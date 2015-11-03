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Notizie Toscana Tv Fiorentina

Marianella: "La Fiorentina è tornata squadra, oggi lo ha dimostrato. Fazzini un patrimonio calcistico"

20 febbraio 2026 00:11

Cecchi: "Oggi c'è il rischio di prendere una mazzata. Siamo prigionieri delle nostre paure e perdiamo"

06 novembre 2025 21:26

Galbiati spiega: "La squadra è rassegnata alla sconfitta. Ora serve giocare di catenaccio e fare punti"

06 novembre 2025 21:09

Cecchi critica: "La Fiorentina sembra impossibile da allenare, il ritorno di Pioli è stato un fallimento"

02 novembre 2025 17:22

Cecchi: "Vittoria che può dare la scintilla alla squadra. Dzeko non mi ha convinto, perde troppe palle"

02 ottobre 2025 23:16

Carobbi: "Comuzzo non è sereno perchè lo volevano vendere. Tre allenatori in tre anni non è progettualità"

17 settembre 2025 22:30

Ulivieri elogia Italiano: "I grandi allenatori si riconoscono dopo aver subito delle sconfitte"

03 aprile 2023 21:58

Tutti pazzi per Greta, è boom social. Quasi 100 mila followers, sabato ne aveva 8 mila

01 dicembre 2021 12:33

L'uomo che ha molestato Greta rischia fino a 12 anni di carcere: "Una goliardata post partita"

30 novembre 2021 12:37

Molestia a Greta, parla il conduttore: "Ho sbagliato solo nei modi, ascoltate tutto l'intervento"

29 novembre 2021 19:30

Le Iene hanno trovato il molestatore di Greta Beccaglia, si tratta di un ristoratore di Ancona

29 novembre 2021 16:22

Parla la giornalista molestata in diretta: "Hanno tentato di toccarmi anche a telecamere spente"

28 novembre 2021 16:09

Video, un tifoso allunga le mani sulla giornalista fuori lo stadio di Empoli, gesto vergognoso

27 novembre 2021 21:17

Micheletti: "Più risultati farà la Fiorentina, meno problemi ci saranno. Vorrei non sentire parlare di salvezza"

27 luglio 2021 21:26

Valcareggi boccia Mandzukic: "Verrebbe a Firenze con l'intenzione di fare tre allenamenti in meno"

04 dicembre 2020 13:18

Caliendo: "Ho obbligato Baggio a lasciare la Fiorentina. Avrebbe fatto la fine di Antognoni"

01 dicembre 2020 14:46

Risaliti: "Tifo la Fiorentina da sempre, per me i colori viola vanno oltre Gaetano. Io lo sosterrò sempre"

02 giugno 2020 18:05

Ferrara: "Alla Fiorentina manca un bomber. Serve un altro attaccante accanto a Vlahovic"

26 maggio 2020 19:11

Giani: "Avevo raggiunto l'accordo per coprire il Franchi ma i Della Valle bloccarono tutto"

14 aprile 2020 19:53

Pupo: "Commisso è un grande opportunità per Firenze. Noi tifosi dobbiamo tenercelo stretto"

23 marzo 2020 23:50

Moggi: "La Fiorentina gioca meglio fuori casa. Chiesa mi ricorda Henry per le sue caratteristiche"

10 novembre 2019 09:26

Bucchioni: "Non illudiamoci che ora arrivi un nuovo Mario Gomez. Higuain? Se devo fare un nome a effetto, preferisco Ibrahimovic..."

17 giugno 2019 22:26

Nicchi: "Centro VAR a Coverciano nella prossima stagione. Rocchi non smette. Vi spiego come cambia il fallo di mano..."

06 maggio 2019 23:13

Ag. Rossi: “Abbiamo sentito anche la Fiorentina, lui sogna di tornare a Firenze”

24 dicembre 2018 11:04

Stasera ore 21.15 su Toscana TV "30esimo minuto" ospite Roberto Galbiati. Conduce Pagnini

03 dicembre 2018 17:11

Brio: "Sabato i tifosi spingeranno la Fiorentina, la Juventus non si distragga. Ai miei tempi...".

26 novembre 2018 21:50

Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite Massimo Caputi. Conduce Pagnini

29 ottobre 2018 16:22

Stasera ore 21.15 su Toscana TV va in onda “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini

15 ottobre 2018 16:50

Pieri: "I preconcetti e la sudditanza psicologica esistono. Il VAR? Un errore modificare il protocollo. Rigore su Simeone? C'è fuorigioco"

09 ottobre 2018 11:28

Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite l’ex arbitro Pieri per far chiarezza sul VAR. Conduce Simon Pagnini

08 ottobre 2018 15:56

Restelli: "Nel calcio moderno mi mancano i numeri tradizionali. Quando giocavo io era una "corrida" in campo. Bertoni? Aveva sempre la giustificazione pronta"

18 settembre 2018 15:14

Stasera ore 21.15 su Toscana TV torna "30esimo minuto". Conduce Simon Pagnini. Gli ospiti...

17 settembre 2018 15:58

Stasera su Toscana TV: "30esimo minuto" ore 21.15, conduce Simon Pagnini, gli ospiti…

10 settembre 2018 14:47

Stasera su Toscana TV torna 30esimo minuto ore 21.15: conduce Simon Pagnini, gli ospiti...

03 settembre 2018 16:12

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