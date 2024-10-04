Gazzetta dura: “Ikoné non ne azzecca una, Sottil fischiatissimo. Si salva solo Adli”

Tanti i calciatori che hanno deluso ieri

Palladino non le osa chiamare riserve, ma la prestazione delle seconde lineee della Fiorentina è tutt'altro che positiva. Ikonè "che non ne azzecca una", oppure di Sottil "fischiatissimo".

Per non dimenticare Lucas Beltran che ancora una volta non rispetta le aspettative. La Fiorentina ci mette 65' per aprire e vincere la gara. Prima Adli e poi Kean, entrato in campo nel secondo tempo insieme a Gudmundsson e Dodò. Ed è il brasiliano a far capire che con loro in campo sarebbe stata un'altra Fiorentina. I complimenti ai New Siants vanno fatti, sottolinea il quotidiano, che non li definisce un club di Serie C ma anzi, hanno tenuto bene testa alla squadra di Raffaele Palladino.

Chi si salva è stato Adli, che adesso si candida per un posto da titolare contro il suo Milan al Franchi domenica. Sarà anche l'ultima partita di Rocco Commisso che poi tornerà in America. Intanto la Fiorentina trema per le condizioni di Mandragora, si teme un lungo stop. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/palladino-contento-della-squadra-nel-primo-tempo-troppa-foga-ho-brutte-sensazioni-su-mandragora/270797/#google_vignette