Ufficiale: gli Europei 2024 si disputeranno in Germania, battuta la concorrenza della Turchia
E' ufficiale: la fase finale degli Europei 2024 si giocherà in Germania. Lo ha annunciato l'Uefa che ha così individuato la sede della rassegna continentale che raccoglierà il testimone dell'edizione...
E' ufficiale: la fase finale degli Europei 2024 si giocherà in Germania. Lo ha annunciato l'Uefa che ha così individuato la sede della rassegna continentale che raccoglierà il testimone dell'edizione itinerante in programma nel 2020. La Germania, che ha battuto la concorrenza della Turchia, ospiterà così per la quarta volta nella sua storia la fase finale di un grande torneo per Nazionali, il secondo Europeo dopo quello organizzato nel 1988 che vide il trionfo dell'Olanda di Rinus Michels. Nel conto ci sono anche le organizzazioni di due Campionati del mondo: quelli del 1974, conclusi con la conquista del secondo titolo mondiale grazie al 2-1 in finale contro l'Olanda, e quelli più recenti del 2006 che videro la Nazionale all'epoca allenata da Jurgen Klinsmann sconfitta in semifinale dall'Italia che poi si laureò campione.
Fonte: Eurosport