Montolivo: “Genoa in difficoltà? Io ho vissuto una situazione simile all’ultimo anno di Fiorentina”

L’ex giocatore viola Riccardo Montolivo a DAZN ha citato anche il suo passato alla Fiorentina:

“Genoa in difficoltà? Io ho vissuto una situazione simile il mio ultimo anno di Firenze è stato un anno complicato quello, nel corso del quale abbiamo lottato per la salvezza fino alla fine del campionato. Il rischio è quello di essere travolti dalla situazione di finire in un loop negativo. Devono essere i giocatori più esperti a portare positività e personalità”.

