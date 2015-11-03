Notizie Euro2024 Fiorentina

La Spagna è campione d’Europa, l’Inghilterra cade ancora in finale per la seconda volta consecutiva
14 luglio 2024 23:00
Fallimento Spalletti, Italia umiliata dalla Svizzera. Show di Vargas e gol anche di Freuler. Azzurri inesistenti
29 giugno 2024 19:59
La Serbia minaccia di lasciare Euro2024 dopo i cori in Croazia-Albania: "Scandaloso, così non partecipiamo"
20 giugno 2024 18:51
Papà Retegui: "Mateo è l'unico argentino che può giocare in una Nazionale con 4 stelle sulla maglia"
18 giugno 2024 17:13
La Serbia perde ma Milenkovic annulla Kane, marcato a uomo. Unica occasione in assenza di Nikola
16 giugno 2024 22:54
Iniziano i problemi in Germania. Scontri violenti tra tifosi della Serbia ed inglesi: due feriti e sei arresti
16 giugno 2024 19:33
Di Canio distrugge le scelte di Spalletti: "L'Italia non è un centro di recupero. Fagioli fuori da 8 mesi"
29 maggio 2024 11:14
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