Montolivo bordata a Gattuso: “Al Milan trattato come Bonucci, allenatore scorretto e in malafede”

Riccardo Montolivo, dagli studi di DAZN, ha parlato del caso Leonardo Bonucci e dell’azione legale del difensore contro la Juventus, queste le parole di Montolivo che ricorda l’addio al Milan dopo che l’aveva scelta lasciando la Fiorentina a parametro zero dopo la stagione 2011/2012:

“Anche a me è capitato di finire fuori rosa, al Milan. Ho trovato un allenatore scorretto (si riferisce a Rino Gattuso, ndr) che senza neanche comunicarmelo di persona mi ha messo fuori rosa, in malafede. Per il bene della squadra ho preferito incassare. Non biasimo Bonucci, capisco la sua reazione, ma sarà una battaglia amara senza vincitori”, le sue parole.

