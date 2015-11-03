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Notizie Euro2024 Fiorentina

La Spagna è campione d’Europa, l’Inghilterra cade ancora in finale per la seconda volta consecutiva

14 luglio 2024 23:00

Fallimento Spalletti, Italia umiliata dalla Svizzera. Show di Vargas e gol anche di Freuler. Azzurri inesistenti

29 giugno 2024 19:59

La Serbia minaccia di lasciare Euro2024 dopo i cori in Croazia-Albania: "Scandaloso, così non partecipiamo"

20 giugno 2024 18:51

Papà Retegui: "Mateo è l'unico argentino che può giocare in una Nazionale con 4 stelle sulla maglia"

18 giugno 2024 17:13

La Serbia perde ma Milenkovic annulla Kane, marcato a uomo. Unica occasione in assenza di Nikola

16 giugno 2024 22:54

Iniziano i problemi in Germania. Scontri violenti tra tifosi della Serbia ed inglesi: due feriti e sei arresti

16 giugno 2024 19:33

Di Canio distrugge le scelte di Spalletti: "L'Italia non è un centro di recupero. Fagioli fuori da 8 mesi"

29 maggio 2024 11:14

Spalletti afferma: "Convocazioni fatte per l'80%, l'altro 20% lo deciderò guardando le ultime prestazioni"

14 maggio 2024 15:39

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