianella: "La Fiorentina è tornata squadra, oggi lo ha dimostrato. Fazzini un patrimonio calcistico"
20 febbraio 2026 00:11
Cecchi: "Oggi c'è il rischio di prendere una mazzata. Siamo prigionieri delle nostre paure e perdiamo"
06 novembre 2025 21:26
Galbiati spiega: "La squadra è rassegnata alla sconfitta. Ora serve giocare di catenaccio e fare punti"
06 novembre 2025 21:09
Cecchi critica: "La Fiorentina sembra impossibile da allenare, il ritorno di Pioli è stato un fallimento"
02 novembre 2025 17:22
Cecchi: "Vittoria che può dare la scintilla alla squadra. Dzeko non mi ha convinto, perde troppe palle"
02 ottobre 2025 23:16
Carobbi: "Comuzzo non è sereno perchè lo volevano vendere. Tre allenatori in tre anni non è progettualità"
17 settembre 2025 22:30
Ulivieri elogia Italiano: "I grandi allenatori si riconoscono dopo aver subito delle sconfitte"
03 aprile 2023 21:58
Tutti pazzi per Greta, è boom social. Quasi 100 mila followers, sabato ne aveva 8 mila
01 dicembre 2021 12:33
L'uomo che ha molestato Greta rischia fino a 12 anni di carcere: "Una goliardata post partita"
30 novembre 2021 12:37
Molestia a Greta, parla il conduttore: "Ho sbagliato solo nei modi, ascoltate tutto l'intervento"
29 novembre 2021 19:30
Le Iene hanno trovato il molestatore di Greta Beccaglia, si tratta di un ristoratore di Ancona
29 novembre 2021 16:22
Parla la giornalista molestata in diretta: "Hanno tentato di toccarmi anche a telecamere spente"
28 novembre 2021 16:09
Video, un tifoso allunga le mani sulla giornalista fuori lo stadio di Empoli, gesto vergognoso
27 novembre 2021 21:17
Micheletti: "Più risultati farà la Fiorentina, meno problemi ci saranno. Vorrei non sentire parlare di salvezza"
27 luglio 2021 21:26
Valcareggi boccia Mandzukic: "Verrebbe a Firenze con l'intenzione di fare tre allenamenti in meno"
04 dicembre 2020 13:18
Caliendo: "Ho obbligato Baggio a lasciare la Fiorentina. Avrebbe fatto la fine di Antognoni"
01 dicembre 2020 14:46
Risaliti: "Tifo la Fiorentina da sempre, per me i colori viola vanno oltre Gaetano. Io lo sosterrò sempre"
02 giugno 2020 18:05
Ferrara: "Alla Fiorentina manca un bomber. Serve un altro attaccante accanto a Vlahovic"
26 maggio 2020 19:11
Giani: "Avevo raggiunto l'accordo per coprire il Franchi ma i Della Valle bloccarono tutto"
14 aprile 2020 19:53
Pupo: "Commisso è un grande opportunità per Firenze. Noi tifosi dobbiamo tenercelo stretto"
23 marzo 2020 23:50
Moggi: "La Fiorentina gioca meglio fuori casa. Chiesa mi ricorda Henry per le sue caratteristiche"
10 novembre 2019 09:26
Bucchioni: "Non illudiamoci che ora arrivi un nuovo Mario Gomez. Higuain? Se devo fare un nome a effetto, preferisco Ibrahimovic..."
17 giugno 2019 22:26
Nicchi: "Centro VAR a Coverciano nella prossima stagione. Rocchi non smette. Vi spiego come cambia il fallo di mano..."
06 maggio 2019 23:13
Ag. Rossi: “Abbiamo sentito anche la Fiorentina, lui sogna di tornare a Firenze”
24 dicembre 2018 11:04
Stasera ore 21.15 su Toscana TV "30esimo minuto" ospite Roberto Galbiati. Conduce Pagnini
03 dicembre 2018 17:11
Brio: "Sabato i tifosi spingeranno la Fiorentina, la Juventus non si distragga. Ai miei tempi...".
26 novembre 2018 21:50
Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite Massimo Caputi. Conduce Pagnini
29 ottobre 2018 16:22
Stasera ore 21.15 su Toscana TV va in onda “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini
15 ottobre 2018 16:50
Pieri: "I preconcetti e la sudditanza psicologica esistono. Il VAR? Un errore modificare il protocollo. Rigore su Simeone? C'è fuorigioco"
09 ottobre 2018 11:28
Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite l’ex arbitro Pieri per far chiarezza sul VAR. Conduce Simon Pagnini
08 ottobre 2018 15:56
Restelli: "Nel calcio moderno mi mancano i numeri tradizionali. Quando giocavo io era una "corrida" in campo. Bertoni? Aveva sempre la giustificazione pronta"
18 settembre 2018 15:14
Stasera ore 21.15 su Toscana TV torna "30esimo minuto". Conduce Simon Pagnini. Gli ospiti...
17 settembre 2018 15:58
Stasera su Toscana TV: "30esimo minuto" ore 21.15, conduce Simon Pagnini, gli ospiti…
10 settembre 2018 14:47
Stasera su Toscana TV torna 30esimo minuto ore 21.15: conduce Simon Pagnini, gli ospiti...
03 settembre 2018 16:12
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