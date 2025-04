Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina non riscatterà Adlì, troppi i 13 milioni chiesti dal Milan”

Fiorentina-Milan rappresenta anche un intreccio di destini tra Yacine Adlie Riccardo Sottil, ex compagni ora rivali, seppur con poche possibilità di incrociarsi in campo. Adli si era imposto rapidamente nel centrocampo viola con giocate di classe e quattro gol, tra cui uno decisivo all’andata contro il Milan. Sottil, invece, ha lasciato Firenze sul gong del mercato invernale, forse anche a causa del cambio tattico di Palladino, che stava passando alla difesa a tre.

Entrambi stanno trovando poco spazio nelle rispettive squadre. Adli ha giocato appena 14 minuti da febbraio a oggi, complice un infortunio e la crescita del trio Fagioli-Cataldi-Mandragora. Sottil, invece, ha totalizzato solo 81 minuti in nove partite col Milan, senza mai riuscire a imporsi. Nonostante ciò, il francese resta una figura importante nello spogliatoio viola, come dimostrato dal recente incontro con i compagni per un momento di relax.

Il futuro sembra ormai segnato per entrambi. La Fiorentina dovrebbe versare 13 milioni per riscattare Adli, mentre il Milan ne chiederebbe 10 per Sottil, ma al momento nessuna delle due società appare intenzionata a completare le operazioni a queste cifre. Di conseguenza, non è escluso che il prossimo Fiorentina-Milan i due lo giochino a maglie invertite. Lo scrive il Corriere dello Sport.