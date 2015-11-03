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Notizie Europei Fiorentina

Slovenia-Serbia finisce 1 a 1. Buona prova di Milenkovic, Vlahovic flop. Jovic non brilla ma trova il gol

20 giugno 2024 17:28

La Serbia sta minacciando di abbandonare Euro 2024: non sono piaciuti gli insulti: "Uccidi i serbi"

20 giugno 2024 13:51

Barak rientra tra i convocati della Repubblica Ceca: il centrocampista della Fiorentina giocherà gli Europei

28 maggio 2024 15:42

Arriva la conferma per Zaniolo, salterà gli Europei: "Un giorno rappresenterò l'Italia in una grande competizione"

15 maggio 2024 19:47

Spalletti: "Via da Napoli? Voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico niente"

11 maggio 2024 22:58

Europei 2020, Castrovilli esordisce con il Galles allo stadio Olimpico

20 giugno 2021 22:01

Milan, Juventus e Inter nella Superlega? Chiesa salta gli europei, Castrovilli e Biraghi ripescati

19 aprile 2021 22:31

Nessun giocatore della Fiorentina va agli Europei: tagliati fuori Castrovilli e Biraghi dall'Italia

31 marzo 2021 10:59

Jonshon candida l'Inghilterra ad ospitare l'Europeo con il pubblico, grazie all'efficiente piano vaccinale

02 marzo 2021 14:16

Boniek consiglia Milik: "Cambi squadra a Gennaio o rischia gli Europei". La Fiorentina resta vigile

15 novembre 2020 18:08

Serie A, ripresa modello Europei: in campo dal 31 maggio al 12 luglio. La Lega studia il nuovo calendario

15 aprile 2020 10:42

Mancini: "Rinvio degli Europei? Credo che per noi sia un vantaggio, potremo vincere"

12 aprile 2020 00:02

Serie A: ipotesi scadenza contratti il 15 luglio, la ripresa del campionato massimo il 9 maggio

16 marzo 2020 18:19

Sconcerti: "Campionato fermo? Il vero problema sono Champions ed Europei"

10 marzo 2020 18:40

Euro 2020, ecco tutte le squadre qualificate alla fase finale e le fasce di sorteggio. L'Italia rischia di sfidare la Francia

20 novembre 2019 07:37

Ufficiale: gli Europei 2024 si disputeranno in Germania, battuta la concorrenza della Turchia

27 settembre 2018 19:12

Bernardeschi: "Eliminazione dura da digerire, ma dobbiamo essere orgogliosi. Il futuro è luminoso..."

28 giugno 2017 11:58

Incredibile a Cracovia, pioggia di dollari finti su Donnarumma. Partita sospesa e portiere furioso

18 giugno 2017 22:21

Clamoroso infortunio per Montolivo dopo la Scozia. Salta gli europei

30 maggio 2016 01:24

I 30 convocati di Conte e tutti gli esclusi. Ci sono Berna e Astori, Pavoletti bocciato

23 maggio 2016 15:05

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