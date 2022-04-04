Nardella ha presentato il progetto del nuovo Franchi agli ospiti Infantino e Valentina Vezzali
Il sindaco di Firenze Dario Nardella presenta ufficialmente il nuovo stadio alle massime autorità calcistiche nazionali e mondiali.
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2022 17:10
Attraverso il suo profilo Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha mostrato un' anteprima della presentazione del progetto del nuovo stadio a Gianni Infantino, presidente della FIFA, e a Valentina Vezzali, Sottosegretario per lo sport.