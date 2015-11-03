Labaro Viola

Notizie Sottil Fiorentina

Di Francesco: "L'assenza di Kean non indebolisce la Fiorentina, hanno Piccoli che è altrettanto forte"

19 aprile 2026 14:57

Pillon: "La Fiorentina si salverà sicuramente. Sottil è un grande giocatore, mi aspetto più gol"

21 febbraio 2026 16:05

Sottil esulta: “Abbiamo vinto e ributtato giù qualche squadra”

17 febbraio 2026 11:14

Sottil piange Commisso: "Grazie a lei e alla sua famiglia per come mi avete trattato e accolto"

17 gennaio 2026 18:31

Episodio controverso in Lazio-Lecce: annullato un goal a Sottil per “uno schiaffo”

24 novembre 2025 10:31

“Sottil, da eterna promessa a bocciato d’estate: torna al Franchi da avversario con la maglia del Lecce”

01 novembre 2025 12:05

Di Francesco su Sottil: "Tornerà per la partita contro la Fiorentina, ci serve un giocatore forte come lui"

27 ottobre 2025 21:22

Sentite Sottil: “A Firenze devo molto. Mi sono lasciato bene con la Fiorentina”

10 ottobre 2025 08:32

Ex viola show: assist di Sottil e risposta di Belotti nell’anticipo del venerdì tra Lecce-Cagliari

19 settembre 2025 22:02

Sottil disastroso con il Lecce, la sua pagella: "Voto 5: non riesce mai a superare l'uomo, si perde"

14 settembre 2025 17:45

Adani: "All'Inter manca un giocatore come Sottil, Chivu ha bisogno di chi salta l'uomo, non ce l'ha"

03 settembre 2025 21:45

Sottil parte dalla panchina, poi entra e non incide. A Genova per il Lecce è 0-0. Il racconto della gara

23 agosto 2025 20:34

Lecce, Sottil subito convocato in Coppa Italia da Di Francesco: “Lo ritrovo più maturo”

14 agosto 2025 23:32

Ufficiale: Sottil al Lecce in prestito oneroso. Il comunicato della Fiorentina

10 agosto 2025 13:50

Sottil è atterrato in Salento. A Lecce un'altra occasione per rilanciare la sua carriera

09 agosto 2025 22:54

Gazzetta: “Sottil al Lecce per riscattarsi. La Fiorentina contribuirà a parte dell’ingaggio”

09 agosto 2025 11:14

Di Marzio: "Sottil svolgerà domani le visite mediche con il Lecce. L'esterno ha già firmato il contratto"

08 agosto 2025 22:16

Bucchioni su Sottil: "Si deve interrogare se è andato al Lecce, non è mai cresciuto"

08 agosto 2025 21:07

Pedullà annuncia: "Sottil al Lecce in prestito secco, alla Fiorentina 500 mila euro per l'operazione"

08 agosto 2025 16:23

Nazione: “Da Barak a Sottil passando per Ikoné per ora zero offerte: probabile cessione in prestito”

04 agosto 2025 08:40

Ulivieri: “Non è la Fiorentina ad aver lasciato Sottil, lui non si è voluto far riconfermare”

31 luglio 2025 13:47

Graziani: "Se ti offrono 40 milioni per Comuzzo, la Fiorentina lo deve cedere subito"

30 luglio 2025 18:25

Nazione: "Il Leeds piomba su Sottil. Torino e Sassuolo su Ikoné. Zero voci su Brekalo"

30 luglio 2025 11:52

Sottil out dalla Fiorentina per scelta di Pioli. Gli scenari ed i retroscena

29 luglio 2025 12:19

Repubblica: "Atteggiamento sbagliato e nervosismo, Sottil out dalla Fiorentina di Pioli per scelta tecnica"

29 luglio 2025 09:34

Corriere Fiorentino: “Atteggiamento tutt’altro che positivo quello di Sottil, esclusione intuibile”

29 luglio 2025 08:49

TMW: "Torino e Leeds su Sottil. Granata intenzionati ad offrire un prestito con diritto di riscatto"

29 luglio 2025 00:27

Piero Ducci: "Pioli tra i primi 5 allenatori italiani. Sabiri un talento inespresso, è molto discontinuo"

28 luglio 2025 22:17

Ferrara sicuro: "Sabiri può essere utile nella Fiorentina di Pioli, Sottil no e ha più mercato"

28 luglio 2025 18:16

Convocati Fiorentina per la tournée in Inghilterra: Pioli fa fuori Sottil, c’è Sabiri. La lista completa

28 luglio 2025 09:11

Galli: "Il Flamengo offre 15 milioni per Beltran, la Fiorentina aprirebbe ma lui vuole restare in Europa"

26 luglio 2025 16:01

Ferrara: "Sottil sognava il Milan ma il Milan non sognava lui. Sabiri più intrigante, forse è il caldo"

26 luglio 2025 15:17

Nazione: "Torino e Sassuolo su Sottil, Flamengo su Nzola. Sturm Graz interessato a Christensen"

26 luglio 2025 10:24

Valcareggi su Sottil: "Non mi piace il suo atteggiamento, al Milan le cose non sono andate bene"

25 luglio 2025 23:40

Da Sassuolo, Sondaggio del Sassuolo per Sottil, Beltran ancora nel mirino. Fiorentina segue Volpato

25 luglio 2025 18:43

TMW: "Sottil punta a restare come vice Dodò, ci sono stati timidi sondaggi di Torino e Sassuolo"

25 luglio 2025 11:24

Corriere dello Sport: “Sottil provato a tutta fascia. Anche Fortini sotto esame per il ruolo da vice Dodò”

24 luglio 2025 09:00

Bucchioni: "Basta con Sottil e Ikoné, vanno ceduti. Scordiamoci Kessié, non firmo per l'Europa League"

22 luglio 2025 17:29

Sentite Comotto: “Con Pioli si parla di Champions, ci sono ambizioni. Sottil vada a giocare altrove"

21 luglio 2025 17:12

Gazzetta svela: “Solo Sottil può sperare di restare alla Fiorentina. Tanti altri sono già stati tagliati fuori”

21 luglio 2025 09:07

Nazione: "Barak spera di restare alla Fiorentina ma si è allenato solo a parte, Beltran può partire"

20 luglio 2025 11:34

Nazione non ha dubbi: "Manca il vice Dodò, per ora Pioli valuta Sottil e Fortini"

17 luglio 2025 08:44

Graziani: "Sottil deve andare a giocare. A Firenze inutile fare una partita sì e quattro no"

16 luglio 2025 14:38

Graziani: "Kean resterà alla Fiorentina almeno per un'altra stagione, ormai il peggio è passato"

16 luglio 2025 14:05

Scanagatta su Sottil: "Al Milan un disastro. Dovrebbe ascoltare uno più saggio di lui come Pioli"

14 luglio 2025 15:18

Galli esalta Gudmundsson: "Con Pioli farà benissimo, per me è un giocatore da 20 gol quest'anno"

14 luglio 2025 14:41

"Sottil giocatore da tenere, può essere determinante anche a gara in corso. Decisivo il modulo"

11 luglio 2025 22:57

Tuttosport, Torino in cerca di ali: Oristanio e Ngonge i nomi principali. Defilati Ikoné e Sottil

10 luglio 2025 13:40

Amoruso su Kean: "Questa clausola è da togliere, non possiamo assistere ogni anno a questa commedia"

07 luglio 2025 15:12

Gazzetta dello Sport: "Sottil può essere provato come vice-Dodo nel 3-5-2. Pioli il suo unico alleato"

07 luglio 2025 11:18

Bucchioni: "La Fiorentina cerca un centrocampista alla Kessié. Sottil? Situazione che è venuta a noia"

05 luglio 2025 18:54

Corriere: "Sotti può rimanere alla Fiorentina, Pioli lo vuole provare esterno destro a tutta fascia"

05 luglio 2025 12:57

Tuttosport: “Il Torino guarda in casa Fiorentina per il mercato: occhi su Sottil, Ikone e Zaniolo”

01 luglio 2025 11:23

La Stampa: "Fiorentina e Torino potrebbero trattare Sottil: non fa parte dei piani di Pioli per il futuro"

30 giugno 2025 23:11

TMW: "Se parte Kean la Fiorentina va su uno tra Pinamonti, Lucca e Piccoli. Sottil forse resta"

30 giugno 2025 12:39

Il Milan non riscatta Sottil e lo saluta: "Grazie di tutto, ti auguriamo il meglio per il futuro"

28 giugno 2025 12:35

Tuttosport: "Il Torino cerca rinforzi sulle fasce: i granata hanno messo gli occhi su Sottil e Ikoné"

22 giugno 2025 11:40

Da Torino: "I granata interessati a Sottil. Pronti ad uno scambio: Tameze o Sanabria per l'esterno"

18 giugno 2025 20:54

Tuttosport svela: "Sottil è più di un'idea per il Torino come successore di Elmas"

18 giugno 2025 08:41

Corriere dello Sport: "La Fiorentina monitora la vicenda Fabbian-Inter. Possibile scambio con Sottil"

17 giugno 2025 12:38

TMW scrive: "Il Torino tentato da Sottil della Fiorentina, è un nome che accende le fantasie dei tifosi"

17 giugno 2025 11:50

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Fabbian del Bologna, è il profilo idea. Pronto lo scambio con Sottil?”

15 giugno 2025 09:29

Corriere dello Sport svela: "Idea scambio Sottil-Fabbian tra Fiorentina e Bologna"

14 giugno 2025 10:10

Milan, Allegri e Tare bocciano Sottil: niente riscatto, tornerà alla Fiorentina

06 giugno 2025 22:34

Sottil, il Milan incontra con l'agente: possibile il rinnovo del prestito, ultima parola ad Allegri

30 maggio 2025 23:23

A.Sottil: "Riccardo giocatore del mese prima di andare al Milan, tornerà a Firenze ma deve giocare"

24 maggio 2025 22:53

TMW: "Il Milan sta pensando al riscatto di Sottil, deciderà il nuovo DS. Il riscatto è fissato a 11 milioni"

30 aprile 2025 11:10

Cm.com: "La Fiorentina non ha intenzione di riscattare Adli a 10 milioni. Sottil tornerà a Firenze"

05 aprile 2025 11:46

Gazzetta: “Adlì difficilmente resterà alla Fiorentina, riscatto fissato a 10 milioni. Sottil verso il ritorno a Firenze"

05 aprile 2025 09:21

Cecchi su Sottil: "Credevano di aver preso uno più forte di Leao, invece è un flop totale"

03 aprile 2025 13:59

Nazione: "Adlì-Sottil, spunta l'ipotesi nuovo doppio prestito. Fiorentina e Milan ne riparleranno"

03 aprile 2025 09:25

Corriere dello Sport svela: "La Fiorentina non riscatterà Adlì, troppi i 13 milioni chiesti dal Milan"

03 aprile 2025 09:09

Padre di Sottil: "Riccardo è grato alla Fiorentina, il Milan è un'opportunità. Può solo migliorare in rossonero"

01 aprile 2025 14:45

Da Milano sono sicuri: "Sottil tornerà alla Fiorentina a giugno, nessuno scambio con Adli"

01 aprile 2025 12:14

La Gazzetta: "Il Milan non ha deciso il futuro di Sottil, ma 10 milioni per il riscatto sembrano tanti"

28 marzo 2025 11:58

Nazione: "Ikonè? Il Como può riscattarlo per 8 milioni. Adlì-Sottil scambio alla pari tra Fiorentina e Milan?"

24 marzo 2025 09:34

Cm.com: "Adli-Sottil, si va verso uno scambio a titolo definitivo per risolvere i riscatti"

01 marzo 2025 23:48

Sottil: "Sono milanista fin da bambino, Guidi è stato importante per me quando arrivai alla Fiorentina"

25 febbraio 2025 16:42

Padre di Sottil: "Primo impatto con San Siro devastante, ci sta. Ma Riccardo si ritaglierà il suo spazio"

22 febbraio 2025 11:00

Ibrahimovic: "Sottil può crescere ancora. I nuovi devono spostare gli equilibri, non possiamo aspettarli"

17 febbraio 2025 16:35

Che flop Sottil, Conceição lo lascia negli spogliatoi dopo 45 minuti pessimi contro il Verona a San Siro

15 febbraio 2025 22:00

Andrea Sottil: "Il Milan è sempre stata la squadra di Riccardo, per lui uno step di crescita importante"

12 febbraio 2025 11:29

Beppe Riso: "La Fiorentina voleva Baldanzi a gennaio. Sottil al Milan l'operazione più sofferta"

08 febbraio 2025 13:03

Cm.com: "I riscatti di Adli e Sottil sono fissati alla stessa cifra, Sottil vuole convincere il Milan a riscattarlo"

08 febbraio 2025 12:21

Milan, Sottil fuori dalla lista UEFA: ci sono invece Walker, Gimenez e Joao Felix

06 febbraio 2025 21:52

Ibrahimovic: "Sottil è giovane e ha margine di crescita. Dobbiamo farlo diventare ancora più forte"

06 febbraio 2025 15:15

Sottil: "Il Milan è un sogno che si avvera. Ringrazio la Fiorentina che mi ha aiutato a prendere questo treno"

06 febbraio 2025 14:45

Crudeli su Sottil: "Sarà utile al Milan anche dalla panchina. La cessione di Adli mi ha fatto indispettire"

04 febbraio 2025 20:29

Ibrahimovic: "Sottil chiuso a un minuto e mezzo dalla fine. Abbiamo migliorato molto la squadra"

04 febbraio 2025 14:15

Corriere Fiorentino: “Cessione Sottil? Figlia delle indicazioni di Palladino, basta giocare con gli esterni”

04 febbraio 2025 08:52

Nazione svela un retroscena: “Sottil al Milan, la Fiorentina ci ha provato per Cancellieri”

04 febbraio 2025 08:37

Moretto svela: “Sottil ha prolungato il contratto con la Fiorentina prima di firmare con il Milan”

04 febbraio 2025 08:26

Ceccarini: "Sottil va al Milan in prestito dalla Fiorentina, operazione chiusa"

03 febbraio 2025 22:58

Amoruso: "Comuzzo è un bel prospetto, ma ancora non è una certezza assoluta"

03 febbraio 2025 22:15

TMW: "Il Monza ha detto no alla Fiorentina per Dany Mota, serve il sostituto per far partire Sottil"

03 febbraio 2025 19:11

Moretto svela: "Accordo Milan-Fiorentina per Sottil. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni"

03 febbraio 2025 16:29

A.Sottil: "Contento per Riccardo, è maturato. Palladino saprà uscire dal momento complicato"

18 gennaio 2025 15:40

I tifosi hanno deciso: Sottil premiato come miglior giocatore della Fiorentina di dicembre

17 gennaio 2025 15:15

Sottil: "Seguiamo alla lettera ciò che ci dice il mister. Se il gol di Kean fosse stato convalidato..."

04 gennaio 2025 20:31

Corriere dello Sport carica Sottil: “Il 2025 deve essere il tuo anno. Sullo sfondo c’è la Nazionale di Spalletti”

04 gennaio 2025 09:46

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