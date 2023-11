Montolivo: “La Juventus non può andare avanti sempre cosi” Behrami: “Italiano doveva aspettarli”

Su Dazn si è tornati a parlare della partita della Juventus fatta contro la Fiorentina, queste le opinioni di Behrami e Montolivo, opinionisti dell’emittente ed ex giocatori viola. Queste le loro parole

Montolivo: “La Juventus non lotterà per lo scudetto, non può andare avanti sempre cosi, l’Inter è più forte e vincerà. Si trova li perchè ha dei valori, ha un attacco che forse è il più completo della serie A ma non può vincere in questo modo. Arriverà tra le prime quattro ma non penso possa vincere

Behrami: “Non capisco perchè Italiano abbia porta cosi tanta gente in area di rigore, ha fatto il gioco della Juventus, doveva stare dietro ed aspettare la Juventus che venisse avanti”

