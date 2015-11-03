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Notizie Dazn Fiorentina

Paratici: “Non solo giocatori: per ripartire servono basi solide e una disamina profonda dopo questa stagione"

17 maggio 2026 11:44

Vanoli: “Le stagioni a volte partono male, oggi serve concretizzare questo match point”

10 maggio 2026 15:06

Scintille in diretta, Fabregas replica ad Hernanes: “Lo dici tu che Nico Paz andrà via”

03 maggio 2026 23:47

Ranieri: “Finalmente un Franchi che spinge. Che Pio è forte me ne sono accorto dopo 45 secondi".

22 marzo 2026 23:52

Marelli condanna Parisi: "Appena sente la mano di Addai si getta per terra e simula un colpo al volto"

16 febbraio 2026 00:33

Marelli promuove Marchetti in Como-Fiorentina: “Episodi chiave valutati correttamente”

14 febbraio 2026 17:30

Como-Fiorentina: la sfida del Sinigaglia verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ore 15:00 il fischio d'inizio

14 febbraio 2026 11:02

De Gea: "Impensabile questa situazione a gennaio. La strada è lunga ma è quella giusta"

08 gennaio 2026 00:00

Vanoli: "Questa partita è un inizio, mi è piaciuta molto. Troppe volte Pablo Marì 1vs1 su Vlahovic"

22 novembre 2025 20:51

Marelli: "Manca un calcio di rigore chiaro all'Inter per una trattenuta di Comuzzo su Pio Esposito"

29 ottobre 2025 23:52

Class action anti "pezzotto": Dazn chiede €500 di risarcimento agli utenti per evitare ulteriori ritorsioni

08 ottobre 2025 22:37

Dazn mette in imbarazzo Pioli, mostra le immagini: "Fabregas ascoltato da tutti, alla Fiorentina tutti per conto loro"

27 settembre 2025 11:00

DAZN si dimentica i rigori e stacca prima la diretta per l'amichevole Manchester United Fiorentina

09 agosto 2025 16:02

Dazn trasmetterà le amichevoli della Fiorentina contro Grosseto, Carrarese, Leicester e Manchester

22 luglio 2025 11:34

Flop Dazn: nell'ultimo anno ha perso 19 milioni di spettatori, 21 milioni rispetto a 2 anni fa

21 giugno 2025 12:01

Manca un rigore al Lecce, Giampaolo si rivolge allo studio di Dazn: "Dite la verità in maniera onesta"

12 aprile 2025 23:34

Behrami sul Milan: "Prende gol clamorosi. È la squadra che ha deluso di più in questa stagione"

01 aprile 2025 17:48

Pablo Marì: "Incontrato tante volte Retegui e conosco bene Maldini. Io leader? Porto la mia esperienza"

30 marzo 2025 14:38

Gosens racconta: "A Berlino il periodo più difficile della mia vita. Sono finito in una sorta di buco nero"

29 marzo 2025 16:35

Fagioli: "Partita emozionante da ex Juve. La voglia di rivalsa c'è sempre, fa parte dello sport"

16 marzo 2025 20:36

Delusione per i tifosi, Fiorentina-Juve non sarà visibile in chiaro. DAZN trasmetterà Atalanta-Inter

12 marzo 2025 12:23

Zaniolo: "Alla Fiorentina per vincere la Conference, la maglia viola è casa mia da sempre"

06 marzo 2025 13:37

Como, Valle: "Cerchiamo sempre di vincere. Io attaccante aggiunto? Fabregas ci dice di stare alti"

16 febbraio 2025 15:34

Milinkovic-Savic post Atalanta: "Mi hanno detto zingaro e serbo di m***a. Il razzismo non va bene, questo non è sport"

01 febbraio 2025 21:14

Gasperini furioso litiga con giornalista di Dazn in diretta: "Non fare il furbo con me. Noi penalizzati"

01 febbraio 2025 20:58

L'offerta di Dazn a 10 euro al mese fa infuriare gli abbonati, l'emittente costretta ad annullarla

23 gennaio 2025 12:37

DAZN abbassa i costi per i nuovi abbonati, le polemiche: "Beffa per chi l'ha fatto a inizio stagione"

21 gennaio 2025 16:15

Gineitis: "Ci abbiamo creduto e siamo riusciti a pareggiarla. L'espulsione ci ha dato una spinta in più"

19 gennaio 2025 15:20

Marelli e la moviola: "La rete di Kean era da annullare, la tocca con l'avambraccio destro"

04 gennaio 2025 23:17

Toni e l'amore dei tifosi della Fiorentina: gli lanciano un telefono per un selfie dal settore ospiti. Il siparietto

30 dicembre 2024 13:43

Cagliari-Atalanta, Marelli non ha dubbi: "Il braccio di Kossounou allarga il volume, per me è rigore"

14 dicembre 2024 18:08

DAZN, che flop Venezia-Como! Visione difficile, immagini sfocate per le gocce d'acqua sulla telecamere

08 dicembre 2024 20:03

Conte furioso a Dazn: "Ma cosa significa che il Var non può intervenire un rigore che non c'è?"

10 novembre 2024 23:28

Svolta storica in Serie A: Milan-Napoli sarà trasmessa in chiaro, è la prima volta dal 13 Aprile 1996

25 ottobre 2024 11:26

Rocchi in diretta cerca di difendere la Juventus dall'ennesimo favore ma Stramaccioni gli dice la verità

21 ottobre 2024 20:39

Marotta ad Ambrosini: "Rispetto a quando giocavi tu il calcio va più veloce, ci sono più contrasti"

20 ottobre 2024 21:30

Tracollo Dazn, ha perso oltre 2 milioni di spettatori e adesso rischia un tracollo di 13 milioni

13 ottobre 2024 16:12

Il fondo PIF pronto ad investire su DAZN. Gli arabi vogliono il 10% della società, operazione da 1 miliardo di dollari

08 ottobre 2024 18:46

Dazn licenzia due giornalisti, la redazione va nel caos: "Sconcerto e grande preoccupazione"

04 ottobre 2024 20:57

Kean: "Ci mancava la vittoria, ne sono veramente orgoglioso. Gudmundsson ci offrirà la cena"

22 settembre 2024 14:59

Pistocchi duro su Dazn: "Fine primo tempo di Cagliari-Empoli, 26 spot pubblicitari, 0 contenuti"

20 settembre 2024 23:40

Palladino: "Il sogno è portare un trofeo a Firenze. Non è facile cambiare sistema di gioco, serve pazienza"

05 settembre 2024 18:40

Pistocchi: "In due anni, il calcio in tv ha perso per strada quasi 2 milioni di spettatori"

04 settembre 2024 22:41

Dazn elimina le interviste nel post partita e il collegamento dallo studio. Solo per qualche partita...

01 settembre 2024 13:34

Hull City-Fiorentina, l'amichevole che chiuderà la tournée inglese sarà visibile su DAZN

30 luglio 2024 17:06

Quattro amichevoli della Fiorentina saranno trasmesse su Dazn, si parte da quella di oggi contro la Reggiana

19 luglio 2024 11:47

Dazn fa acquisti, oltre a Giorgia Rossi e Diletta Leotta nella squadra arriva anche Giusy Meloni

18 luglio 2024 17:54

L'amichevole tra Fiorentina e Reggiana verrà trasmessa in diretta su Dazn, si gioca domani alle 20

18 luglio 2024 12:37

DAZN risponde: "Il prezzo del calcio italiano è tra più bassi in Europa. La pirateria ci condiziona"

10 luglio 2024 16:17

Dazn in difficoltà, ridotti i giornalisti da 30 a 15, solo 5 partite su 10 avranno i bordocampisti

04 luglio 2024 17:21

Dazn ripartirà senza Borghi e Cattaneo. Incedibili Diletta Leotta e Pierluigi Pardo

27 maggio 2024 22:36

Codacons contro Dazn per gli aumenti: "Ancora una volta ad essere danneggiati sono i consumatori"

22 maggio 2024 17:34

Mentana demolisce Conte: "Questa Inter gioca bene, mica come la sua che era palla lunga su Lukaku"

19 maggio 2024 21:48

Dazn aumenta il costo dell'abbonamento. Adesso per un tifoso è davvero difficile abbonarsi

19 maggio 2024 12:58

Barzagli: "Spero che alla Fiorentina possa restare Italiano perché prendere Aquilani è un azzardo"

06 maggio 2024 12:07

Baroni: "Abbiamo ridotto il potenziale offensivo della Fiorentina. Il lavoro di Italiano è straordinario"

05 maggio 2024 17:45

Sentite Marelli: "Il Var non ha immagini certe del braccio di Lazovic. Rimane decisione di campo"

05 maggio 2024 17:31

Parolo sicuro: "Il Verona batterà la Fiorentina perchè i viola sono distratti dalla Conference"

05 maggio 2024 10:37

Stefano Borghi dice addio a Dazn per approdare a Sky Sport, al suo posto dovrebbe esserci Lele Adani

29 aprile 2024 20:23

Sottil: "Dedico il gol a Joe Barone, spesso mi ripeteva di fare questo tiro sul secondo palo in partita"

28 aprile 2024 23:29

Italiano: "Vinciamo in casa e arriviamo bene per il Bruges. Da qui in avanti avremo un altro Nico Gonzalez"

28 aprile 2024 23:12

Disastro di Maria Caputi in Inter-Torino che espelle Tamezz, Marelli: "Non capisco, era solo giallo"

28 aprile 2024 14:09

Montolivo ricorda: "Sono stato sfortunato al Milan, quando sono arrivato io sono andati via tutti"

28 aprile 2024 00:23

Giuseppe Rossi ricorda: "Alla Fiorentina mi sentivo invincibile. Sensazione che doveva durare di più"

24 aprile 2024 18:05

Montolivo e Behrami: "Nessuno in Conference spende come la Fiorentina, deve vincere la coppa"

21 aprile 2024 12:23

Italiano: "Questa partita il primo anno la perdevamo. Giovedì troppo importante, abbiamo bisogno di Firenze"

15 aprile 2024 21:22

Juventus-Fiorentina la partita più vista in TV della 31esima giornata, anche più del derby di Roma

09 aprile 2024 16:34

Kayode: "Sbagliato solo l'atteggiamento dei primi minuti. Abbiamo fatto tante promesse a Joe"

07 aprile 2024 23:52

Diletta Leotta non è stata fatta entrare in una discoteca a Berlino: "Rimbalzata per come ero vestita"

05 aprile 2024 12:44

De Rossi: "Oggi su Zalewski rigore netto. A Firenze rigore contro per un tocco sulla spalla"

01 aprile 2024 22:41

Clamoroso De Laurentis: irrompe in diretta Sky e aggredisce giornalisti e cameraman!

11 marzo 2024 22:39

Caressa attacca Dazn: "La diretta è ridicola, viene ripresa più la tribuna che il campo con il pallone"

04 marzo 2024 16:22

De Laurentiis furioso con Dazn perchè voleva giocare a Pasquetta, c'entra anche la Fiorentina...

04 marzo 2024 14:56

De Laurentiis furioso contro Dazn: "Non daremo più nessuna intervista a loro. Solo con Sky e la Rai"

03 marzo 2024 23:50

Vlahovic chiede scusa: "Perso per colpa mia, ho sbagliato troppo. Cosi non divento chi voglio"

03 marzo 2024 23:33

Dazn sorprende Antognoni a Empoli, è spesso spettatore della squadra azzurra, oggi contro il Cagliari

03 marzo 2024 16:48

L'Atalanta perde 4-0 e Percassi se la prende con l'arbitro: "Partita falsata" ma Marelli lo smentisce in diretta

29 febbraio 2024 00:05

Piracy Shield: la piattaforma anti-pezzotto che ha bloccato anche i siti che non doveva oscurare

18 febbraio 2024 13:47

Imbarazzo Mazzarri a Dazn, non può dire la verità su Zielinski, Ferrara lo punge: "Dicci perché"

12 febbraio 2024 16:09

Italiano: "Vittoria dedicata al presidente e alla curva. C’è stato un confronto ieri con la Fiesole"

11 febbraio 2024 15:30

Lotta allo streaming illegale, uno stretto giro di vite che ha subito prodotto risultati

10 febbraio 2024 19:14

De Laurentiis attacca la Lega: "Vogliono copiare l'NBA, ma la Serie A non è competitiva per tutti"

07 febbraio 2024 14:58

A Open Var il rigore di Fiorentina-Inter: "Non conta se Sommer prende la palla, dà pugno a Nzola"

06 febbraio 2024 11:01

Attiva da oggi la piattaforma anti-pirateria Piracy Shield, per gli utenti multe fino a cinquemila euro

02 febbraio 2024 18:50

Dazn rivela: "La Fiorentina ha alzato l'offerta al Genoa per Gudmundsson, sul piatto 24 milioni"

01 febbraio 2024 10:17

Marelli non ha dubbi: "Ci sono tutti gli elementi per dare il rigore alla Fiorentina per il fallo su Ranieri"

28 gennaio 2024 21:42

La Fiorentina è al settimo posto per ascolti TV in questa stagione, poco sotto la Lazio, sopra l'Atalanta

25 gennaio 2024 20:51

Come al solito la Roma non vince e Mourinho non si presenta a Dazn. Stramaccioni: "Danno per i tifosi"

07 gennaio 2024 23:22

Scontro Napoli, Meluso: "Abbiamo assenze" Ferrara non ci sta: "Non si può dare colpa alle assenze"

07 gennaio 2024 18:36

Mazzarri perde la pazienza a Dazn: "Faccia domande di calcio, non rispondo alle parole di Mourinho"

24 dicembre 2023 11:26

Kouamè: "Siamo quarti in classifica e dobbiamo giocare partita per partita. Tifosi fantastici"

22 dicembre 2023 23:03

Italiano: "Con due punte sapevo saremmo stati meno belli, altre volte meritavamo ma abbiamo perso"

17 dicembre 2023 17:39

Brutta figura di Marelli, dice che il secondo giallo di Zalewski non c'era e lo studio di DAZN lo smentisce

10 dicembre 2023 23:56

Dazn ha il bilancio in rosso, si cercano fondi in Arabia, aspettano 1 miliardo di euro per risollevarsi

08 dicembre 2023 23:47

Mazzarri: "Se andava tutto bene non mi avrebbero chiamato. Questi giocatori non sono abituati a vincere"

08 dicembre 2023 23:41

Le minacce per chi usa il pezzotto vanno nel vuoto, slittano a gennaio le sanzioni per chi usa il pezzotto

08 dicembre 2023 16:53

Flop in TV Fiorentina-Salernitana, è la partita meno vista dopo Udinese-Verona. Solo 199 mila spettatori

05 dicembre 2023 20:35

Il Napoli perde 0-3 in casa ma si attacca all'arbitro: "Ci manca un rigore e un gol è irregolare"

03 dicembre 2023 23:36

Italiano: "Oggi siamo stati veramente maturi, Beltran ha lavorato bene e ci ha fatto prendere metri"

03 dicembre 2023 17:38

Ranieri non ci sta: "Non si può dare il rosso con il Var per un fallo del genere. Non so nemmeno se fosse fallo"

02 dicembre 2023 20:44

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