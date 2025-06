Flop Dazn: nell’ultimo anno ha perso 19 milioni di spettatori, 21 milioni rispetto a 2 anni fa

Il noto giornalista Paolo Zilliani con un tweet pubblicato sul suo profilo X ha rivelato una realtà preouccupante in termini di numeri per Dazn. Infatti secondo il giornalista da sempre molto attento alla tematica, Dazn nell’ultima stagione avrebbe perso 19 milioni di spettatori, praticamente 500 mila spettatori persi a giornata. Numeri in forte calo anche rispetto a 2 anni fa quando Dazn nell’intera stagione fece registrare 21 milioni di spettatori in più. Dati molto preoccupanti per il broadcaster che detiene i diritti della Serie A che da anni ormai è in forte crisi e che spesso si trova costretto a fare dei tagli sul personale

Ascolti tv: persi 19 milioni di spettatori rispetto a un anno fa, più di 21 rispetto a due anni fa. Senza il doping della 5 partite trasmesse in chiaro, nessun match avrebbe toccato i 2 milioni

Il dato dice che rispetto alla già disastrosa stagione 2023-24 che aveva fatto segnare… pic.twitter.com/iUTbJHliYy — Paolo Ziliani (@ZZiliani) June 21, 2025