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Nardella ha presentato il progetto del nuovo Franchi agli ospiti Infantino e Valentina Vezzali

Il sindaco di Firenze Dario Nardella presenta ufficialmente il nuovo stadio alle massime autorità calcistiche nazionali e mondiali.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2022 17:10
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Nardella ha presentato il progetto del nuovo Franchi agli ospiti Infantino e Valentina Vezzali

Attraverso il suo profilo Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha mostrato un' anteprima della presentazione del progetto del nuovo stadio a Gianni Infantino, presidente della FIFA, e a Valentina Vezzali, Sottosegretario per lo sport.

 

 

 

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