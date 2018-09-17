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Stasera ore 21.15 su Toscana TV torna "30esimo minuto". Conduce Simon Pagnini. Gli ospiti...

Questa sera su Toscana TV ore 21.15, (canale 18 del digitale terrestre) torna 30esimo minuto, il programma condotto da Simon Pagnini (in foto) ovviamente parlando di Fiorentina. Ospiti della serata: L...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2018 15:58
Stasera ore 21.15 su Toscana TV torna "30esimo minuto". Conduce Simon Pagnini. Gli ospiti... -
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30esimo Minuto
Simon Pagnini
Toscana Tv
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Questa sera su Toscana TV ore 21.15, (canale 18 del digitale terrestre) torna 30esimo minuto, il programma condotto da Simon Pagnini (in foto) ovviamente parlando di Fiorentina. Ospiti della serata: Leonardo Petri, Michele Restelli e Leonardo Vonci insieme al nostro Gabriele Caldieron  per interagire da casa. La trasmissione potrà essere seguita anche sulla pagina Facebook del programma per i residenti fuori dalla toscana.

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