Lotito al Viola Park invitato dalla Fiorentina: "Non ci sono colori nella visione di un prodotto"

Tra gli ospiti ieri alla visione del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina che sarà pronto da dicembre, c'era anche Claudio Lotito

Nella giornata di ieri ha destato molto scalpore e sorpresa la presenza di Claudio Lotito, presidente della Lazio, al Viola Park, insieme con Infantino, Valentina Vezzali e il presidente della Lega Calcio Lorenzo Casini invitati dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Ha commentato questo aspetto, il giornalista Massimo Caputi ne ha parlato a Radio Bruno, le sue parole: "Mi auguro che nella Lega di serie A si possa costruire qualcosa di duraturo, non ci sono colori e bandiere nella visione di un prodotto, dobbiamo metterci alle spalle gli scontri che non ci hanno permesso di crescere. Questo deve essere l'augurio e l'obiettivo" conclude Caputi.

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