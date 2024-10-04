Valcareggi: "Sarri impossibile alla Fiorentina perchè ha litigato con Barone, c'è il suo veto contro di lui"

Da Palladino a Sarri e il commento sulla Fiorentina in questo inizio di stagione. Il parere di Furio Valcareggi

Furio Valcareggi, intermediario di mercato fiorentino, ha parlato a Lady Radio della situazione attuale in casa viola, queste le sue parole:

"Che si giocasse bene ieri sera era fuori dal mio pensiero perchè il valore dell'avversario era basso, la vittoria era una formalità, quando facevano fallo chiedevano scusa ai giocatori della Fiorentina, chiedevano la maglia durante la partita, è bello giocare contro chi ha voglia di tutto, è contento di esserci con grande rispetto e gioia. Hanno preso gol dopo un'ora...

Palladino lo difendo, lui è un allenatore bravo che capisce, lui sta capendo la squadra piano piano, l'identità la stiamo conoscendo ora, qualcuno dice di cacciarlo, ma siamo impazziti, spero che non accada. Palladino è un allenatore giovane, è un allenatore che si intende di calcio, lo scorso anno non ha fatto punti nel girone di ritorno ma non fa nulla, lui adesso sta modellando una squadra che sarà forte, io penso che possiamo arrivare quinti.

Ho visto Commisso a Empoli, l'ho visto provato, preoccupato, si diverte poco, se lui si diverte poco mi dà un po di preoccupazione. Se gli passa l'entusiasmo gli passa tutto quello che gli ha spinto a prendere la Fiorentina. La gente pensa che si va ad Empoli e si deve vincere tre a zero ma non è cosi scontato. La Fiorentina non sta giocando male, stanno mancando le prestazioni di qualche giocatore.

Sottil lo considero un talento ma ogni volta che prende la palla la dà a loro, io mi sto fiaccando su di loro, è da ufficio inchieste, la dà sempre a loro. Se non si sbriga non gioca mai più. Lui deve capire che il calcio dimentica che lui era forte e che lo volevano tutti. Se avessimo avuto un direttore come Pino Vitale lo avrebbe sverniciato e lo avrebbe fatto allenare la mattina alle 9 da solo, per le qualità che ha Sottil non è possibile che giochi cosi male. Dovrebbe intervenire suo babbo contro di lui. Sottil non è quella pippa che ci sta facendo vedere, non sta giocando al suo livello.

Sarri se lo volevano lo pigliavano, Barone ha detto di no a Sarri, ha detto mai Sarri e quindi Sarri non viene. Barone ha avuto un problema con Sarri e per questo non verrà mai, la sua eredità è ancora viva. Domenica premiamo Kayode al Viola Park ma io non vado perchè non sono gradito al Viola Park. Tudor? No non lo vorrei, basta ex juventini. Palladino non va toccato, ma quale Tudor, è anche bravo ma Palladino non si tocca. Lasciate stare Sarri, è nel testamento di Barone di non prenderlo, inutile che si arrabbino Ferrari e Pradè, è cosi, io so quello che è accaduto. Sarri sarebbe stato perfetto ma fa parte del litigio di Barone e quindi non può venire mai.

Palladino sarà riconfermato e farà benissimo, tutti dimenticheranno questo inizio, ricordiamoci come giocava a calcio lui, era furbo intuitivo, capiva le situazioni. L'unica cosa che gli contesto è Biraghi a fare il difensore e Sottil che non può giocare in una squadra cosi. Ikonè non si può vedere ma almeno si dà da fare.

Palladino lo giudichiamo fra qualche partita, lui è il migliore che la Fiorentina potesse prendere. Richardson subito titolare, mi piace molto, ha gusto calcistico. Adli mi piace, ha fisico, ha tecnica. Rimanderei Beltran al River a gennaio, anche per accontentare lui, è stato troppo criticato, ha fatto vedere non molto, non so se giochi nel suo ruolo, non è Batistuta e nè Baggio. Beltran va cinque volte più piano rispetto a Baiano. Gudmundsson gioca bene ma se non gli danno la palla gesticola troppo, non va bene. Lui deve incoraggiare chi sbaglia, deve essere generoso e buono. Non puoi umiliare e mortificare il tuo compagno di squadra. Non lo paragoniamo a Kurt Hamrin, per favore.

Le parole di Pradè sul mercato fatto in ritardo perchè c'era calendario facile le prime giornate è una cazzata pazzesca, loro sottovalutano le conferenza stampa e sbagliano perchè fanno opinione. La Fiorentina non sta facendo bene per colpa dei giocatori, non stanno rendendo per come potrebbero.

Il sabato si provano nel campo di allenamento tutte le cose che poi saranno fatte in partita, dai calci piazzati allo schieramento in campo, per questo ci sono i droni, prima si mandavano i collaboratori magari travestiti, ora si mandano i droni che poi scappano se arriva un altro drone, e se il drone scappa è perchè vuole spiare, se era in buona fede non scappava. Queste cose le usano tutti ma non ti devi far scoprire. Ma lo fanno tutti, non accanitevi contro la Fiorentina, dovevano essere più furbi a smentire e non l'hanno fatto"

DURISSIMO IL COMMENTO DELLA GAZZETTA

https://www.labaroviola.com/gazzetta-dura-ikone-non-ne-azzecca-una-sottil-fischiatissimo-si-salva-solo-adli/270836/