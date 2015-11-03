Notizie Europei Fiorentina

Slovenia-Serbia finisce 1 a 1. Buona prova di Milenkovic, Vlahovic flop. Jovic non brilla ma trova il gol
20 giugno 2024 17:28
La Serbia sta minacciando di abbandonare Euro 2024: non sono piaciuti gli insulti: "Uccidi i serbi"
20 giugno 2024 13:51
Barak rientra tra i convocati della Repubblica Ceca: il centrocampista della Fiorentina giocherà gli Europei
28 maggio 2024 15:42
Arriva la conferma per Zaniolo, salterà gli Europei: "Un giorno rappresenterò l'Italia in una grande competizione"
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Spalletti: "Via da Napoli? Voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico niente"
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Europei 2020, Castrovilli esordisce con il Galles allo stadio Olimpico
20 giugno 2021 22:01
Milan, Juventus e Inter nella Superlega? Chiesa salta gli europei, Castrovilli e Biraghi ripescati
19 aprile 2021 22:31
Nessun giocatore della Fiorentina va agli Europei: tagliati fuori Castrovilli e Biraghi dall'Italia
31 marzo 2021 10:59
Jonshon candida l'Inghilterra ad ospitare l'Europeo con il pubblico, grazie all'efficiente piano vaccinale
02 marzo 2021 14:16
Boniek consiglia Milik: "Cambi squadra a Gennaio o rischia gli Europei". La Fiorentina resta vigile
15 novembre 2020 18:08
Serie A, ripresa modello Europei: in campo dal 31 maggio al 12 luglio. La Lega studia il nuovo calendario
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Mancini: "Rinvio degli Europei? Credo che per noi sia un vantaggio, potremo vincere"
12 aprile 2020 00:02
Serie A: ipotesi scadenza contratti il 15 luglio, la ripresa del campionato massimo il 9 maggio
16 marzo 2020 18:19
Sconcerti: "Campionato fermo? Il vero problema sono Champions ed Europei"
10 marzo 2020 18:40
Euro 2020, ecco tutte le squadre qualificate alla fase finale e le fasce di sorteggio. L'Italia rischia di sfidare la Francia
20 novembre 2019 07:37
Ufficiale: gli Europei 2024 si disputeranno in Germania, battuta la concorrenza della Turchia
27 settembre 2018 19:12
Bernardeschi: "Eliminazione dura da digerire, ma dobbiamo essere orgogliosi. Il futuro è luminoso..."
28 giugno 2017 11:58
Incredibile a Cracovia, pioggia di dollari finti su Donnarumma. Partita sospesa e portiere furioso
18 giugno 2017 22:21
Clamoroso infortunio per Montolivo dopo la Scozia. Salta gli europei
30 maggio 2016 01:24
I 30 convocati di Conte e tutti gli esclusi. Ci sono Berna e Astori, Pavoletti bocciato
23 maggio 2016 15:05
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