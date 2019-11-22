Li Yonghong: "Non è vero che togliemmo noi la fascia da capitano a Montolivo. La gente ci accusa dei problemi del Milan"

L'ex patron del Milan Li Yonghong torna a parlare della sua avventura in rossonero e si sofferma anche sulle ultime esternazioni dell'ex viola Riccardo Montolivo:"Ho controllato con David (il figlio,...

L'ex patron del Milan Li Yonghong torna a parlare della sua avventura in rossonero e si sofferma anche sulle ultime esternazioni dell'ex viola Riccardo Montolivo:"Ho controllato con David (il figlio, ndr). Non è vero che fummo noi a togliere la fascia a Montolivo. Parliamo un giocatore distinto, ma questa decisione non è stata nostra. La gente spesso butta su di noi la responsabilità dei problemi del Milan, ma non siamo stati responsabili di questo".