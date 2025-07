TMW: “Sottil punta a restare come vice Dodò, ci sono stati timidi sondaggi di Torino e Sassuolo”

Anche i detrattori più scettici non avranno potuto fare a meno di notare che tra coloro che più si sono messi in mostra, in casa Fiorentina, in questa prima settimana e mezzo di ritiro, c’è Riccardo Sottil. Tornato a Firenze dopo una toccata e fuga nella Milano rossonera, il figlio d’arte si sta nuovamente calando nella realtà gigliata e finora chi ha bazzicato il Viola Park giura di averlo visto tra i più pimpanti della rosa. differenza dei tanti esuberi tornati dai rispettivi prestiti, Sottil è stato reintegrato in rosa e nuovo tecnico Stefano Pioli lo sta provando in delle nuove vesti: quelle da esterno destro nel suo nuovo 3-4-2-1. Il classe ’99 sta sfruttando lo spazio concessigli dal tecnico e – complice l’infortunio di Fortini – al momento è la prima alternativa a Dodo. Vedremo se la sua sarà soltanto una soluzione tampone o una intuizione destinata a proseguire.

Sottil resta comunque un calciatore in uscita. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, nelle scorse settimane c’è stato qualche timido sondaggio di Torino e Sassuolo. Una chiacchierata esplorativa per capire quali siano le intenzioni e del ragazzo, e del club viola. I granata sono a caccia di esterni da mettere a disposizione di Marco Baroni per il suo classico 4-2-3-1. Dal Napoli è già arrivato Ngonge, mentre a destra l’obiettivo numero uno è Oristanio. I neroverdi, invece, dovranno prima risolvere la grana Laurienté, saltato al Sunderland dopo che il francese era già in Inghilterra per le visite mediche. Tradotto: al momento per questi due club Sottil non rappresenta una priorità. Se ne riparlerà, in caso, dopo la tournée oltremanica della Fiorentina. Sempre che quest’ultima non abbia cambiato idea sul futuro dell’esterno cresciuto nella Primavera viola. Lo scrive Tuttomercatoweb