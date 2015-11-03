Notizie Vezzali Fiorentina

Nardella: "Infantino a Firenze un fatto importantissimo. Ha apprezzato il progetto stadio"
05 aprile 2022 19:39
Vezzali entusiasta: "Viola Park incredibile, contribuirà a tutto lo sport. Ripartiamo dai giovani"
04 aprile 2022 21:20
La Fiorentina ha fatto visitare il Viola Park a Infantino, Claudio Lotito, Valentina Vezzali e Casini
04 aprile 2022 19:25
Nardella ha presentato il progetto del nuovo Franchi agli ospiti Infantino e Valentina Vezzali
04 aprile 2022 17:10
Valentina Vezzali: ''Sono necessarie da subito delle profonde riforme per cambiare il calcio''
28 marzo 2022 16:54
Dazn down, furia dei tifosi. Vezzali: "Stiamo monitorando la situazione a beneficio dei consumatori"
24 settembre 2021 15:11
Sorride la Fiorentina, il governo ha deciso di aprire gli stadi al 75% della capienza
23 settembre 2021 19:18
Vezzali: "Impegno per tornare al 100% della capienza degli stadi. Monitoreremo situazione epidemiologica"
14 settembre 2021 21:53
Vezzali: "Riapertura stadi? Ho chiesto una capienza del 75% per il pubblico"
22 luglio 2021 18:33
Euro 2020, c'è il via libera del Governo: all'Olimpico ci sarà almeno il 25% dei tifosi
13 aprile 2021 18:22
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