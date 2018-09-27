Ufficiale: gli Europei 2024 si disputeranno in Germania, battuta la concorrenza della Turchia

E' ufficiale: la fase finale degli Europei 2024 si giocherà in Germania. Lo ha annunciato l'Uefa che ha così individuato la sede della rassegna continentale che raccoglierà il testimone dell'edizione...

A cura di Redazione Labaroviola 27 settembre 2018 19:12

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