Gazzetta dello Sport: “Sottil può essere provato come vice-Dodo nel 3-5-2. Pioli il suo unico alleato”

Fra i tanti rientri previsti al Viola Park in vista del raduno estivo, figura anche quello di Riccardo Sottil. L’esterno classe ’99, reduce da un’esperienza deludente al Milan, è tornato a Firenze, ma potrebbe trattarsi solo di una tappa intermedia. La società, in particolare il direttore sportivo Daniele Pradè, è disposta ad ascoltare offerte concrete per la sua cessione, qualora arrivassero proposte ritenute congrue per il giocatore cresciuto nel vivaio gigliato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Sottil spera ancora in una chance per rilanciarsi con la maglia viola. Dopo sei mesi vissuti ai margini nella Milano rossonera – con appena sei presenze e nessun contributo tra gol o assist – il figlio d’arte punta a riscattarsi proprio in Toscana, dove sogna di restare e non ripartire nuovamente in prestito.

La sua permanenza, però, resta in forte dubbio. Il nuovo modulo della Fiorentina (3-5-2) non sembra favorirlo, tanto che si è parlato di un suo possibile adattamento nel ruolo di esterno a tutta fascia. Sottil proverà a giocarsi le sue carte nel ritiro estivo, cercando di impressionare Stefano Pioli, lo stesso allenatore che nel 2018 lo fece esordire in Serie A a soli 18 anni. Sarà proprio Pioli, che lo conosce bene, a decidere se puntare ancora su di lui o avallare una cessione.

Ad oggi, l’addio resta lo scenario più probabile: alcuni club di Serie A hanno manifestato interesse e la dirigenza viola è già al lavoro per trovare una possibile soluzione.