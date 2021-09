Dazn down, furia dei tifosi. Vezzali: “Stiamo monitorando la situazione a beneficio dei consumatori”

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha parlato dei tanti problemi riscontrati dagli abbonati a DAZN nelle ultime settimane e in particolare ieri durante la presentazione del Be Active multisport Village al Foro Italico. Ecco le sue parole: “La situazione ci è stata posta subito all’attenzione da quando si è riscontrata la problematica. Ovviamente questo rientra nell’autonomia del calcio, con i diritti televisivi, ma sicuramente stiamo monitorando la situazione perché possa risolversi tutto a vantaggio degli utenti che sono quelli che poi vogliono vedere le loro squadre in televisione e fare il tifo per la squadra del cuore”. Questo quanto riportato da Calcio&Finanza.

LEGGI ANCHE: