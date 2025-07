TMW: “Torino e Leeds su Sottil. Granata intenzionati ad offrire un prestito con diritto di riscatto”

Riccardo Sottil non è partito per il ritiro di Birmingham, in Inghilterra, dove la Fiorentina si preparerà per il prossimo campionato. I viola saranno ospiti delle strutture del St George Park fino al 2 di agosto. Poi ci saranno tre amichevoli: la prima contro il Leicester, il 3 di agosto, poi con il Nottingham Forest il 5, infine il Manchester United il 9.

L’ala però non sarà protagonista perché in uscita, dopo qualche mese al Milan. Ci sono diversi interessamenti da club di Serie A, con il Torino in particolare che sembra intenzionato a proporre un prestito con diritto di riscatto. Oltre ai granata c’è anche il Leeds United, che nelle scorse ha svolto un sondaggio per Sottil. Lo riporta TMW.