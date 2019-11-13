Montolivo e la partita contro la Fiorentina: "Successe una cosa inspiegabile, addirittura fu preferito a me Calabria regista"

Riccardo Montolivo ha parlato al Corriere dello Sport, queste il suo racconto su Milan-Fiorentina e il suo allontanamento continuo:«[...] Come la spiegazione che fu data da Gattuso quando mi convocò p...

Riccardo Montolivo ha parlato al Corriere dello Sport, queste il suo racconto su Milan-Fiorentina e il suo allontanamento continuo:

«[...] Come la spiegazione che fu data da Gattuso quando mi convocò per la prima volta “poiché Brescianini e Torrasi sono infortunati”. Brescianini e Torrasi, parliamo di due primavera, e non erano neppure aggregati. Ma il massimo credo che l’abbia raggiunto quando, (contro la Fiorentina a San Siro ndr) fuori Biglia e io in panchina, José Mauri fece il centrale e Calabria, un terzino, partì mezzala. A un certo punto José Mauri chiese il cambio e l’allenatore spostò Calabria centrale e Calhanoglu fece la mezzala. Dopo quell’episodio provai a chiedere spiegazioni a Leonardo, la sua risposta fu questa: “È stata una decisione dell’allenatore”. Il quale aveva detto che non avevo minutaggio. Ma come avrei potuto avere minutaggio se non mi metteva mai dentro? Non avrei mai immaginato di poter vivere un’esperienza del genere».

https://www.labaroviola.com/montolivo-si-sfoga-io-condannato-a-smettere-dopo-sette-anni-isolato-privato-della-fascia-e-scavalcato-dai-primavera/86188/