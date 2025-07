“Sottil giocatore da tenere, può essere determinante anche a gara in corso. Decisivo il modulo”

Intervistato da Radio Firenzeviola, l’ex Roma Carmine Gautieri ha commentato il momento in casa Fiorentina partendo dagli esuberi: “Chi risolve queste situazioni sono i procuratori. Nzola per dire può essere gestito dai suoi agenti, anche perché i giocatori possono anche impuntarsi ma in certe circostanze è il procuratore a gestire il tutto. Il problema piuttosto ce l’ha chi non ha mercato, ma i contratti firmati devono essere rispettati anche per chi non rientra nel progetto, a cui va garantita ogni possibilità, al pari di chi è considerato più importante“.

Sottil non riscattato dal Milan rientra a Firenze. Può restare con Pioli?

“Un giocatore come Sottil potrebbe fare al caso della Fiorentina. Va capito il sistema di gioco, perché comunque si tratta di esterni che giocano nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, se invece uno utilizza il 3-5-2 diventa un problema. Ma per un modulo con gli esterni offensivi, è un giocatore che riprenderei subito. Lo terrei anche perché è sempre giusto dare fiducia a chi viene dal vivaio. Viene da annate particolari, ma può sempre risultare il giocatore giusto, anche a gara in corso“.

Recentemente è stato al Viola Park. Quanto è importante per un club una struttura così?

“Uno dei centri sportivi più belli che abbia mai visto. Va dato merito al povero Barone che ci ha messo tanto. Una volta ci parlai, mi disse di voler fare qualcosa di grande e importante per la Fiorentina e ci è riuscito, gli va dato grandissimo merito“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com