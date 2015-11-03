Notizie Dazn Fiorentina

Paratici: “Non solo giocatori: per ripartire servono basi solide e una disamina profonda dopo questa stagione"
17 maggio 2026 11:44
Vanoli: “Le stagioni a volte partono male, oggi serve concretizzare questo match point”
10 maggio 2026 15:06
Scintille in diretta, Fabregas replica ad Hernanes: “Lo dici tu che Nico Paz andrà via”
03 maggio 2026 23:47
Ranieri: “Finalmente un Franchi che spinge. Che Pio è forte me ne sono accorto dopo 45 secondi".
22 marzo 2026 23:52
Marelli condanna Parisi: "Appena sente la mano di Addai si getta per terra e simula un colpo al volto"
16 febbraio 2026 00:33
Marelli promuove Marchetti in Como-Fiorentina: “Episodi chiave valutati correttamente”
14 febbraio 2026 17:30
Como-Fiorentina: la sfida del Sinigaglia verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ore 15:00 il fischio d'inizio
14 febbraio 2026 11:02
De Gea: "Impensabile questa situazione a gennaio. La strada è lunga ma è quella giusta"
08 gennaio 2026 00:00
Vanoli: "Questa partita è un inizio, mi è piaciuta molto. Troppe volte Pablo Marì 1vs1 su Vlahovic"
22 novembre 2025 20:51
Marelli: "Manca un calcio di rigore chiaro all'Inter per una trattenuta di Comuzzo su Pio Esposito"
29 ottobre 2025 23:52
Class action anti "pezzotto": Dazn chiede €500 di risarcimento agli utenti per evitare ulteriori ritorsioni
08 ottobre 2025 22:37
Dazn mette in imbarazzo Pioli, mostra le immagini: "Fabregas ascoltato da tutti, alla Fiorentina tutti per conto loro"
27 settembre 2025 11:00
DAZN si dimentica i rigori e stacca prima la diretta per l'amichevole Manchester United Fiorentina
09 agosto 2025 16:02
Dazn trasmetterà le amichevoli della Fiorentina contro Grosseto, Carrarese, Leicester e Manchester
22 luglio 2025 11:34
Flop Dazn: nell'ultimo anno ha perso 19 milioni di spettatori, 21 milioni rispetto a 2 anni fa
21 giugno 2025 12:01
Manca un rigore al Lecce, Giampaolo si rivolge allo studio di Dazn: "Dite la verità in maniera onesta"
12 aprile 2025 23:34
Behrami sul Milan: "Prende gol clamorosi. È la squadra che ha deluso di più in questa stagione"
01 aprile 2025 17:48
Pablo Marì: "Incontrato tante volte Retegui e conosco bene Maldini. Io leader? Porto la mia esperienza"
30 marzo 2025 14:38
Gosens racconta: "A Berlino il periodo più difficile della mia vita. Sono finito in una sorta di buco nero"
29 marzo 2025 16:35
Fagioli: "Partita emozionante da ex Juve. La voglia di rivalsa c'è sempre, fa parte dello sport"
16 marzo 2025 20:36
Delusione per i tifosi, Fiorentina-Juve non sarà visibile in chiaro. DAZN trasmetterà Atalanta-Inter
12 marzo 2025 12:23
Zaniolo: "Alla Fiorentina per vincere la Conference, la maglia viola è casa mia da sempre"
06 marzo 2025 13:37
Como, Valle: "Cerchiamo sempre di vincere. Io attaccante aggiunto? Fabregas ci dice di stare alti"
16 febbraio 2025 15:34
Milinkovic-Savic post Atalanta: "Mi hanno detto zingaro e serbo di m***a. Il razzismo non va bene, questo non è sport"
01 febbraio 2025 21:14
Gasperini furioso litiga con giornalista di Dazn in diretta: "Non fare il furbo con me. Noi penalizzati"
01 febbraio 2025 20:58
L'offerta di Dazn a 10 euro al mese fa infuriare gli abbonati, l'emittente costretta ad annullarla
23 gennaio 2025 12:37
DAZN abbassa i costi per i nuovi abbonati, le polemiche: "Beffa per chi l'ha fatto a inizio stagione"
21 gennaio 2025 16:15
Gineitis: "Ci abbiamo creduto e siamo riusciti a pareggiarla. L'espulsione ci ha dato una spinta in più"
19 gennaio 2025 15:20
Marelli e la moviola: "La rete di Kean era da annullare, la tocca con l'avambraccio destro"
04 gennaio 2025 23:17
Toni e l'amore dei tifosi della Fiorentina: gli lanciano un telefono per un selfie dal settore ospiti. Il siparietto
30 dicembre 2024 13:43
Cagliari-Atalanta, Marelli non ha dubbi: "Il braccio di Kossounou allarga il volume, per me è rigore"
14 dicembre 2024 18:08
DAZN, che flop Venezia-Como! Visione difficile, immagini sfocate per le gocce d'acqua sulla telecamere
08 dicembre 2024 20:03
Conte furioso a Dazn: "Ma cosa significa che il Var non può intervenire un rigore che non c'è?"
10 novembre 2024 23:28
Svolta storica in Serie A: Milan-Napoli sarà trasmessa in chiaro, è la prima volta dal 13 Aprile 1996
25 ottobre 2024 11:26
Rocchi in diretta cerca di difendere la Juventus dall'ennesimo favore ma Stramaccioni gli dice la verità
21 ottobre 2024 20:39
Marotta ad Ambrosini: "Rispetto a quando giocavi tu il calcio va più veloce, ci sono più contrasti"
20 ottobre 2024 21:30
Tracollo Dazn, ha perso oltre 2 milioni di spettatori e adesso rischia un tracollo di 13 milioni
13 ottobre 2024 16:12
Il fondo PIF pronto ad investire su DAZN. Gli arabi vogliono il 10% della società, operazione da 1 miliardo di dollari
08 ottobre 2024 18:46
Dazn licenzia due giornalisti, la redazione va nel caos: "Sconcerto e grande preoccupazione"
04 ottobre 2024 20:57
Kean: "Ci mancava la vittoria, ne sono veramente orgoglioso. Gudmundsson ci offrirà la cena"
22 settembre 2024 14:59
Pistocchi duro su Dazn: "Fine primo tempo di Cagliari-Empoli, 26 spot pubblicitari, 0 contenuti"
20 settembre 2024 23:40
Palladino: "Il sogno è portare un trofeo a Firenze. Non è facile cambiare sistema di gioco, serve pazienza"
05 settembre 2024 18:40
Pistocchi: "In due anni, il calcio in tv ha perso per strada quasi 2 milioni di spettatori"
04 settembre 2024 22:41
Dazn elimina le interviste nel post partita e il collegamento dallo studio. Solo per qualche partita...
01 settembre 2024 13:34
Hull City-Fiorentina, l'amichevole che chiuderà la tournée inglese sarà visibile su DAZN
30 luglio 2024 17:06
Quattro amichevoli della Fiorentina saranno trasmesse su Dazn, si parte da quella di oggi contro la Reggiana
19 luglio 2024 11:47
Dazn fa acquisti, oltre a Giorgia Rossi e Diletta Leotta nella squadra arriva anche Giusy Meloni
18 luglio 2024 17:54
L'amichevole tra Fiorentina e Reggiana verrà trasmessa in diretta su Dazn, si gioca domani alle 20
18 luglio 2024 12:37
DAZN risponde: "Il prezzo del calcio italiano è tra più bassi in Europa. La pirateria ci condiziona"
10 luglio 2024 16:17
Dazn in difficoltà, ridotti i giornalisti da 30 a 15, solo 5 partite su 10 avranno i bordocampisti
04 luglio 2024 17:21
Dazn ripartirà senza Borghi e Cattaneo. Incedibili Diletta Leotta e Pierluigi Pardo
27 maggio 2024 22:36
Codacons contro Dazn per gli aumenti: "Ancora una volta ad essere danneggiati sono i consumatori"
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Mentana demolisce Conte: "Questa Inter gioca bene, mica come la sua che era palla lunga su Lukaku"
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Dazn aumenta il costo dell'abbonamento. Adesso per un tifoso è davvero difficile abbonarsi
19 maggio 2024 12:58
Barzagli: "Spero che alla Fiorentina possa restare Italiano perché prendere Aquilani è un azzardo"
06 maggio 2024 12:07
Baroni: "Abbiamo ridotto il potenziale offensivo della Fiorentina. Il lavoro di Italiano è straordinario"
05 maggio 2024 17:45
Sentite Marelli: "Il Var non ha immagini certe del braccio di Lazovic. Rimane decisione di campo"
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Parolo sicuro: "Il Verona batterà la Fiorentina perchè i viola sono distratti dalla Conference"
05 maggio 2024 10:37
Stefano Borghi dice addio a Dazn per approdare a Sky Sport, al suo posto dovrebbe esserci Lele Adani
29 aprile 2024 20:23
Sottil: "Dedico il gol a Joe Barone, spesso mi ripeteva di fare questo tiro sul secondo palo in partita"
28 aprile 2024 23:29
Italiano: "Vinciamo in casa e arriviamo bene per il Bruges. Da qui in avanti avremo un altro Nico Gonzalez"
28 aprile 2024 23:12
Disastro di Maria Caputi in Inter-Torino che espelle Tamezz, Marelli: "Non capisco, era solo giallo"
28 aprile 2024 14:09
Montolivo ricorda: "Sono stato sfortunato al Milan, quando sono arrivato io sono andati via tutti"
28 aprile 2024 00:23
Giuseppe Rossi ricorda: "Alla Fiorentina mi sentivo invincibile. Sensazione che doveva durare di più"
24 aprile 2024 18:05
Montolivo e Behrami: "Nessuno in Conference spende come la Fiorentina, deve vincere la coppa"
21 aprile 2024 12:23
Italiano: "Questa partita il primo anno la perdevamo. Giovedì troppo importante, abbiamo bisogno di Firenze"
15 aprile 2024 21:22
Juventus-Fiorentina la partita più vista in TV della 31esima giornata, anche più del derby di Roma
09 aprile 2024 16:34
Kayode: "Sbagliato solo l'atteggiamento dei primi minuti. Abbiamo fatto tante promesse a Joe"
07 aprile 2024 23:52
Diletta Leotta non è stata fatta entrare in una discoteca a Berlino: "Rimbalzata per come ero vestita"
05 aprile 2024 12:44
De Rossi: "Oggi su Zalewski rigore netto. A Firenze rigore contro per un tocco sulla spalla"
01 aprile 2024 22:41
Clamoroso De Laurentis: irrompe in diretta Sky e aggredisce giornalisti e cameraman!
11 marzo 2024 22:39
Caressa attacca Dazn: "La diretta è ridicola, viene ripresa più la tribuna che il campo con il pallone"
04 marzo 2024 16:22
De Laurentiis furioso con Dazn perchè voleva giocare a Pasquetta, c'entra anche la Fiorentina...
04 marzo 2024 14:56
De Laurentiis furioso contro Dazn: "Non daremo più nessuna intervista a loro. Solo con Sky e la Rai"
03 marzo 2024 23:50
Vlahovic chiede scusa: "Perso per colpa mia, ho sbagliato troppo. Cosi non divento chi voglio"
03 marzo 2024 23:33
Dazn sorprende Antognoni a Empoli, è spesso spettatore della squadra azzurra, oggi contro il Cagliari
03 marzo 2024 16:48
L'Atalanta perde 4-0 e Percassi se la prende con l'arbitro: "Partita falsata" ma Marelli lo smentisce in diretta
29 febbraio 2024 00:05
Piracy Shield: la piattaforma anti-pezzotto che ha bloccato anche i siti che non doveva oscurare
18 febbraio 2024 13:47
Imbarazzo Mazzarri a Dazn, non può dire la verità su Zielinski, Ferrara lo punge: "Dicci perché"
12 febbraio 2024 16:09
Italiano: "Vittoria dedicata al presidente e alla curva. C’è stato un confronto ieri con la Fiesole"
11 febbraio 2024 15:30
Lotta allo streaming illegale, uno stretto giro di vite che ha subito prodotto risultati
10 febbraio 2024 19:14
De Laurentiis attacca la Lega: "Vogliono copiare l'NBA, ma la Serie A non è competitiva per tutti"
07 febbraio 2024 14:58
A Open Var il rigore di Fiorentina-Inter: "Non conta se Sommer prende la palla, dà pugno a Nzola"
06 febbraio 2024 11:01
Attiva da oggi la piattaforma anti-pirateria Piracy Shield, per gli utenti multe fino a cinquemila euro
02 febbraio 2024 18:50
Dazn rivela: "La Fiorentina ha alzato l'offerta al Genoa per Gudmundsson, sul piatto 24 milioni"
01 febbraio 2024 10:17
Marelli non ha dubbi: "Ci sono tutti gli elementi per dare il rigore alla Fiorentina per il fallo su Ranieri"
28 gennaio 2024 21:42
La Fiorentina è al settimo posto per ascolti TV in questa stagione, poco sotto la Lazio, sopra l'Atalanta
25 gennaio 2024 20:51
Come al solito la Roma non vince e Mourinho non si presenta a Dazn. Stramaccioni: "Danno per i tifosi"
07 gennaio 2024 23:22
Scontro Napoli, Meluso: "Abbiamo assenze" Ferrara non ci sta: "Non si può dare colpa alle assenze"
07 gennaio 2024 18:36
Mazzarri perde la pazienza a Dazn: "Faccia domande di calcio, non rispondo alle parole di Mourinho"
24 dicembre 2023 11:26
Kouamè: "Siamo quarti in classifica e dobbiamo giocare partita per partita. Tifosi fantastici"
22 dicembre 2023 23:03
Italiano: "Con due punte sapevo saremmo stati meno belli, altre volte meritavamo ma abbiamo perso"
17 dicembre 2023 17:39
Brutta figura di Marelli, dice che il secondo giallo di Zalewski non c'era e lo studio di DAZN lo smentisce
10 dicembre 2023 23:56
Dazn ha il bilancio in rosso, si cercano fondi in Arabia, aspettano 1 miliardo di euro per risollevarsi
08 dicembre 2023 23:47
Mazzarri: "Se andava tutto bene non mi avrebbero chiamato. Questi giocatori non sono abituati a vincere"
08 dicembre 2023 23:41
Le minacce per chi usa il pezzotto vanno nel vuoto, slittano a gennaio le sanzioni per chi usa il pezzotto
08 dicembre 2023 16:53
Flop in TV Fiorentina-Salernitana, è la partita meno vista dopo Udinese-Verona. Solo 199 mila spettatori
05 dicembre 2023 20:35
Il Napoli perde 0-3 in casa ma si attacca all'arbitro: "Ci manca un rigore e un gol è irregolare"
03 dicembre 2023 23:36
Italiano: "Oggi siamo stati veramente maturi, Beltran ha lavorato bene e ci ha fatto prendere metri"
03 dicembre 2023 17:38
Ranieri non ci sta: "Non si può dare il rosso con il Var per un fallo del genere. Non so nemmeno se fosse fallo"
02 dicembre 2023 20:44
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