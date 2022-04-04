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La Fiorentina ha fatto visitare il Viola Park a Infantino, Claudio Lotito, Valentina Vezzali e Casini

Giornata di visite al Viola Park con il direttore generale della Fiorentina Joe Barone che ha portato grandi ospiti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2022 19:25
La Fiorentina ha fatto visitare il Viola Park a Infantino, Claudio Lotito, Valentina Vezzali e Casini -
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La Fiorentina ha fatto visitare il Viola Park a Infantino, Claudio Lotito, Valentina Vezzali e Casini

Questa mattina il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha mostrato il Viola Park al presidente della Fifa Gianni Infantino, al sottosegretario dello Sport Valentina Vezzali, al presidente della Lega Calcio Lorenzo Casini. Presente anche l'ex presidente della Federcalcio americano Cordeiro e anche Claudio Lotito, presidente della Lazio. Queste le foto delle visita

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