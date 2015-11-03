Notizie Montolivo Fiorentina

Montolivo: "De Gea non può subire un gol come il primo dell'Hellas! Lui e Kean al di sotto degli standard"
15 dicembre 2025 17:36
Montolivo: "Nella Fiorentina dovrebbe intervenire la società, ma chi interviene della società?"
09 dicembre 2025 11:50
Montolivo attacca Gattuso: "Non è una persona che gode della mia stima. Scorretto e in malafede"
14 giugno 2025 00:39
Montolivo distrugge Vlahovic: "Passano gli anni ma resta un incompiuto. Giocare spalle alla porta non è il suo"
09 dicembre 2024 09:11
Montolivo ricorda: "Sono stato sfortunato al Milan, quando sono arrivato io sono andati via tutti"
28 aprile 2024 00:23
Montolivo e Behrami: "Nessuno in Conference spende come la Fiorentina, deve vincere la coppa"
21 aprile 2024 12:23
Montolivo non ha dubbi: "Sarà Raffaele Palladino il nuovo allenatore della Fiorentina"
13 aprile 2024 22:20
Montolivo: "Finisce 3-0 per la Roma contro la Fiorentina" con sorrisino che non è piaciuto ai tifosi viola
10 dicembre 2023 14:07
Montolivo ricorda: "Abbiamo passato settimane chiusi in ritiro perchè non potevamo uscire di casa"
12 novembre 2023 11:36
Montolivo: "La Juventus non può andare avanti sempre cosi" Behrami: "Italiano doveva aspettarli"
11 novembre 2023 23:58
Montolivo: "Io come Lukaku, ma i fischi dei tifosi della Fiorentina mi caricarono, ho fatto gol"
29 ottobre 2023 13:21
Montolivo fa la sua top 11, tanta Fiorentina: "Ci sono Gobbi, Jorgensen e Gilardino. Allenatore Prandelli"
07 ottobre 2023 22:08
Montolivo bordata a Gattuso: "Al Milan trattato come Bonucci, allenatore scorretto e in malafede"
16 settembre 2023 17:11
Behrami e Montolivo: "Fiorentina ha affrontato squadre facili" Parolo non ci sta: "Italiano meglio di Sarri"
21 maggio 2023 11:22
Szczesny umilia Montolivo e co: "Spero di guadagnare per non finire a lavorare in TV come voi"
06 aprile 2023 21:12
Montolivo demolisce Berardi: "Non ha autocontrollo, prende sempre gialli per reazioni e falli"
25 febbraio 2023 23:34
Behrami: "Da compagno di squadra Amrabat trasmette che non crede nel progetto" Matri: "Lo capirei"
06 febbraio 2023 16:11
Montolivo sta con Amrabat: "Puoi anche credere nel progetto Fiorentina ma se arriva il Barcellona..."
06 febbraio 2023 15:23
Montolivo piange Mihajlovic: "Non ci sono parole, è stato un onore lavorare con te, ciao Mister"
16 dicembre 2022 16:36
Montolivo incredulo: “Come ha fatto a non dare rosso a Dimarco? Lo ha visto benissimo al VAR”
23 ottobre 2022 00:10
Montolivo: "Genoa in difficoltà? Io ho vissuto una situazione simile all'ultimo anno di Fiorentina"
18 gennaio 2022 13:06
Giaccherini: "Vlahovic vale più di 100 milioni" Montolivo: "Lo vedo bene alla Juventus"
21 novembre 2021 15:02
Montolivo: "Italiano perfetto, come Pioli per il Milan. Vlahovic può giocare ovunque non solo alla Juve"
17 novembre 2021 13:09
Montolivo: "Io come Vlahovic, capro espiatorio per coprire le mancanze della Fiorentina"
17 novembre 2021 12:56
Montolivo ce l'ha con la Fiorentina: "A Firenze ero in scadenza e la società mi creò problemi"
22 ottobre 2021 14:05
CorFio, da Montolivo a Pazzini passando per il Pek: sono sei gli ex viola che studiano da allenatore
04 dicembre 2020 09:20
Montolivo: "Primo goal a Firenze il più emozionante, mia moglie è fiorentina sono legato alla città"
27 novembre 2020 19:48
Montolivo: "Tornare alla Fiorentina? Non me l'aspetto. C'è poca autostima adesso a Firenze"
27 novembre 2020 10:31
Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
Montolivo difende Bonaventura: "Sbagliato il comportamento verso di lui. Milan? Ancora non capisco..."
13 ottobre 2020 14:20
Frey: "Rangers? Meritavamo la finale di Coppa Uefa. L'anno della penalizzazione umanamente è stato il più bello"
29 marzo 2020 20:17
Montolivo si ritira definitivamente dal calcio. Il procuratore: "Una pagina triste per tutti"
18 febbraio 2020 13:41
Guetta: "Kalinic alla Fiorentina? Perchè non prendere anche Montolivo? Dai, riprendiamoli tutti"
20 dicembre 2019 11:23
Li Yonghong: "Non è vero che togliemmo noi la fascia da capitano a Montolivo. La gente ci accusa dei problemi del Milan"
22 novembre 2019 16:54
Bucchioni punzecchia Montolivo: "Ricordategli quando andò a scadenza per liberarsi della Fiorentina.."
13 novembre 2019 16:47
Graziani: "Basta regalare un tempo a partita, ma Antognoni mi ha rassicurato. Montolivo? A che serve alzare la voce ora?"
13 novembre 2019 15:17
Montolivo e la partita contro la Fiorentina: "Successe una cosa inspiegabile, addirittura fu preferito a me Calabria regista"
13 novembre 2019 13:27
Montolivo si sfoga: "Io, condannato a smettere. Dopo sette anni, isolato, privato della fascia e scavalcato dai primavera"
13 novembre 2019 08:33
Tuttosport, il centrocampista Montolivo sta pensando di appendere gli scarpini al chiodo
14 agosto 2019 11:14
Prandelli lo voleva al Genoa ma Montolivo vuole continuare a restare ai margini del Milan
07 gennaio 2019 12:28
Gattuso: "Ma quale Montolivo, non ha la condizione fisica degli altri. Con lui..."
22 dicembre 2018 20:35
Montolivo out, preferito Calabria a centrocampo che lui in campo. Rivincita viola. I motivi...
22 dicembre 2018 12:07
Gattuso: "La Fiorentina ha bravi giocatori. Non ho nulla contro Montolivo, non gioca perché..."
21 dicembre 2018 12:34
Gazzetta, il Milan cerca in tutti i modi di vendere Montolivo nonostante gli infortuni. A gennaio...
23 novembre 2018 13:24
La dura vita di Montolivo: Biglia rotto, ma lui non gioca. E i tifosi si spaccano a metà...
03 novembre 2018 16:09
Milan, Biglia out ma Gattuso non considera minimamente Montolivo
02 novembre 2018 11:31
Montolivo che fallimento al Milan, Gattuso lo snobba anche in allenamento. Gioca in Primavera
14 ottobre 2018 13:33
Sentite l'agente di Montolivo: "Se in nazionale deve giocare questo Jorginho, molto meglio Riccardo"
10 settembre 2018 10:27
Il Giornale: il Milan mette alla porta Montolivo, si va verso la rescissione del contratto
23 luglio 2018 12:37
Montolivo, il flop è dichiarato. Il Milan vuole e tratta la rescissione consensuale del contratto
05 giugno 2018 02:12
Montolivo ristabilisce la parità numerica e viene espulso. Al 30’ Atalanta-Milan 0-1
13 maggio 2018 19:23
Da Salah a Montolivo fino a Vecino e Borja Valero. Tutti vogliono esserci a Firenze per salutare Astori
07 marzo 2018 09:42
Badelj, non sarà strappo ma addio a giugno da svincolato come Montolivo, Neto, Pasqual...
09 gennaio 2018 10:29
La prima mossa di Gattuso da allenatore del Milan? Rilanciare Montolivo titolare in mezzo al campo
01 dicembre 2017 19:05
LA MALEDIZIONE DI FIRENZE. CHI FA UNO SGARRO ALLA SOCIETÀ O AI TIFOSI VIOLA...
20 novembre 2017 23:35
Milan sempre più nel caos: Bonucci disposto a restituire la fascia di capitano a Montolivo
23 ottobre 2017 12:59
Berlusconi: "Rivoglio Montolivo capitano del Milan. Montella non mi piace, meglio Brocchi. Fatto mercato senza senso"
06 ottobre 2017 00:05
Corvino: "Donnarumma-Montolivo casi speculari, il mercato è in mano a calciatori e procuratori"
20 giugno 2017 10:25
Montolivo: "I primi anni a Firenze sono stati entusiasmanti. Prandelli? L'allenatore più importante della mia carriera"
27 maggio 2017 13:14
Tegola Milan, per Montolivo è rottura del legamento crociato. Badelj per sostituirlo?
08 ottobre 2016 11:27
Prandelli vuol portarsi Montolivo al Valencia. Montella lo venderebbe volentieri...
06 ottobre 2016 00:30
Padovan: "Montolivo mezz'ala illuminante, il migliore in assoluto"
26 settembre 2016 14:52
Clamoroso al Milan, Montella vuole togliere la fascia da capitano a Montolivo
14 settembre 2016 01:17
Montella a muso duro contro la squadra, Montolivo gli dà ragione e il tecnico esplode contro il capitano
12 settembre 2016 19:57
Clamoroso infortunio per Montolivo dopo la Scozia. Salta gli europei
30 maggio 2016 01:24
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