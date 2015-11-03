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Notizie Infantino Fiorentina

Infantino saluta Firenze e torna in Argentina: ufficiale il passaggio all’Argentinos Juniors

03 gennaio 2026 22:07

Dall'Argentina: "Infantino all'Argentinos Juniors in prestito per un anno con opzione di acquisto"

28 dicembre 2025 18:17

Dall'Argentina: "Infantino vicino all'Argentinos Juniors. Si lavora a prenderlo in prestito per un anno"

24 dicembre 2025 11:19

Infantino: “Gli stadi italiani devono essere i migliori. Milan-Como in Australia? Si tratta di una sola partita”

09 ottobre 2025 15:38

Tmw: "Incontro tra Fiorentina e procuratore di Infantino: si valuta un nuovo prestito per l'argentino"

08 luglio 2025 21:49

Stagione fallimentare per Gino Infantino in Arabia: non convocato nemmeno per il Mondiale per Club.

18 giugno 2025 22:13

L'agente di Infantino: "A Gennaio poteva tornare alla Fiorentina, a luglio valuteremo il da farsi"

26 febbraio 2025 11:26

Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat

20 gennaio 2025 18:51

De Santis: "Beltrán può davvero tornare al River Plate, in Argentina lo rivogliono subito"

03 ottobre 2024 14:27

Corriere dello Sport: “Con l’addio di Sabiri e di Infantino, la Fiorentina risparmia 1,3 milioni”

02 ottobre 2024 08:21

Infantino lascia la Fiorentina: andrà in prestito secco all'Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi Uniti

01 ottobre 2024 12:42

Corriere Fiorentino: “Infantino al Cosenza saltato perché ha deciso di non ampliare la rosa”

06 settembre 2024 09:58

Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni”

05 settembre 2024 09:25

Fiorentina, quanti argentini! A gennaio diventeranno cinque. Infantino è stato reintegrato 

05 settembre 2024 09:19

Dall'Argentina: Infantino al Cosenza, la Fiorentina lo cede in prestito secco. Domani la firma

30 agosto 2024 16:50

La Nazione: "Il mercato in uscita della Fiorentina non è ancora chiuso. Da Brekalo e Barak al misterioso Infantino"

25 agosto 2024 11:00

Sentite l'agente di Infantino: "Fiorentina contenta di lui. Non ci passa per la mente di andare via"

30 maggio 2024 19:01

TMW rivela: "Infantino in estate lascerà la Fiorentina, ipotesi prestito al Rosario Central per trovare continuità"

01 maggio 2024 11:21

Infantino: "Joe, eri commosso quando parlavi della Fiorentina. Il mondo del calcio ti perde troppo presto"

19 marzo 2024 16:40

Kouamè ha la malaria, pochissimi esterni in rosa: Italiano ha provato Infantino in allenamento

23 febbraio 2024 19:37

Dov’è andato Infantino? Poco spazio, è in Primavera. A gennaio non ha voluto il prestito. Ora come si valorizza?

20 febbraio 2024 09:43

Galloppa: "Infantino positivo, ma è capitato in una partita difficile e questo oggi non lo ha aiutato"

09 febbraio 2024 22:01

La Fiorentina Primavera trionfa contro la Juventus, Infantino titolare ma è stato un fantasma in campo

09 febbraio 2024 20:11

TMW rivela: "Niente Cremonese per Infantino, l'argentino resta a Firenze fino a fine stagione"

31 gennaio 2024 15:26

Nazione, Pierozzi verso lo Spezia. Per farlo crescere anche Infantino andrà via in prestito

21 dicembre 2023 09:46

Bucchioni sui singoli: "Brekalo non incide mai. Nzola ha guidato la riscossa. Infantino con personalità"

07 dicembre 2023 19:01

Nazione, Pierozzi e Infantino in uscita. Barak reclama più spazio. Sottil vuole restare. Kouame? Italiano ci punta

07 dicembre 2023 09:58

Infantino: "Adesso Firenze può inserire il Viola Park tra le bellezze del suo territorio. Voglio tornarci"

11 ottobre 2023 23:22

Repubblica, Bonaventura a riposo e Barak non in forma, grande occasione per Infantino

05 ottobre 2023 12:30

Ag. Infantino: "Normali che giochi poco ma ad ogni allenamento conquista sempre di più Italiano"

29 settembre 2023 16:00

Il procuratore Infantino: "Italiano valorizza i giocatori forti come lui. Quella della Fiorentina non l'unica offerta"

06 settembre 2023 13:57

Dal Viola Park: alla rifinitura verso Fiorentina-Rapid assenti Amrabat ed Infantino. Ci sono Jovic, Barak e Sabiri

30 agosto 2023 10:35

Nazione: “Solo un tempo, Fiorentina con le spalle al muro. Errori e tante ingenuità. Infantino spreca il pari”

25 agosto 2023 07:48

Infantino: “Conta solo vincere. Fiorentina? ho solo sperato si facesse, nessuno ha dovuto convincermi”

23 agosto 2023 08:39

Infantino era candidato per la 10, presa poi da Gonzalez. Antognoni: “Preferivo Castrovilli, che è italiano”

18 agosto 2023 08:13

Corriere dello Sport, Infantino testato da Italiano, 500mila euro di bonus se gioca 15 gare in ogni competizione

05 agosto 2023 09:29

Barone: "Seguivamo Infantino da due anni. È stata una trattativa lunga. Stracontenti di averlo qui"

04 agosto 2023 08:04

Infantino: "Ho voluto fortemente la Fiorentina. Mi adatto a tutti i ruoli di centrocampo. Vorrei il 19"

04 agosto 2023 08:00

Ufficiale: Gino Infantino è un nuovo giocatore della Fiorentina. Contratto fino al 2028

03 agosto 2023 17:15

Il video di Infantino a Firenze: "Un sogno essere qui, Batistuta idolo, darò tutto per la maglia della Fiorentina"

31 luglio 2023 22:56

Pres. Rosario: "Cessione di Infantino alla Fiorentina dà ossigeno, migliora nostra situazione economica"

30 luglio 2023 19:22

Infantino può giocare sia nel mezzo che esterno. Velocità e dribbling, ha già giocato 71 partite nel Rosario

30 luglio 2023 13:42

Pres. Rosario: "Abbiamo accettato l'offerta della Fiorentina per Infantino, ci aspettiamo esploda negli anni"

29 luglio 2023 10:05

Sportitalia, sondaggio esplorativo della Fiorentina per Gino Infantino, centrocampista del Rosario Central

28 luglio 2023 16:30

Scugnizzo viola: ”L’Arabia Saudita ha fregato l’idea della super lega. Il calcio sta finendo!”

13 luglio 2023 15:17

Infantino, presidente FIFA: "Fa molto piacere che ci siano ben tre squadre italiane nelle finali"

22 maggio 2023 20:25

Burdisso in Argentina, il dirigente della Fiorentina sta visionando Infantino, Veliz e Prestianni

24 marzo 2023 13:37

Gianni Infantino rieletto per acclamazione presidente della FIFA. Resterà in carica fino al 2027

16 marzo 2023 13:39

La FIFA sembra aver ascoltato la Fiorentina: verrà aggiunto un tetto alle commissioni degli agenti

16 dicembre 2022 18:23

Infantino sempre presente ad ogni partita, se si gioca allo stesso orario prende l'elicottero all'intervallo

03 dicembre 2022 20:39

Parla l'invasore di Portogallo-Uruguay: "Dopo l'arresto mi hanno offerto caffè e brioche. Infantino ha riso"

29 novembre 2022 18:44

Infantino e l'Emiro del Qatar sulla fascia per LGBT: "No, al massimo ci scrivete No Discrimination"

21 novembre 2022 13:53

Infantino: "Critiche al mondiale ipocrite. Per quanto fatto dagli europei dovremmo scusarci per 3 mila anni"

19 novembre 2022 13:43

Sportitalia, visita privata di Infantino a Roma. Incontro con Barone e Lotito a Formello

19 giugno 2022 21:56

Ha vinto Commisso sui procuratori, dal 2023 commissioni fisse e basta a incassi multipli da operazione

08 giugno 2022 14:40

Cena Commisso-Infantino a Manhattan: complimenti al presidente viola per gli investimenti fatti

27 aprile 2022 10:18

Infantino promuove Fifa+: "Porterà la democrazia nel calcio. Vogliamo un calcio inclusivo e globale"

13 aprile 2022 22:20

Nardella: "Infantino a Firenze un fatto importantissimo. Ha apprezzato il progetto stadio"

05 aprile 2022 19:39

Tifosi Juventus non l'hanno presa bene: "Infantino non può dire quella frase a favore della Fiorentina"

05 aprile 2022 12:38

Infantino: "Il giorno migliore per essere a Firenze, ha perso la Juventus ed ha vinto la Fiorentina"

04 aprile 2022 19:56

La Fiorentina ha fatto visitare il Viola Park a Infantino, Claudio Lotito, Valentina Vezzali e Casini

04 aprile 2022 19:25

Nardella ha presentato il progetto del nuovo Franchi agli ospiti Infantino e Valentina Vezzali

04 aprile 2022 17:10

La Fifa inizia a cambiare le regole dei trasferimenti, da giugno limite a durata e numero dei prestiti

21 gennaio 2022 13:59

Commisso, una luce nelle ombre oscure del calcio. Un moderno Donnie Brasco

19 gennaio 2022 12:15

La FIFA accoglie idee della Fiorentina: "Tetto commissioni ai procuratori, un solo assistito per trattativa"

17 gennaio 2022 18:00

Infantino minaccia: "Chi va nella Superlega avrà delle conseguenze. Devono pensarci bene"

20 aprile 2021 14:12

La Stampa: la FIFA scrive alla FIGC per Vlahovic e Milenkovic. Indagata anche la Roma

10 novembre 2020 11:40

Gravina: "Dopo la scuola saranno gli stadi a riaprire. Pratica dei tamponi insostenibile, chiediamo al Cts un intervento"

15 settembre 2020 16:32

La FIFA pressa le Federazioni, idea play off in campionato per riconquistare lo spettacolo del calcio

15 settembre 2020 10:35

Infantino: "Sarebbe irresponsabile riavviare le competizioni. Bisognerà aspettare un pò"

10 aprile 2020 18:17

La richiesta della Serie A alla FIFA: estendere il calciomercato fino ad ottobre

25 marzo 2020 13:45

La Fifa ha assegnato alla Cina la prima Coppa del Mondo per club in programma a giugno e luglio 2021

24 ottobre 2019 12:46

La Fifa pensa alla rivoluzione sul calciomercato, fine dei prestiti tra club?

11 aprile 2018 19:17

Sentite DeLa: "La serie A torni a 16 squadre, come nel 1986. Infantino voleva farci giocare di più, ma..."

27 marzo 2018 17:32

La rivoluzione di Infantino: "Via il mercato invernale, tetto salariale e stop commissioni folli per agenti"

16 febbraio 2018 16:52

Infantino gela l'Italia: "Impossibile che venga ripescata. E' una tragedia che non sia ai mondiali, ma..."

19 dicembre 2017 16:32

Sentite Infantino: ''Ingiusto chiedere le dimissioni di Tavecchio per un risultato negativo. E' un grande innovatore...''

15 novembre 2017 14:14

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