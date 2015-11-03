Notizie Behrami Fiorentina

Viviano racconta: "Montella disse 'Behrami non lo voglio', non fu un traditore. Non sarebbe mai andato via"
05 febbraio 2026 18:25
Behrami sul Milan: "Prende gol clamorosi. È la squadra che ha deluso di più in questa stagione"
01 aprile 2025 17:48
Montolivo, Behrami e Parolo senza dubbi: "Se il Sassuolo perde contro la Fiorentina va in serie B"
27 aprile 2024 23:32
Behrami non ha dubbi: "Pareggio tra Salernitana e Fiorentina, i viola hanno mollato in campionato"
21 aprile 2024 12:37
Montolivo e Behrami: "Nessuno in Conference spende come la Fiorentina, deve vincere la coppa"
21 aprile 2024 12:23
Behrami non ci sta: "Il rosso a Ricci è imbarazzante, in campo si può urlare quanto si vuole"
03 marzo 2024 12:55
Behrami: "Non è una crisi, la Fiorentina ha dei limiti. Belotti? meglio con Beltran alle spalle a rifinire"
14 febbraio 2024 22:03
Montolivo ricorda: "Abbiamo passato settimane chiusi in ritiro perchè non potevamo uscire di casa"
12 novembre 2023 11:36
Montolivo: "La Juventus non può andare avanti sempre cosi" Behrami: "Italiano doveva aspettarli"
11 novembre 2023 23:58
Siparietto Behrami-Gilardino: "A Firenze non avrei immaginato diventassi allenatore, eri fastidioso"
16 settembre 2023 23:36
Behrami e Montolivo: "Fiorentina ha affrontato squadre facili" Parolo non ci sta: "Italiano meglio di Sarri"
21 maggio 2023 11:22
La stoccata di Behrami: “Troppo ego nei calciatori della Fiorentina, devono togliersi le manie di protagonismo”
23 febbraio 2023 14:59
Behrami: "Da compagno di squadra Amrabat trasmette che non crede nel progetto" Matri: "Lo capirei"
06 febbraio 2023 16:11
Behrami rivela: "A Napoli mi hanno rapinato, dopo la denuncia sono stato minacciato e rubato l'auto"
04 settembre 2022 20:45
Labaro Moviola: non c’è il rigore su Behrami, ok quello su Badelj. Quarta e Kokorin rischiano il rosso
18 settembre 2021 17:17
Moviola Gazzetta, giusto annullare il gol di Bonaventura. Ok vantaggio Genoa, no fallo Behrami su Valero
08 dicembre 2020 10:17
Ufficiale: Valon Behrami torna al Genoa. Aveva già vestito la maglia rossoblu nel 2003/2004
02 gennaio 2020 18:36
Behrami: "Quando ero alla Fiorentina mi voleva il Cholo all'Atletico Madrid in prestito ma scelsi l'Amburgo"
21 novembre 2019 13:02
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