Notizie Inghilterra Fiorentina

TMW: "Torino e Leeds su Sottil. Granata intenzionati ad offrire un prestito con diritto di riscatto"
29 luglio 2025 00:27
Uno scandalo scuote l'Inghilterra, una stella della Premier League accusata di stupro. Pagata cauzione
13 ottobre 2024 22:40
Corriere Fiorentino: “De Gea fa ricredere sia Spagna che Inghilterra. Ma esiste una clausola sul suo contratto”
08 ottobre 2024 11:44
TOP E FLOP FIORENTINA: MANDRAGORA GOL ED ORDINE, IKONÈ C'È. MALE CHRISTENSEN, SPRECA KOUAMÈ
27 luglio 2024 18:09
La Spagna è campione d’Europa, l’Inghilterra cade ancora in finale per la seconda volta consecutiva
14 luglio 2024 23:00
Borja Valero: "In Spagna non solo Yamal, io stesso se fossi cresciuto in Italia non sarei mai arrivato in A"
12 luglio 2024 23:19
Euro 2024: L'Inghilterra è in finale, una rasoiata di Watkins allo scadere condanna l'Olanda
10 luglio 2024 23:09
Euro 2024: l'Olanda elimina Montella e vola in semifinale dove affronterà l'Inghilterra
06 luglio 2024 23:35
Milenkovic post Serbia-Inghilterra: "Arrabbiati per la sconfitta, ma siamo fiduciosi per il proseguimento del torneo, crediamo nella qualificazione"
17 giugno 2024 13:22
La Serbia perde ma Milenkovic annulla Kane, marcato a uomo. Unica occasione in assenza di Nikola
16 giugno 2024 22:54
Cellino racconta: "Non sapevo l'inglese, una volta ho detto di cambiarmi un divano ed hanno esonerato l'allenatore"
01 dicembre 2023 20:48
Spalletti esclude Biraghi dalla gara contro l'Inghilterra. Il capitano della Fiorentina va in tribuna
17 ottobre 2023 18:43
La Gazzetta annuncia: "Bonaventura non giocherà contro l'Inghilterra. Non recupera la fatica in 3 giorni"
16 ottobre 2023 14:41
Critichi il club sui social? Vieni escluso dall'ingresso allo stadio. Succede in Inghilterra, al Scunthorpe
01 ottobre 2023 18:13
Nazione: "Cabral-Tottenham pista concreta, Fiorentina pronta ad ascoltare eventuali offerta"
23 luglio 2023 09:19
Dall'Inghilterra: accordo tra Amrabat e il Manchester United. Ancora in corsa Barça e Atletico Madrid
06 luglio 2023 17:00
Figuraccia per Richards, sbaglia per tutta l'intervista il nome di Tomori e poi gli ride in faccia
22 aprile 2023 20:07
Dall'Inghilterra, il Qatar ha pagato 7,4 milioni di dollari all'Ecuador per vincere la prima partita del mondiale
20 novembre 2022 15:23
Dal Qatar, L'Inghilterra di Southgate mette le mani avanti: i cammelli non fanno riposare i giocatori
18 novembre 2022 17:32
Marea di tifosi inglesi al mondiali, ma sono indiani pagati dal Qatar per far sembrare affollato l'evento
17 novembre 2022 19:10
Antonio Conte sotto accusa, tifosi del Tottenham vogliono l'esonero: "Ci fa giocare come il Burnley"
24 ottobre 2022 15:18
"È imbarazzante" il ct dell'Inghilterra Southgate si ribella per la sanzione: "Italia sarà favorita"
11 giugno 2022 15:59
In Inghilterra godono del flop Italia dopo essere stati presi in giro e scrivono "You're staying Rome"
25 marzo 2022 19:06
Contraddizione Samir, l'Udinese non parte per Firenze, ma lui vola in Inghilterra per il Watford
07 gennaio 2022 12:18
Dall'Inghilterra, Vlahovic è il primo nome sulla lista del Chelsea per sostituire Lukaku
01 gennaio 2022 17:39
Dall'Inghilterra: Milenkovic ad un passo dal West Ham. Mancano solo le commissioni agli agenti
12 agosto 2021 12:08
Toni: "Italia, c'era qualcosa di magico. Comportamento dell'Inghilterra da condannare"
13 luglio 2021 14:35
L'Italia è campione d'Europa, battuta l'Inghilterra. E' festa grande per il popolo italiano
12 luglio 2021 09:19
Rimedio, oggi scopriremo se potrà commentare Italia-Inghilterra, pronto il sostituto
10 luglio 2021 13:29
AS, durante Inghilterra-Croazia un tifoso è caduto nello stadio di Wembley
13 giugno 2021 19:28
Jonshon candida l'Inghilterra ad ospitare l'Europeo con il pubblico, grazie all'efficiente piano vaccinale
02 marzo 2021 14:16
Il Times conferma Labaroviola, accordo Arsenal Fiorentina per Torreira
03 settembre 2020 21:24
Dall'Inghilterra confermano, Vertonghen possibile nuovo acquisto della Fiorentina in estate. I dettagli
03 giugno 2020 19:03
Premier League, club vogliono riprendere. Porte chiuse fino a maggio 2021? Decide il Governo
01 maggio 2020 18:17
Dall'Inghilterra: la FIFA potrebbe fare una maxi-sessione di calciomercato da luglio a gennaio
25 marzo 2020 14:27
Il ministro della Salute inglese ha contratto il coronavirus. I dettagli sulla situazione
11 marzo 2020 12:20
In Inghilterra si continua a giocare a porte aperte, nessuna limitazione in Premier League. La decisione
09 marzo 2020 16:14
Eriksson: "Sarei voluto rimanere alla Fiorentina, ma la società non voleva vincere ma stare a metà classifica"
19 dicembre 2019 17:13
Bobby Duncan is on fire! Doppietta e assist con l'Inghilterra Under 19. "Grande prestazione, non vedo l'ora di ripetermi"
13 novembre 2019 18:36
Sarri flop, i risultati inchiodano il suo Chelsea. A fine anno torna in Italia? In Inghilterra...
12 febbraio 2019 14:23
Vergogna Inghilterra, vince il dio denaro. Nonostante la tragedia si gioca la Premier
28 ottobre 2018 15:24
Dall'Inghilterra: United, la Fiorentina fa il prezzo per Milenkovic. Servono 45 milioni di euro...
22 ottobre 2018 15:54
Dall'Inghilterra: Mourinho preferisce Rebic a Bale e Willian. Offerta da almeno 40 milioni...
25 luglio 2018 10:48
Amoruso: "Chiesa sarà ceduto, ho amici dall'Inghilterra che me lo confermano. La squadra sarà più forte senza..."
14 giugno 2018 14:52
Conte: "In Inghilterra non ci sono campionati già assegnati prima che cominci la stagione"
20 maggio 2018 17:21
Sarà Di Biagio il ct dell'Italia nelle amichevoli contro Argentina e Inghilterra
05 febbraio 2018 13:21
Rebic vicinissimo alla cessione in Premier League. Nelle casse della Fiorentina 4,5 milioni di euro
28 luglio 2017 20:57
Obiang obiettivo della Fiorentina? Il West Ham ha fissato il costo del cartellino, 20 milioni
04 giugno 2017 20:39
Terrore in Inghilterra, Kamikaze si fa esplodere al concerto di Ariana Grande a Manchester. Almeno 20 morti
23 maggio 2017 07:24
E se adesso Mazzarri fosse un nome buono per la panchina della Fiorentina? Corvino e quella telefonata di mesi fa
17 maggio 2017 20:19
Fallimento di Mazzarri al Watford, i giocatori chiedono la cessione in caso di permanenza del tecnico
17 maggio 2017 12:13
Il Chelsea vince in rimonta contro il City, altra grande prestazione con assist di Marcos Alonso
03 dicembre 2016 15:42
Dall'Inghilterra raccontano la Fiorentina e mostrano che formazione ci sarebbe ora senza cessioni
03 novembre 2016 19:14
Archivio