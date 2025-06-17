TMW scrive: "Il Torino tentato da Sottil della Fiorentina, è un nome che accende le fantasie dei tifosi"

Tra i tanti nomi accostati al Toro in queste primissime settimane di mercato, ce ne sono due che hanno acceso particolarmente le fantasie dei tifosi. Anche perché i rispettivi padri hanno calcato i ca...

Tra i tanti nomi accostati al Toro in queste primissime settimane di mercato, ce ne sono due che hanno acceso particolarmente le fantasie dei tifosi. Anche perché i rispettivi padri hanno calcato i campi della Serie A ed entrambi hanno pure avuto un passato proprio sotto la Mole, sponda granata. Uno dei due è già passato alle cronache del calcio italiano, quel Riccardo Sottil che fino a qualche tempo fa sembrava davvero poter essere una sorta di promessa per il futuro azzurro e che poi si è un po’ perso per strada. Gli ultimi mesi della stagione che è appena terminata li ha vissuti in prestito al Milan, ma in rossonero ha collezionato pochi minuti e zero gol. Ora rientrerà alla Fiorentina ma appare destinato ad un altro prestito, con il Toro e il direttore tecnico Davide Vagnati che osservano la situazione. Di certo, però, l’attaccante avrebbe le caratteristiche giuste per il 4-2-3-1 che ha in mente il tecnico Baroni, considerando anche la necessità dei granata di intervenire sulla trequarti.

L’altro profilo, invece, è decisamente più “esotico”, anche perché per ora non è uscito dalla sua patria. Jeremia Recoba è il figlio del Chino e pure il suo nome ha iniziato a transitare in orbita granata, con gli osservatori del club di via Viotti che hanno riportato buoni feedback a Vagnati e ai suoi collaboratori. Classe 2003, è di nazionalità uruguaiana ma è nato a Como, quando suo padre giocava proprio in riva al lago, e ora potrebbe anche essere tentato dalla prima esperienza lontano da casa. Per il momento ha giocato soltanto al Danubio e al Nacional: in questo 2025 ha collezionato 24 presenze e cinque reti, segno che ha un discreto fiuto del gol. E poi il Chino ha ancora qualcosa da farsi perdonare al Toro, visto che la sua esperienza nel 2007-2008 fu tutt’altro che esaltante: arrivò tra l’entusiasmo dei tifosi che parteciparono in massa alla sua presentazione, chiuse con tre gol di cui una doppietta alla Roma in Coppa Italia. I discorsi tra la famiglia Recoba e i granata potrebbero essere ripresi dal figlio, nelle settimane a venire se ne saprà di più. Lo scrive Tuttomercatoweb