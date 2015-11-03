Labaro Viola

Notizie Behrami Fiorentina

Viviano racconta: "Montella disse 'Behrami non lo voglio', non fu un traditore. Non sarebbe mai andato via"

05 febbraio 2026 18:25

Behrami sul Milan: "Prende gol clamorosi. È la squadra che ha deluso di più in questa stagione"

01 aprile 2025 17:48

Montolivo, Behrami e Parolo senza dubbi: "Se il Sassuolo perde contro la Fiorentina va in serie B"

27 aprile 2024 23:32

Behrami non ha dubbi: "Pareggio tra Salernitana e Fiorentina, i viola hanno mollato in campionato"

21 aprile 2024 12:37

Montolivo e Behrami: "Nessuno in Conference spende come la Fiorentina, deve vincere la coppa"

21 aprile 2024 12:23

Behrami non ci sta: "Il rosso a Ricci è imbarazzante, in campo si può urlare quanto si vuole"

03 marzo 2024 12:55

Behrami: "Non è una crisi, la Fiorentina ha dei limiti. Belotti? meglio con Beltran alle spalle a rifinire"

14 febbraio 2024 22:03

Montolivo ricorda: "Abbiamo passato settimane chiusi in ritiro perchè non potevamo uscire di casa"

12 novembre 2023 11:36

Montolivo: "La Juventus non può andare avanti sempre cosi" Behrami: "Italiano doveva aspettarli"

11 novembre 2023 23:58

Siparietto Behrami-Gilardino: "A Firenze non avrei immaginato diventassi allenatore, eri fastidioso"

16 settembre 2023 23:36

Behrami e Montolivo: "Fiorentina ha affrontato squadre facili" Parolo non ci sta: "Italiano meglio di Sarri"

21 maggio 2023 11:22

La stoccata di Behrami: “Troppo ego nei calciatori della Fiorentina, devono togliersi le manie di protagonismo”

23 febbraio 2023 14:59

Behrami: "Da compagno di squadra Amrabat trasmette che non crede nel progetto" Matri: "Lo capirei"

06 febbraio 2023 16:11

Behrami rivela: "A Napoli mi hanno rapinato, dopo la denuncia sono stato minacciato e rubato l'auto"

04 settembre 2022 20:45

Labaro Moviola: non c’è il rigore su Behrami, ok quello su Badelj. Quarta e Kokorin rischiano il rosso

18 settembre 2021 17:17

Moviola Gazzetta, giusto annullare il gol di Bonaventura. Ok vantaggio Genoa, no fallo Behrami su Valero

08 dicembre 2020 10:17

Ufficiale: Valon Behrami torna al Genoa. Aveva già vestito la maglia rossoblu nel 2003/2004

02 gennaio 2020 18:36

Behrami: "Quando ero alla Fiorentina mi voleva il Cholo all'Atletico Madrid in prestito ma scelsi l'Amburgo"

21 novembre 2019 13:02

L'ex Viola Behrami torna in Italia, la trattativa con l'Udinese è ormai ai dettagli...

11 agosto 2017 19:20

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