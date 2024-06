La Serbia minaccia di lasciare Euro2024 dopo i cori in Croazia-Albania: “Scandaloso, così non partecipiamo”

La Federcalcio serba si fa sentire a seguito di quanto accaduto nel match tra Croazia e Albania, le due selezioni presenti nel Gruppo F insieme a Italia e Spagna. I tifosi albanesi e croati avrebbero intonato dei cori minacciosi nei confronti dei serbi, in cui si inneggiava alla violenza contro questo popolo. “Ubi, Ubi Srbina!” è quello che veniva intonato durante il match in questione, che significa letteralmente “Uccidi, uccidi i Serbi”. Si tratta di un incitamento all’odio legato alle questioni politiche risalenti allo scioglimento della Jugoslavia, avvenuto nel 1995. Il segretario generale della Federcalcio serba, Jurban Surbatovic, riferisce: “Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni alla UEFA, anche a costo di non continuare la competizione. Non vogliamo partecipare a questo, ma se la UEFA non li punirà, penseremo a come procedere”, manifestando contrarietà nei confronti della decisione della direzione arbitrale che non ha interrotto il gioco, chiedendo di infliggere delle sanzioni alle due selezioni.

