Sky Sport: "Milan, problema al polpaccio sinistro per Calabria. Il difensore salterà la Fiorentina"
Infortunio in difesa per il Milan: il terzino rossonero ha riscontrato un problema al polpaccio. Ci sarà Emerson Royal dal 1'
Davide Calabria si è fermato per un infortunio. Come riportato da Sky Sport, il terzino ha riscontrato un problema muscolare al polpaccio sinistro durante l'allenamento di oggi. Questo gli impedirebbe di partire per Firenze, per il match che si giocherà domenica sera allo stadio Franchi.
Nelle prossime ore previsti ulteriori esami per capire quale sia l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Calabria doveva partire titolare, ma al suo posto Fonseca opterà per Emerson Royal.
Ennesima prova d’amore dei tifosi della Fiorentina: Franchi sold out contro il Milan
https://www.labaroviola.com/ennesima-prova-damore-dei-tifosi-della-fiorentina-franchi-sold-out-contro-il-milan/270921/