Notizie Infantino Fiorentina

Infantino saluta Firenze e torna in Argentina: ufficiale il passaggio all’Argentinos Juniors
03 gennaio 2026 22:07
Dall'Argentina: "Infantino all'Argentinos Juniors in prestito per un anno con opzione di acquisto"
28 dicembre 2025 18:17
Dall'Argentina: "Infantino vicino all'Argentinos Juniors. Si lavora a prenderlo in prestito per un anno"
24 dicembre 2025 11:19
Infantino: “Gli stadi italiani devono essere i migliori. Milan-Como in Australia? Si tratta di una sola partita”
09 ottobre 2025 15:38
Tmw: "Incontro tra Fiorentina e procuratore di Infantino: si valuta un nuovo prestito per l'argentino"
08 luglio 2025 21:49
Stagione fallimentare per Gino Infantino in Arabia: non convocato nemmeno per il Mondiale per Club.
18 giugno 2025 22:13
L'agente di Infantino: "A Gennaio poteva tornare alla Fiorentina, a luglio valuteremo il da farsi"
26 febbraio 2025 11:26
Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat
20 gennaio 2025 18:51
De Santis: "Beltrán può davvero tornare al River Plate, in Argentina lo rivogliono subito"
03 ottobre 2024 14:27
Corriere dello Sport: “Con l’addio di Sabiri e di Infantino, la Fiorentina risparmia 1,3 milioni”
02 ottobre 2024 08:21
Infantino lascia la Fiorentina: andrà in prestito secco all'Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi Uniti
01 ottobre 2024 12:42
Corriere Fiorentino: “Infantino al Cosenza saltato perché ha deciso di non ampliare la rosa”
06 settembre 2024 09:58
Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni”
05 settembre 2024 09:25
Fiorentina, quanti argentini! A gennaio diventeranno cinque. Infantino è stato reintegrato
05 settembre 2024 09:19
Dall'Argentina: Infantino al Cosenza, la Fiorentina lo cede in prestito secco. Domani la firma
30 agosto 2024 16:50
La Nazione: "Il mercato in uscita della Fiorentina non è ancora chiuso. Da Brekalo e Barak al misterioso Infantino"
25 agosto 2024 11:00
Sentite l'agente di Infantino: "Fiorentina contenta di lui. Non ci passa per la mente di andare via"
30 maggio 2024 19:01
TMW rivela: "Infantino in estate lascerà la Fiorentina, ipotesi prestito al Rosario Central per trovare continuità"
01 maggio 2024 11:21
Infantino: "Joe, eri commosso quando parlavi della Fiorentina. Il mondo del calcio ti perde troppo presto"
19 marzo 2024 16:40
Kouamè ha la malaria, pochissimi esterni in rosa: Italiano ha provato Infantino in allenamento
23 febbraio 2024 19:37
Dov’è andato Infantino? Poco spazio, è in Primavera. A gennaio non ha voluto il prestito. Ora come si valorizza?
20 febbraio 2024 09:43
Galloppa: "Infantino positivo, ma è capitato in una partita difficile e questo oggi non lo ha aiutato"
09 febbraio 2024 22:01
La Fiorentina Primavera trionfa contro la Juventus, Infantino titolare ma è stato un fantasma in campo
09 febbraio 2024 20:11
TMW rivela: "Niente Cremonese per Infantino, l'argentino resta a Firenze fino a fine stagione"
31 gennaio 2024 15:26
Nazione, Pierozzi verso lo Spezia. Per farlo crescere anche Infantino andrà via in prestito
21 dicembre 2023 09:46
Bucchioni sui singoli: "Brekalo non incide mai. Nzola ha guidato la riscossa. Infantino con personalità"
07 dicembre 2023 19:01
Nazione, Pierozzi e Infantino in uscita. Barak reclama più spazio. Sottil vuole restare. Kouame? Italiano ci punta
07 dicembre 2023 09:58
Infantino: "Adesso Firenze può inserire il Viola Park tra le bellezze del suo territorio. Voglio tornarci"
11 ottobre 2023 23:22
Repubblica, Bonaventura a riposo e Barak non in forma, grande occasione per Infantino
05 ottobre 2023 12:30
Ag. Infantino: "Normali che giochi poco ma ad ogni allenamento conquista sempre di più Italiano"
29 settembre 2023 16:00
Il procuratore Infantino: "Italiano valorizza i giocatori forti come lui. Quella della Fiorentina non l'unica offerta"
06 settembre 2023 13:57
Dal Viola Park: alla rifinitura verso Fiorentina-Rapid assenti Amrabat ed Infantino. Ci sono Jovic, Barak e Sabiri
30 agosto 2023 10:35
Nazione: “Solo un tempo, Fiorentina con le spalle al muro. Errori e tante ingenuità. Infantino spreca il pari”
25 agosto 2023 07:48
Infantino: “Conta solo vincere. Fiorentina? ho solo sperato si facesse, nessuno ha dovuto convincermi”
23 agosto 2023 08:39
Infantino era candidato per la 10, presa poi da Gonzalez. Antognoni: “Preferivo Castrovilli, che è italiano”
18 agosto 2023 08:13
Corriere dello Sport, Infantino testato da Italiano, 500mila euro di bonus se gioca 15 gare in ogni competizione
05 agosto 2023 09:29
Barone: "Seguivamo Infantino da due anni. È stata una trattativa lunga. Stracontenti di averlo qui"
04 agosto 2023 08:04
Infantino: "Ho voluto fortemente la Fiorentina. Mi adatto a tutti i ruoli di centrocampo. Vorrei il 19"
04 agosto 2023 08:00
Ufficiale: Gino Infantino è un nuovo giocatore della Fiorentina. Contratto fino al 2028
03 agosto 2023 17:15
Il video di Infantino a Firenze: "Un sogno essere qui, Batistuta idolo, darò tutto per la maglia della Fiorentina"
31 luglio 2023 22:56
Pres. Rosario: "Cessione di Infantino alla Fiorentina dà ossigeno, migliora nostra situazione economica"
30 luglio 2023 19:22
Infantino può giocare sia nel mezzo che esterno. Velocità e dribbling, ha già giocato 71 partite nel Rosario
30 luglio 2023 13:42
Pres. Rosario: "Abbiamo accettato l'offerta della Fiorentina per Infantino, ci aspettiamo esploda negli anni"
29 luglio 2023 10:05
Sportitalia, sondaggio esplorativo della Fiorentina per Gino Infantino, centrocampista del Rosario Central
28 luglio 2023 16:30
Scugnizzo viola: ”L’Arabia Saudita ha fregato l’idea della super lega. Il calcio sta finendo!”
13 luglio 2023 15:17
Infantino, presidente FIFA: "Fa molto piacere che ci siano ben tre squadre italiane nelle finali"
22 maggio 2023 20:25
Burdisso in Argentina, il dirigente della Fiorentina sta visionando Infantino, Veliz e Prestianni
24 marzo 2023 13:37
Gianni Infantino rieletto per acclamazione presidente della FIFA. Resterà in carica fino al 2027
16 marzo 2023 13:39
La FIFA sembra aver ascoltato la Fiorentina: verrà aggiunto un tetto alle commissioni degli agenti
16 dicembre 2022 18:23
Infantino sempre presente ad ogni partita, se si gioca allo stesso orario prende l'elicottero all'intervallo
03 dicembre 2022 20:39
Parla l'invasore di Portogallo-Uruguay: "Dopo l'arresto mi hanno offerto caffè e brioche. Infantino ha riso"
29 novembre 2022 18:44
Infantino e l'Emiro del Qatar sulla fascia per LGBT: "No, al massimo ci scrivete No Discrimination"
21 novembre 2022 13:53
Infantino: "Critiche al mondiale ipocrite. Per quanto fatto dagli europei dovremmo scusarci per 3 mila anni"
19 novembre 2022 13:43
Sportitalia, visita privata di Infantino a Roma. Incontro con Barone e Lotito a Formello
19 giugno 2022 21:56
Ha vinto Commisso sui procuratori, dal 2023 commissioni fisse e basta a incassi multipli da operazione
08 giugno 2022 14:40
Cena Commisso-Infantino a Manhattan: complimenti al presidente viola per gli investimenti fatti
27 aprile 2022 10:18
Infantino promuove Fifa+: "Porterà la democrazia nel calcio. Vogliamo un calcio inclusivo e globale"
13 aprile 2022 22:20
Nardella: "Infantino a Firenze un fatto importantissimo. Ha apprezzato il progetto stadio"
05 aprile 2022 19:39
Tifosi Juventus non l'hanno presa bene: "Infantino non può dire quella frase a favore della Fiorentina"
05 aprile 2022 12:38
Infantino: "Il giorno migliore per essere a Firenze, ha perso la Juventus ed ha vinto la Fiorentina"
04 aprile 2022 19:56
La Fiorentina ha fatto visitare il Viola Park a Infantino, Claudio Lotito, Valentina Vezzali e Casini
04 aprile 2022 19:25
Nardella ha presentato il progetto del nuovo Franchi agli ospiti Infantino e Valentina Vezzali
04 aprile 2022 17:10
La Fifa inizia a cambiare le regole dei trasferimenti, da giugno limite a durata e numero dei prestiti
21 gennaio 2022 13:59
Commisso, una luce nelle ombre oscure del calcio. Un moderno Donnie Brasco
19 gennaio 2022 12:15
La FIFA accoglie idee della Fiorentina: "Tetto commissioni ai procuratori, un solo assistito per trattativa"
17 gennaio 2022 18:00
Infantino minaccia: "Chi va nella Superlega avrà delle conseguenze. Devono pensarci bene"
20 aprile 2021 14:12
La Stampa: la FIFA scrive alla FIGC per Vlahovic e Milenkovic. Indagata anche la Roma
10 novembre 2020 11:40
Gravina: "Dopo la scuola saranno gli stadi a riaprire. Pratica dei tamponi insostenibile, chiediamo al Cts un intervento"
15 settembre 2020 16:32
La FIFA pressa le Federazioni, idea play off in campionato per riconquistare lo spettacolo del calcio
15 settembre 2020 10:35
Infantino: "Sarebbe irresponsabile riavviare le competizioni. Bisognerà aspettare un pò"
10 aprile 2020 18:17
La richiesta della Serie A alla FIFA: estendere il calciomercato fino ad ottobre
25 marzo 2020 13:45
La Fifa ha assegnato alla Cina la prima Coppa del Mondo per club in programma a giugno e luglio 2021
24 ottobre 2019 12:46
La Fifa pensa alla rivoluzione sul calciomercato, fine dei prestiti tra club?
11 aprile 2018 19:17
Sentite DeLa: "La serie A torni a 16 squadre, come nel 1986. Infantino voleva farci giocare di più, ma..."
27 marzo 2018 17:32
La rivoluzione di Infantino: "Via il mercato invernale, tetto salariale e stop commissioni folli per agenti"
16 febbraio 2018 16:52
Infantino gela l'Italia: "Impossibile che venga ripescata. E' una tragedia che non sia ai mondiali, ma..."
19 dicembre 2017 16:32
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