Montolivo e Behrami: “Nessuno in Conference spende come la Fiorentina, deve vincere la coppa”

Nel salotto del sabato di Dazn, i quattro ex giocatori Parolo, Matri, Behrami e Montolivo, tre di questi ex Fiorentina, hanno parlato dei risultati europei delle squadre italiane, queste le loro parole:

Parolo: ”Italia prima nel ranking, stiamo facendo un buon lavoro e siamo tornati al top?”

Behrami: ”No, dobbiamo crescere sotto tanti aspetti. Tutto ciò avviene perché la Roma sta in Europa League invece che in Champions e perché la Fiorentina rispetto ai tuoi tempi (riferendosi a Montolivo ndr) sta in Conference e non in Champions…

Parolo: ”Si è alzato il livello delle altre (Inter, Milan, Lazio etc), quindi c’è meno spazio per la Fiorentina”.

Behrami: ”La Fiorentina però fa degli investimenti importanti, in Conference il minimo che può fare è vincerla.”

Montolivo: ”Le squadre in Conference non fanno gli investimenti che fa la Fiorentina, ci sta debba arrivare lontano.”

Behrami: ”C’è tanto da fare per far crescere il movimento del calcio italiano, soprattutto a livello infrastrutturale”.

Parolo: ”La Fiorentina con un centro sportivo può andare a prendere giocatori di un certo livello. L’Atalanta ha rifatto lo stadio per esempio”.

Matri: ”Per me la differenza la fa la disponibilità economica più dello stadio di proprietà”.

Behrami: ”All’estero fanno stadi per aumentare gli introiti e prendere giocatori di livello. Per te Alessandro(Matri) non incide il centro sportivo?”

Matri: ”Le squadre più importanti in Italia ce l’hanno già”.

Behrami: ”Come quello della Fiorentina nessuno”.

Matri: ”Da noi non farebbero la differenza gli stadi di proprietà perché certe squadre come Udinese e Sassuolo non li riempirebbero comunque”.

Montolivo: ”Il fatto che la Conference League valga come punteggio quanto la Champions ha aiutato e non poco l’Italia ad essere prima nel ranking”.

TANTE ASSENZE PER LA FIORENTINA A SALERNO