Li Yonghong: "Non è vero che togliemmo noi la fascia da capitano a Montolivo. La gente ci accusa dei problemi del Milan"
L'ex patron del Milan Li Yonghong torna a parlare della sua avventura in rossonero e si sofferma anche sulle ultime esternazioni dell'ex viola Riccardo Montolivo:"Ho controllato con David (il figlio,...
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 16:54
L'ex patron del Milan Li Yonghong torna a parlare della sua avventura in rossonero e si sofferma anche sulle ultime esternazioni dell'ex viola Riccardo Montolivo:"Ho controllato con David (il figlio, ndr). Non è vero che fummo noi a togliere la fascia a Montolivo. Parliamo un giocatore distinto, ma questa decisione non è stata nostra. La gente spesso butta su di noi la responsabilità dei problemi del Milan, ma non siamo stati responsabili di questo".