Ennesima prova d'amore dei tifosi della Fiorentina: Franchi sold out contro il Milan

Altra grande prova d'amore dei tifosi della Fiorentina: il Franchi sarà sold out domenica contro il Milan. Esauriti i biglietti in tutti i settori dello stadio. Lo ha comunicato la società gigliata su...

Altra grande prova d'amore dei tifosi della Fiorentina: il Franchi sarà sold out domenica contro il Milan. Esauriti i biglietti in tutti i settori dello stadio. Lo ha comunicato la società gigliata sui propri canali ufficiali, affermando che restano soltanto gli ultimi biglietti in Tribuna Vip e Tribuna d’Onore. Dunque, nonostante la capienza ridotta a causa dei lavori, si attende una cornice di pubblica importante.

VALCAREGGI SUL DRONE DELLA FIORENTINA A EMPOLI

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