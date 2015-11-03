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Notizie Montolivo Fiorentina

Montolivo: "De Gea non può subire un gol come il primo dell'Hellas! Lui e Kean al di sotto degli standard"

15 dicembre 2025 17:36

Montolivo: "Nella Fiorentina dovrebbe intervenire la società, ma chi interviene della società?"

09 dicembre 2025 11:50

Montolivo attacca Gattuso: "Non è una persona che gode della mia stima. Scorretto e in malafede"

14 giugno 2025 00:39

Montolivo distrugge Vlahovic: "Passano gli anni ma resta un incompiuto. Giocare spalle alla porta non è il suo"

09 dicembre 2024 09:11

Montolivo ricorda: "Sono stato sfortunato al Milan, quando sono arrivato io sono andati via tutti"

28 aprile 2024 00:23

Montolivo e Behrami: "Nessuno in Conference spende come la Fiorentina, deve vincere la coppa"

21 aprile 2024 12:23

Montolivo non ha dubbi: "Sarà Raffaele Palladino il nuovo allenatore della Fiorentina"

13 aprile 2024 22:20

Montolivo: "Finisce 3-0 per la Roma contro la Fiorentina" con sorrisino che non è piaciuto ai tifosi viola

10 dicembre 2023 14:07

Montolivo ricorda: "Abbiamo passato settimane chiusi in ritiro perchè non potevamo uscire di casa"

12 novembre 2023 11:36

Montolivo: "La Juventus non può andare avanti sempre cosi" Behrami: "Italiano doveva aspettarli"

11 novembre 2023 23:58

Montolivo: "Io come Lukaku, ma i fischi dei tifosi della Fiorentina mi caricarono, ho fatto gol"

29 ottobre 2023 13:21

Montolivo fa la sua top 11, tanta Fiorentina: "Ci sono Gobbi, Jorgensen e Gilardino. Allenatore Prandelli"

07 ottobre 2023 22:08

Montolivo bordata a Gattuso: "Al Milan trattato come Bonucci, allenatore scorretto e in malafede"

16 settembre 2023 17:11

Behrami e Montolivo: "Fiorentina ha affrontato squadre facili" Parolo non ci sta: "Italiano meglio di Sarri"

21 maggio 2023 11:22

Szczesny umilia Montolivo e co: "Spero di guadagnare per non finire a lavorare in TV come voi"

06 aprile 2023 21:12

Montolivo demolisce Berardi: "Non ha autocontrollo, prende sempre gialli per reazioni e falli"

25 febbraio 2023 23:34

Behrami: "Da compagno di squadra Amrabat trasmette che non crede nel progetto" Matri: "Lo capirei"

06 febbraio 2023 16:11

Montolivo sta con Amrabat: "Puoi anche credere nel progetto Fiorentina ma se arriva il Barcellona..."

06 febbraio 2023 15:23

Montolivo piange Mihajlovic: "Non ci sono parole, è stato un onore lavorare con te, ciao Mister"

16 dicembre 2022 16:36

Montolivo incredulo: “Come ha fatto a non dare rosso a Dimarco? Lo ha visto benissimo al VAR”

23 ottobre 2022 00:10

Montolivo: "Genoa in difficoltà? Io ho vissuto una situazione simile all'ultimo anno di Fiorentina"

18 gennaio 2022 13:06

Giaccherini: "Vlahovic vale più di 100 milioni" Montolivo: "Lo vedo bene alla Juventus"

21 novembre 2021 15:02

Montolivo: "Italiano perfetto, come Pioli per il Milan. Vlahovic può giocare ovunque non solo alla Juve"

17 novembre 2021 13:09

Montolivo: "Io come Vlahovic, capro espiatorio per coprire le mancanze della Fiorentina"

17 novembre 2021 12:56

Montolivo ce l'ha con la Fiorentina: "A Firenze ero in scadenza e la società mi creò problemi"

22 ottobre 2021 14:05

CorFio, da Montolivo a Pazzini passando per il Pek: sono sei gli ex viola che studiano da allenatore

04 dicembre 2020 09:20

Montolivo: "Primo goal a Firenze il più emozionante, mia moglie è fiorentina sono legato alla città"

27 novembre 2020 19:48

Montolivo: "Tornare alla Fiorentina? Non me l'aspetto. C'è poca autostima adesso a Firenze"

27 novembre 2020 10:31

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

Montolivo difende Bonaventura: "Sbagliato il comportamento verso di lui. Milan? Ancora non capisco..."

13 ottobre 2020 14:20

Frey: "Rangers? Meritavamo la finale di Coppa Uefa. L'anno della penalizzazione umanamente è stato il più bello"

29 marzo 2020 20:17

Montolivo si ritira definitivamente dal calcio. Il procuratore: "Una pagina triste per tutti"

18 febbraio 2020 13:41

Guetta: "Kalinic alla Fiorentina? Perchè non prendere anche Montolivo? Dai, riprendiamoli tutti"

20 dicembre 2019 11:23

Li Yonghong: "Non è vero che togliemmo noi la fascia da capitano a Montolivo. La gente ci accusa dei problemi del Milan"

22 novembre 2019 16:54

Bucchioni punzecchia Montolivo: "Ricordategli quando andò a scadenza per liberarsi della Fiorentina.."

13 novembre 2019 16:47

Graziani: "Basta regalare un tempo a partita, ma Antognoni mi ha rassicurato. Montolivo? A che serve alzare la voce ora?"

13 novembre 2019 15:17

Montolivo e la partita contro la Fiorentina: "Successe una cosa inspiegabile, addirittura fu preferito a me Calabria regista"

13 novembre 2019 13:27

Montolivo si sfoga: "Io, condannato a smettere. Dopo sette anni, isolato, privato della fascia e scavalcato dai primavera"

13 novembre 2019 08:33

Tuttosport, il centrocampista Montolivo sta pensando di appendere gli scarpini al chiodo

14 agosto 2019 11:14

Prandelli lo voleva al Genoa ma Montolivo vuole continuare a restare ai margini del Milan

07 gennaio 2019 12:28

Gattuso: "Ma quale Montolivo, non ha la condizione fisica degli altri. Con lui..."

22 dicembre 2018 20:35

Montolivo out, preferito Calabria a centrocampo che lui in campo. Rivincita viola. I motivi...

22 dicembre 2018 12:07

Gattuso: "La Fiorentina ha bravi giocatori. Non ho nulla contro Montolivo, non gioca perché..."

21 dicembre 2018 12:34

Gazzetta, il Milan cerca in tutti i modi di vendere Montolivo nonostante gli infortuni. A gennaio...

23 novembre 2018 13:24

La dura vita di Montolivo: Biglia rotto, ma lui non gioca. E i tifosi si spaccano a metà...

03 novembre 2018 16:09

Milan, Biglia out ma Gattuso non considera minimamente Montolivo

02 novembre 2018 11:31

Montolivo che fallimento al Milan, Gattuso lo snobba anche in allenamento. Gioca in Primavera

14 ottobre 2018 13:33

Sentite l'agente di Montolivo: "Se in nazionale deve giocare questo Jorginho, molto meglio Riccardo"

10 settembre 2018 10:27

Il Giornale: il Milan mette alla porta Montolivo, si va verso la rescissione del contratto

23 luglio 2018 12:37

Montolivo, il flop è dichiarato. Il Milan vuole e tratta la rescissione consensuale del contratto

05 giugno 2018 02:12

Montolivo ristabilisce la parità numerica e viene espulso. Al 30’ Atalanta-Milan 0-1

13 maggio 2018 19:23

Da Salah a Montolivo fino a Vecino e Borja Valero. Tutti vogliono esserci a Firenze per salutare Astori

07 marzo 2018 09:42

Badelj, non sarà strappo ma addio a giugno da svincolato come Montolivo, Neto, Pasqual...

09 gennaio 2018 10:29

La prima mossa di Gattuso da allenatore del Milan? Rilanciare Montolivo titolare in mezzo al campo

01 dicembre 2017 19:05

LA MALEDIZIONE DI FIRENZE. CHI FA UNO SGARRO ALLA SOCIETÀ O AI TIFOSI VIOLA...

20 novembre 2017 23:35

Milan sempre più nel caos: Bonucci disposto a restituire la fascia di capitano a Montolivo

23 ottobre 2017 12:59

Berlusconi: "Rivoglio Montolivo capitano del Milan. Montella non mi piace, meglio Brocchi. Fatto mercato senza senso"

06 ottobre 2017 00:05

Corvino: "Donnarumma-Montolivo casi speculari, il mercato è in mano a calciatori e procuratori"

20 giugno 2017 10:25

Montolivo: "I primi anni a Firenze sono stati entusiasmanti. Prandelli? L'allenatore più importante della mia carriera"

27 maggio 2017 13:14

Tegola Milan, per Montolivo è rottura del legamento crociato. Badelj per sostituirlo?

08 ottobre 2016 11:27

Prandelli vuol portarsi Montolivo al Valencia. Montella lo venderebbe volentieri...

06 ottobre 2016 00:30

Padovan: "Montolivo mezz'ala illuminante, il migliore in assoluto"

26 settembre 2016 14:52

Clamoroso al Milan, Montella vuole togliere la fascia da capitano a Montolivo

14 settembre 2016 01:17

Montella a muso duro contro la squadra, Montolivo gli dà ragione e il tecnico esplode contro il capitano

12 settembre 2016 19:57

Clamoroso infortunio per Montolivo dopo la Scozia. Salta gli europei

30 maggio 2016 01:24

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