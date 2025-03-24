Nazione: "Ikonè? Il Como può riscattarlo per 8 milioni. Adlì-Sottil scambio alla pari tra Fiorentina e Milan?"
Ikoné e Sottil rappresentano cifre interessanti
A cura di Redazione Labaroviola
24 marzo 2025 09:34
Mentre Ikoné e Sottil rappresentano cifre più interessanti. Il Como può comprare il francese a fronte di un assegno di 8 milioni, mentre il Milan può far suo il cartellino di Sottil con 10. Qui il discorso si potrà ampliare nel corso dell'estate anche a Yacine Adli. Cifre simili per il riscatto da parte della Fiorentina, i due club alla fine potrebbero accordarsi per scambiarsi i cartellini dei due giocatori. Lo riporta La Nazione.