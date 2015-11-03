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Notizie Calabria Fiorentina

Calabria alla Fiorentina come vice Dodò? No l'ex Milan firmerà un triennale con il Panathinaikos

16 agosto 2025 11:32

Nazione: “Calabria aspetta un cenno della Fiorentina, una chiamata di Pioli sarebbe decisiva”

14 agosto 2025 09:10

Corriere Fiorentino: “Fortini verso il prestito. Zortea piace ma occhio allo svincolato Calabria”

13 agosto 2025 09:15

Nazione: “Calabria? Di fronte ad una richiesta d’ingaggio giusta la Fiorentina potrebbe pensarci”

13 agosto 2025 09:09

TMW riporta: "La Fiorentina monitora Calabria se Fortini venisse ceduto in prestito"

12 agosto 2025 14:21

Gazzetta dello Sport: "Calabria interessa in Turchia e alla Fiorentina. A Firenze ritroverebbe Pioli"

02 luglio 2025 18:52

Corriere dello Sport: “Calabria alla Fiorentina? Dipende da Dodò. Non accetterebbe il ruolo da riserva”

18 giugno 2025 08:10

Pedullà rivela: "La Fiorentina non è interessata a Calabria, per Dzeko completata la documentazione"

17 giugno 2025 10:52

Nazione svela: "La Fiorentina ha avviato i contatti con Calabria. Chiede ingaggio da 2 milioni a stagione"

17 giugno 2025 08:55

Da Bologna scrivono: "Pioli alla Fiorentina potrebbe anche portarsi Calabria, suo fedelissimo al Milan"

15 giugno 2025 22:36

Inzaghi e Calhanoglu patteggiano per il caso ultras: saltano il Verona. A rischio anche Calabria al Bologna

01 maggio 2025 13:02

Il Bologna perde Calabria per un mese: distorsione alla caviglia. Ma Italiano lo avrà per la Fiorentina

03 aprile 2025 14:40

Calabria e Conceiçao sfiorano la rissa dopo Milan-Parma: duro faccia a faccia, separati da altri giocatori

26 gennaio 2025 15:08

Inchiesta ultras, slitta ai prossimi giorni la testimonianza del capitano del Milan Calabria

11 ottobre 2024 12:51

Sky Sport: "Milan, problema al polpaccio sinistro per Calabria. Il difensore salterà la Fiorentina"

04 ottobre 2024 17:39

Contatti tra Inzaghi, Calabria e Skriniar con gli ultras di Inter e Milan arrestati. Rischiano squalifica

01 ottobre 2024 18:08

Inchiesta ultras, il gip: "Incontro fra Calabria e il capo del tifo organizzato del Milan"

30 settembre 2024 21:58

Calabria lancia la sfida all'Inter prima della Fiorentina: "Troppo presto per parlare di seconda stella"

27 marzo 2024 20:35

Giroud squalificato, Leao e Calabria infortunati. Milan in ansia per il match con la Fiorentina

11 novembre 2023 19:13

Pioli lite furiosa con Calabria che spronava i compagni, il web si infuria col tecnico: "Esoneratelo"

26 ottobre 2023 12:59

Qui Milan, Pioli perde Leao ma sorride comunque: Bennacer e Calabria recuperano per la Fiorentina

01 marzo 2023 19:17

Tifoso Bologna in gravi condizione per aver guardato ragazza in Calabria. Mihajlovic gli manda video

15 agosto 2022 17:02

Commisso: "Chiesa rubato dalla Juventus per tanti soldi, sono indebitati per un lavoro sporco"

19 agosto 2021 20:23

Incontro fra Calabria e la dirigenza del Milan. Possibile futuro alla Fiorentina? I dettagli

29 giugno 2020 16:25

Calabria-Milan, addio vicino: Fiorentina e Bologna in pressing sul terzino

13 maggio 2020 12:07

Calabria potrebbe lasciare il Milan: Bologna in pole ma contatti anche con la Fiorentina

30 aprile 2020 21:30

Calabria: "Cutrone positivo al Coronavirus? Ora sta bene, non ha avuto problemi respiratori"

16 marzo 2020 18:53

Per gennaio la Fiorentina pensa a Calabria del Milan. La sua valutazione? 15 milioni

04 dicembre 2019 17:56

Montolivo e la partita contro la Fiorentina: "Successe una cosa inspiegabile, addirittura fu preferito a me Calabria regista"

13 novembre 2019 13:27

Sky, Calabria giocherà mezz’ala nel 4-3-3. Montolivo comunque out nonostante il forfait di Bertolacci

21 dicembre 2018 18:58

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