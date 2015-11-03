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Notizie Inghilterra Fiorentina

TMW: "Torino e Leeds su Sottil. Granata intenzionati ad offrire un prestito con diritto di riscatto"

29 luglio 2025 00:27

Uno scandalo scuote l'Inghilterra, una stella della Premier League accusata di stupro. Pagata cauzione

13 ottobre 2024 22:40

Corriere Fiorentino: “De Gea fa ricredere sia Spagna che Inghilterra. Ma esiste una clausola sul suo contratto”

08 ottobre 2024 11:44

TOP E FLOP FIORENTINA: MANDRAGORA GOL ED ORDINE, IKONÈ C'È. MALE CHRISTENSEN, SPRECA KOUAMÈ

27 luglio 2024 18:09

La Spagna è campione d’Europa, l’Inghilterra cade ancora in finale per la seconda volta consecutiva

14 luglio 2024 23:00

Borja Valero: "In Spagna non solo Yamal, io stesso se fossi cresciuto in Italia non sarei mai arrivato in A"

12 luglio 2024 23:19

Euro 2024: L'Inghilterra è in finale, una rasoiata di Watkins allo scadere condanna l'Olanda

10 luglio 2024 23:09

Euro 2024: l'Olanda elimina Montella e vola in semifinale dove affronterà l'Inghilterra

06 luglio 2024 23:35

Milenkovic post Serbia-Inghilterra: "Arrabbiati per la sconfitta, ma siamo fiduciosi per il proseguimento del torneo, crediamo nella qualificazione"

17 giugno 2024 13:22

La Serbia perde ma Milenkovic annulla Kane, marcato a uomo. Unica occasione in assenza di Nikola

16 giugno 2024 22:54

Cellino racconta: "Non sapevo l'inglese, una volta ho detto di cambiarmi un divano ed hanno esonerato l'allenatore"

01 dicembre 2023 20:48

Spalletti esclude Biraghi dalla gara contro l'Inghilterra. Il capitano della Fiorentina va in tribuna

17 ottobre 2023 18:43

La Gazzetta annuncia: "Bonaventura non giocherà contro l'Inghilterra. Non recupera la fatica in 3 giorni"

16 ottobre 2023 14:41

Critichi il club sui social? Vieni escluso dall'ingresso allo stadio. Succede in Inghilterra, al Scunthorpe

01 ottobre 2023 18:13

Nazione: "Cabral-Tottenham pista concreta, Fiorentina pronta ad ascoltare eventuali offerta"

23 luglio 2023 09:19

Dall'Inghilterra: accordo tra Amrabat e il Manchester United. Ancora in corsa Barça e Atletico Madrid

06 luglio 2023 17:00

Figuraccia per Richards, sbaglia per tutta l'intervista il nome di Tomori e poi gli ride in faccia

22 aprile 2023 20:07

Dall'Inghilterra, il Qatar ha pagato 7,4 milioni di dollari all'Ecuador per vincere la prima partita del mondiale

20 novembre 2022 15:23

Dal Qatar, L'Inghilterra di Southgate mette le mani avanti: i cammelli non fanno riposare i giocatori

18 novembre 2022 17:32

Marea di tifosi inglesi al mondiali, ma sono indiani pagati dal Qatar per far sembrare affollato l'evento

17 novembre 2022 19:10

Antonio Conte sotto accusa, tifosi del Tottenham vogliono l'esonero: "Ci fa giocare come il Burnley"

24 ottobre 2022 15:18

"È imbarazzante" il ct dell'Inghilterra Southgate si ribella per la sanzione: "Italia sarà favorita"

11 giugno 2022 15:59

In Inghilterra godono del flop Italia dopo essere stati presi in giro e scrivono "You're staying Rome"

25 marzo 2022 19:06

Contraddizione Samir, l'Udinese non parte per Firenze, ma lui vola in Inghilterra per il Watford

07 gennaio 2022 12:18

Dall'Inghilterra, Vlahovic è il primo nome sulla lista del Chelsea per sostituire Lukaku

01 gennaio 2022 17:39

Dall'Inghilterra: Milenkovic ad un passo dal West Ham. Mancano solo le commissioni agli agenti

12 agosto 2021 12:08

Toni: "Italia, c'era qualcosa di magico. Comportamento dell'Inghilterra da condannare"

13 luglio 2021 14:35

L'Italia è campione d'Europa, battuta l'Inghilterra. E' festa grande per il popolo italiano

12 luglio 2021 09:19

Rimedio, oggi scopriremo se potrà commentare Italia-Inghilterra, pronto il sostituto

10 luglio 2021 13:29

AS, durante Inghilterra-Croazia un tifoso è caduto nello stadio di Wembley

13 giugno 2021 19:28

Jonshon candida l'Inghilterra ad ospitare l'Europeo con il pubblico, grazie all'efficiente piano vaccinale

02 marzo 2021 14:16

Il Times conferma Labaroviola, accordo Arsenal Fiorentina per Torreira

03 settembre 2020 21:24

Dall'Inghilterra confermano, Vertonghen possibile nuovo acquisto della Fiorentina in estate. I dettagli

03 giugno 2020 19:03

Premier League, club vogliono riprendere. Porte chiuse fino a maggio 2021? Decide il Governo

01 maggio 2020 18:17

Dall'Inghilterra: la FIFA potrebbe fare una maxi-sessione di calciomercato da luglio a gennaio

25 marzo 2020 14:27

Il ministro della Salute inglese ha contratto il coronavirus. I dettagli sulla situazione

11 marzo 2020 12:20

In Inghilterra si continua a giocare a porte aperte, nessuna limitazione in Premier League. La decisione

09 marzo 2020 16:14

Eriksson: "Sarei voluto rimanere alla Fiorentina, ma la società non voleva vincere ma stare a metà classifica"

19 dicembre 2019 17:13

Bobby Duncan is on fire! Doppietta e assist con l'Inghilterra Under 19. "Grande prestazione, non vedo l'ora di ripetermi"

13 novembre 2019 18:36

Sarri flop, i risultati inchiodano il suo Chelsea. A fine anno torna in Italia? In Inghilterra...

12 febbraio 2019 14:23

Vergogna Inghilterra, vince il dio denaro. Nonostante la tragedia si gioca la Premier

28 ottobre 2018 15:24

Dall'Inghilterra: United, la Fiorentina fa il prezzo per Milenkovic. Servono 45 milioni di euro...

22 ottobre 2018 15:54

Dall'Inghilterra: Mourinho preferisce Rebic a Bale e Willian. Offerta da almeno 40 milioni...

25 luglio 2018 10:48

Amoruso: "Chiesa sarà ceduto, ho amici dall'Inghilterra che me lo confermano. La squadra sarà più forte senza..."

14 giugno 2018 14:52

Conte: "In Inghilterra non ci sono campionati già assegnati prima che cominci la stagione"

20 maggio 2018 17:21

Sarà Di Biagio il ct dell'Italia nelle amichevoli contro Argentina e Inghilterra

05 febbraio 2018 13:21

Rebic vicinissimo alla cessione in Premier League. Nelle casse della Fiorentina 4,5 milioni di euro

28 luglio 2017 20:57

Obiang obiettivo della Fiorentina? Il West Ham ha fissato il costo del cartellino, 20 milioni

04 giugno 2017 20:39

Terrore in Inghilterra, Kamikaze si fa esplodere al concerto di Ariana Grande a Manchester. Almeno 20 morti

23 maggio 2017 07:24

E se adesso Mazzarri fosse un nome buono per la panchina della Fiorentina? Corvino e quella telefonata di mesi fa

17 maggio 2017 20:19

Fallimento di Mazzarri al Watford, i giocatori chiedono la cessione in caso di permanenza del tecnico

17 maggio 2017 12:13

Il Chelsea vince in rimonta contro il City, altra grande prestazione con assist di Marcos Alonso

03 dicembre 2016 15:42

Dall'Inghilterra raccontano la Fiorentina e mostrano che formazione ci sarebbe ora senza cessioni

03 novembre 2016 19:14

I tifosi del West Ham furiosi per il pacco Zaza da 25 milioni. A gennaio può già andare al Milan...

28 settembre 2016 11:49

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