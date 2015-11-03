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Notizie Massimo Caputi Fiorentina

Caputi consiglia Kean: "Rimarrei a Firenze o in un club dove è centrale. È esploso grazie alla continuità"

07 luglio 2025 17:07

Massimo Caputi: "Sarri e Italiano allenatori simili per non aver fatto il salto di qualità con i propri club"

21 febbraio 2024 19:56

"Lo scudetto al Napoli è la prova che si può vincere anche se non sei una super potenza economica"

05 maggio 2023 13:36

Lotito al Viola Park invitato dalla Fiorentina: "Non ci sono colori nella visione di un prodotto"

05 aprile 2022 15:20

Massimo Caputi consiglia Italiano: "Senza Vlahovic servono altre strategie e soluzioni per l'attacco"

06 febbraio 2022 17:58

Massimo Caputi: "La Fiorentina può concorrere ancora per l'Europa…"

06 marzo 2019 19:50

Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite Massimo Caputi. Conduce Pagnini

29 ottobre 2018 16:22

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