Valcareggi sul drone della Fiorentina a Empoli: "Il drone è scappato quando è stato scoperto"

Droni della Fiorentina sul campo dell'Empoli sabato? Valcareggi conferma l'episodio e aggiunge alcuni dettagli

Nel corso del suo intervento a Lady Radio, Furio Valcareggi, è tornato sui droni di allenamento della Fiorentina sul campo dell'Empoli sabato prima dello scontro di campionato. Le sue parole:

Il sabato si provano nel campo di allenamento tutte le cose che poi saranno fatte in partita, dai calci piazzati allo schieramento in campo, per questo ci sono i droni, prima si mandavano i collaboratori magari travestiti, ora si mandano i droni che poi scappano se arriva un altro drone, e se il drone scappa è perchè vuole spiare, se era in buona fede non scappava. Queste cose le usano tutti ma non ti devi far scoprire. Ma lo fanno tutti, non accanitevi contro la Fiorentina, dovevano essere più furbi a smentire e non l'hanno fatto"

VALCAREGGI, SARRI E L'INTENZIONE DI BARONE

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