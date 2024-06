La Serbia perde ma Milenkovic annulla Kane, marcato a uomo. Unica occasione in assenza di Nikola

È terminata con la vittoria dell’Inghilterra la partita della terza giornata di Euro 2024, la squadra inglese ha avuto la meglio sulla Serbia degli “italiani” Milenkovic, Ilic, Vlahovic, Jovic, Kostic. Una gara in cui la Serbia ha, per lunghi tratti della partita, dominato l’incontro alla ricerca del gol del pareggio. Il Viola Milenkovic è stato autore di una grande gara, il difensore della Fiorentina aveva il compito di marcare il centravanti Harry Kane ma se l’è cavata alla grande, annullando di fatto il bomber del Bayern Monaco con chiusure, anticipi, colpi di testa e battaglie corpo a corpo. Di fatto, l’unica volta che Kane ha avuto la possibilità di segnare, era perché non era marcato dal difensore viola ma da un altro difensore serbo.

PARLA IL PROCURATORE DI FABIO SILVA