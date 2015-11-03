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Notizie Turchia Fiorentina

Montella accusato di essere anti-Besiktas in Turchia: “Ha un problema con il club, non mette i migliori”

29 marzo 2026 12:22

Dalla Turchia riportano: "Dzeko piace molto a diversi club turchi, la pista italiana si raffredda sempre di più"

08 gennaio 2026 13:41

Gazzetta: “Mega scandalo sugli arbitri in Turchia: in 317 hanno conti scommesse. Campionato a rischio”

28 ottobre 2025 09:15

Ozer lascia il ritiro della Turchia e attacca Montella: "Non è motivato dalla voglia di vincere"

12 ottobre 2025 23:14

Nel giorno del compleanno di Terim, arriva la notizia che Montella sarà cittadino turco

04 settembre 2025 22:52

Dalla Turchia scrivono: "Il Trabzonspor vuole Ikone, avviati i contatti per portarlo in Turchia"

03 gennaio 2025 22:43

Dalla Turchia: l'ex Fiorentina Montella in pole per la panchina del Manchester United se salta Ten Hag

16 ottobre 2024 23:53

Euro 2024: l'Olanda elimina Montella e vola in semifinale dove affronterà l'Inghilterra

06 luglio 2024 23:35

Pizarro si congratula con Montella per gli Europei e pubblica una foto con la maglia della Fiorentina

03 luglio 2024 17:53

EURO 2024: La Turchia supera l'Austria, l'aeroplanino vola ai quarti, sfiderà l'Olanda

02 luglio 2024 23:23

Montella contestato in Turchia per il rendimento agli Europei: "è un allenatore senza successo, non ha carattere né personalità"

24 giugno 2024 18:13

La sicurezza dell'Europeo non fa entrare Montella allo stadio, il tecnico della Turchia non è stato riconosciuto

23 giugno 2024 00:17

Bellingham non c'è e l'Italia fatica. Fagioli mezz'ora in regia

04 giugno 2024 23:46

Dalla Turchia sicuri: "Fiorentina interessata a Kaan Ayhan, difensore turco in forza al Galatasaray"

24 aprile 2024 18:03

Bufera nella Superlig turca, il Fenerbahce minaccia di ritirarsi dal campionato

18 marzo 2024 21:24

Far West in Turchia: arbitro preso a pugni dal presidente dell'Ankaragucu. Campionato sospeso

12 dicembre 2023 19:13

Montella: "Il calcio italiano mi aveva girato le spalle per colpe non mie, adesso in Turchia mi amano"

11 novembre 2023 10:43

Nessuno lo vuole in serie A, Balotelli rosica: "Il campionato turco è meglio di quello italiano"

07 settembre 2023 13:25

Euro2032, la candidatura di Italia e Turchia dà una spinta al Franchi per prendere i 55 milioni

29 luglio 2023 09:57

Vergogna in Turchia, un tifoso del Sivasspor entra in campo e tira un pugno a Bianco

16 marzo 2023 21:29

Stadio vuoto? Il Sivasspor regala i biglietti ai suoi tifosi per la partita contro la Fiorentina. Voglia di rimonta

15 marzo 2023 14:01

In Turchia Bonaventura, Gonzalez ed Igor dal 1’. Ranieri prenderà il posto di Biraghi

13 marzo 2023 09:44

Solo 60 adesioni, salta il volo charter dell'ATF. In Turchia ci saranno 20 tifosi della Fiorentina

11 marzo 2023 20:51

Lancio di peluche e giocattoli interrompe Besiktas-Antalyaspor: il bel gesto dei tifosi turchi per la ripartenza

26 febbraio 2023 19:37

Montella: "Italiano mi piace tanto, normali certe difficoltà giocando ogni 3 giorni. Capisco la delusione"

21 febbraio 2023 18:26

Terribile terremoto in Turchia, Montella racconta: "Crollati palazzi, l'albergo dove vivo ha preso fuoco"

06 febbraio 2023 15:40

Nicoletti rivela: "Fiorentina bloccata 40 minuti nell'aereo a Istanbul perchè mancava un documento"

02 dicembre 2022 14:41

Montella: “Non si viene a svernare in Turchia, ne sa qualcosa la Fiorentina dopo il Basaksehir"

27 settembre 2022 08:53

Dopo la rissa sfiorata con Montella, Balotelli viene cacciato dal Demirspor, può finire in Grecia

30 agosto 2022 21:34

Dalla Turchia, Fiorentina offre 5 milioni per Bakasetas. Il Trabzonspor ne chiede 10

09 giugno 2022 19:00

Dalla Turchia, torna di moda il nome di Burak Yilmaz per la Fiorentina. Avviati i contatti

08 giugno 2022 21:38

Tuttosport, Leicester cerca acquirenti per Praet. Osserva la Fiorentina: servono 15 milioni

27 maggio 2022 11:35

Dalla Turchia, la Fiorentina voleva il portiere Cakir ma ha un budget troppo basso prenderlo

21 maggio 2022 15:07

Pulgar: "Vorrei più spazio, giocare mi dà fiducia. Futuro? Non decido io, vedremo cosa accadrà"

11 maggio 2022 22:31

Dalla Turchia, si abbassa la richiesta del Gala per Cicaldau: servono 8 milioni. Fiorentina interessata

14 aprile 2022 17:40

Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Larin, esterno del Besiktas, doveva andare al Lille per sostituire Ikonè

13 aprile 2022 15:54

L'Italia batte la Turchia con i cross di Biraghi. Doppio assist per il capitano della Fiorentina

29 marzo 2022 23:02

Biraghi parte titolare in Turchia-Italia. Tridente d'attacco Zaniolo-Scamacca-Raspadori

29 marzo 2022 19:35

La farsa continua, anche Florenzi e Politano si rendono indisponibili per la Turchia e lasciano l'Italia

28 marzo 2022 15:31

Tutti, con una scusa, lasciano la nazionale per non giocare in Turchia, è il turno di Luiz Felipe

27 marzo 2022 15:21

Viviano: "Istanbul bella ma non c'è citta migliore di Firenze. Quando tremavo dal freddo? Ci ho riso su"

17 febbraio 2022 12:13

Pericolo guerra in Ucraina, chiesto a italiani di tornare, De Zerbi per adesso bloccato in Turchia

14 febbraio 2022 18:00

Viviano trema per il freddo durante una partita in Turchia, il video fa il giro del mondo

09 febbraio 2022 00:03

Esordio di Pulgar al Galatasaray, in Turchia non hanno dubbi: "Sembra Felipe Melo, forte come lui"

07 febbraio 2022 15:25

Montella: "Mi trovo bene in Turchia, il presidente mi ha dato la sua barca per due giorni"

06 dicembre 2021 12:05

La prima partita di Montella in Turchia è un disastro, sconfitta per 4-0 contro il Karagumruk

11 settembre 2021 20:21

TMW, Fiorentina ha contattato Lille per terzino destro Celik, può arrivare in caso di cessione Lirola

14 giugno 2021 15:39

Tegola per l'Italia: risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio per Florenzi. Il comunicato

12 giugno 2021 16:34

Dalla Turchia, Sarri ha un accordo con il presidente del Fenerbahce

27 marzo 2021 13:40

Terim vuole portare Benassi al Galatasaray in Turchia

01 settembre 2020 13:53

Dalla Turchia, il difensore Vitor Hugo potrebbe andare al Trabzonspor

27 agosto 2020 16:50

Tragedia in Turchia, il calciatore Toktas ammazza suo figlio malato di Coronavirus: "Non lo amavo e non lo volevo"

13 maggio 2020 00:43

Voci dalla Turchia: il Besiktas vuole riscattare Boateng. Pronta l'offerta ai viola e un biennale per l'attaccante

27 febbraio 2020 16:30

Satta: "Non sempre le cose vanno come vorremmo...sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti no"

01 febbraio 2020 19:35

Ufficiale: Kevin-Prince Boateng della viola va a titolo temporaneo al Besiktas in Turchia

31 gennaio 2020 22:17

Dalla Turchia, la Fiorentina ha offerto allo svincolato Ribery 6 milioni di euro a stagione

19 agosto 2019 22:14

Il Besiktas ha rifiutato un'offerta dal Marsiglia per il centrocampista del Cile Medel

22 luglio 2019 17:28

Il centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo è stato suggerito al Fenerbahce in Turchia

01 luglio 2019 21:16

La Fiorentina ha contattato l'allenatore Erol Bulut, tecnico prodigio turco. Primi contatti, idea affascinante

08 aprile 2019 19:44

Dalla Turchia, la Fiorentina vuole spendere 15 milioni per Elmas. Centrocampista classe 99 del Fenerbache

27 marzo 2019 13:35

Ufficiale: gli Europei 2024 si disputeranno in Germania, battuta la concorrenza della Turchia

27 settembre 2018 19:12

Pressing del Galatasaray su Ianis Hagi, il padre Gheorghe spinge per portarlo ad Istanbul. La Fiorentina...

17 dicembre 2017 13:58

Non solo Capello per la panchina dell'Antalyaspor, si segue anche il profilo di Paulo Sousa...

19 settembre 2017 13:58

Terim: "Vi racconto Emre Mor, ha un talento incredibile. Farà innamorare Firenze e tutti i tifosi viola"

02 agosto 2017 09:14

Dalla Turchia: Babacar-Besiktas, trattativa lampo. Ma 8,5 milioni sono troppo pochi...

13 luglio 2017 10:02

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