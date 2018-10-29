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Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite Massimo Caputi. Conduce Pagnini

Tutto pronto per questa sera dalle 21,15 su Toscana Tv al consueto appuntamento con “30esimo minuto” canale 18 del digitale terrestre. Ospiti di serata: Leonardo Petri, Leonardo Vonci, Giulio Meozzi,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2018 16:22
Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite Massimo Caputi. Conduce Pagnini -
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Gabriele Caldieron
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Toscana Tv
Pagnini
Massimo Caputi
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Tutto pronto per questa sera dalle 21,15 su Toscana Tv al consueto appuntamento con “30esimo minuto” canale 18 del digitale terrestre. Ospiti di serata: Leonardo Petri, Leonardo Vonci, Giulio Meozzi, Avv. Magli e collegamento telefonico con Massimo Caputi. Presente anche Labaroviola con Gabriele Caldieron.

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