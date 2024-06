Slovenia-Serbia finisce 1 a 1. Buona prova di Milenkovic, Vlahovic flop. Jovic non brilla ma trova il gol

È appena terminato il secondo match della Serbia nel girone C degli Europei 2024. Dopo la sconfitta di misura nel difficile match di esordio contro l’Inghilterra, gli uomini di mister Stojkovic si sono regalati un pari decisamente deludente contro una buona Slovenia, che continua a stupire dopo il pareggio contro la più quotata Danimarca.

Venendo alla gara, tutto sommato il risultato sembra essere giusto, nonostante la Serbia abbia trovato il gol del pari soltanto all’ultimo secondo. Per quanto riguarda i giocatori vicini alla Fiorentina, si registra un’altra discreta prestazione da parte di Nikola Milenkovic, colonna portante della difesa viola e serba. Dopo aver annullato Kane nel match inaugurale, il numero 4 della Fiorentina si è ben comportato anche oggi, concedendo praticamente nulla agli attaccanti sloveni sotto la sua marcatura. Diverso il discorso per i due ex viola Vlahovic e Jovic. Il primo si è reso protagonista di una partita incolore, decisamente al di sotto delle aspettative. Per questo motivo, è stato sostituito proprio da Jovic al 60esimo minuto. Nonostante una mezz’ora negativa e un’ammonizione, l’attaccante del Milan ha trovato il colpo di testa vincente al 95esimo, che permette alla nazionale serba di sperare ancora nella qualificazione alla fase finale.

Adesso, gli uomini di Stojkovic dovranno battere la Danimarca e sperare che la Slovenia non vinca contro l’Inghilterra.

