Notizie Turchia Fiorentina

Montella accusato di essere anti-Besiktas in Turchia: “Ha un problema con il club, non mette i migliori”
29 marzo 2026 12:22
Dalla Turchia riportano: "Dzeko piace molto a diversi club turchi, la pista italiana si raffredda sempre di più"
08 gennaio 2026 13:41
Gazzetta: “Mega scandalo sugli arbitri in Turchia: in 317 hanno conti scommesse. Campionato a rischio”
28 ottobre 2025 09:15
Ozer lascia il ritiro della Turchia e attacca Montella: "Non è motivato dalla voglia di vincere"
12 ottobre 2025 23:14
Nel giorno del compleanno di Terim, arriva la notizia che Montella sarà cittadino turco
04 settembre 2025 22:52
Dalla Turchia scrivono: "Il Trabzonspor vuole Ikone, avviati i contatti per portarlo in Turchia"
03 gennaio 2025 22:43
Dalla Turchia: l'ex Fiorentina Montella in pole per la panchina del Manchester United se salta Ten Hag
16 ottobre 2024 23:53
Euro 2024: l'Olanda elimina Montella e vola in semifinale dove affronterà l'Inghilterra
06 luglio 2024 23:35
Pizarro si congratula con Montella per gli Europei e pubblica una foto con la maglia della Fiorentina
03 luglio 2024 17:53
EURO 2024: La Turchia supera l'Austria, l'aeroplanino vola ai quarti, sfiderà l'Olanda
02 luglio 2024 23:23
Montella contestato in Turchia per il rendimento agli Europei: "è un allenatore senza successo, non ha carattere né personalità"
24 giugno 2024 18:13
La sicurezza dell'Europeo non fa entrare Montella allo stadio, il tecnico della Turchia non è stato riconosciuto
23 giugno 2024 00:17
Bellingham non c'è e l'Italia fatica. Fagioli mezz'ora in regia
04 giugno 2024 23:46
Dalla Turchia sicuri: "Fiorentina interessata a Kaan Ayhan, difensore turco in forza al Galatasaray"
24 aprile 2024 18:03
Bufera nella Superlig turca, il Fenerbahce minaccia di ritirarsi dal campionato
18 marzo 2024 21:24
Far West in Turchia: arbitro preso a pugni dal presidente dell'Ankaragucu. Campionato sospeso
12 dicembre 2023 19:13
Montella: "Il calcio italiano mi aveva girato le spalle per colpe non mie, adesso in Turchia mi amano"
11 novembre 2023 10:43
Nessuno lo vuole in serie A, Balotelli rosica: "Il campionato turco è meglio di quello italiano"
07 settembre 2023 13:25
Euro2032, la candidatura di Italia e Turchia dà una spinta al Franchi per prendere i 55 milioni
29 luglio 2023 09:57
Vergogna in Turchia, un tifoso del Sivasspor entra in campo e tira un pugno a Bianco
16 marzo 2023 21:29
Stadio vuoto? Il Sivasspor regala i biglietti ai suoi tifosi per la partita contro la Fiorentina. Voglia di rimonta
15 marzo 2023 14:01
In Turchia Bonaventura, Gonzalez ed Igor dal 1’. Ranieri prenderà il posto di Biraghi
13 marzo 2023 09:44
Solo 60 adesioni, salta il volo charter dell'ATF. In Turchia ci saranno 20 tifosi della Fiorentina
11 marzo 2023 20:51
Lancio di peluche e giocattoli interrompe Besiktas-Antalyaspor: il bel gesto dei tifosi turchi per la ripartenza
26 febbraio 2023 19:37
Montella: "Italiano mi piace tanto, normali certe difficoltà giocando ogni 3 giorni. Capisco la delusione"
21 febbraio 2023 18:26
Terribile terremoto in Turchia, Montella racconta: "Crollati palazzi, l'albergo dove vivo ha preso fuoco"
06 febbraio 2023 15:40
Nicoletti rivela: "Fiorentina bloccata 40 minuti nell'aereo a Istanbul perchè mancava un documento"
02 dicembre 2022 14:41
Montella: “Non si viene a svernare in Turchia, ne sa qualcosa la Fiorentina dopo il Basaksehir"
27 settembre 2022 08:53
Dopo la rissa sfiorata con Montella, Balotelli viene cacciato dal Demirspor, può finire in Grecia
30 agosto 2022 21:34
Dalla Turchia, Fiorentina offre 5 milioni per Bakasetas. Il Trabzonspor ne chiede 10
09 giugno 2022 19:00
Dalla Turchia, torna di moda il nome di Burak Yilmaz per la Fiorentina. Avviati i contatti
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Tuttosport, Leicester cerca acquirenti per Praet. Osserva la Fiorentina: servono 15 milioni
27 maggio 2022 11:35
Dalla Turchia, la Fiorentina voleva il portiere Cakir ma ha un budget troppo basso prenderlo
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Pulgar: "Vorrei più spazio, giocare mi dà fiducia. Futuro? Non decido io, vedremo cosa accadrà"
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Dalla Turchia, si abbassa la richiesta del Gala per Cicaldau: servono 8 milioni. Fiorentina interessata
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Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Larin, esterno del Besiktas, doveva andare al Lille per sostituire Ikonè
13 aprile 2022 15:54
L'Italia batte la Turchia con i cross di Biraghi. Doppio assist per il capitano della Fiorentina
29 marzo 2022 23:02
Biraghi parte titolare in Turchia-Italia. Tridente d'attacco Zaniolo-Scamacca-Raspadori
29 marzo 2022 19:35
La farsa continua, anche Florenzi e Politano si rendono indisponibili per la Turchia e lasciano l'Italia
28 marzo 2022 15:31
Tutti, con una scusa, lasciano la nazionale per non giocare in Turchia, è il turno di Luiz Felipe
27 marzo 2022 15:21
Viviano: "Istanbul bella ma non c'è citta migliore di Firenze. Quando tremavo dal freddo? Ci ho riso su"
17 febbraio 2022 12:13
Pericolo guerra in Ucraina, chiesto a italiani di tornare, De Zerbi per adesso bloccato in Turchia
14 febbraio 2022 18:00
Viviano trema per il freddo durante una partita in Turchia, il video fa il giro del mondo
09 febbraio 2022 00:03
Esordio di Pulgar al Galatasaray, in Turchia non hanno dubbi: "Sembra Felipe Melo, forte come lui"
07 febbraio 2022 15:25
Montella: "Mi trovo bene in Turchia, il presidente mi ha dato la sua barca per due giorni"
06 dicembre 2021 12:05
La prima partita di Montella in Turchia è un disastro, sconfitta per 4-0 contro il Karagumruk
11 settembre 2021 20:21
TMW, Fiorentina ha contattato Lille per terzino destro Celik, può arrivare in caso di cessione Lirola
14 giugno 2021 15:39
Tegola per l'Italia: risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio per Florenzi. Il comunicato
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Dalla Turchia, Sarri ha un accordo con il presidente del Fenerbahce
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Terim vuole portare Benassi al Galatasaray in Turchia
01 settembre 2020 13:53
Dalla Turchia, il difensore Vitor Hugo potrebbe andare al Trabzonspor
27 agosto 2020 16:50
Tragedia in Turchia, il calciatore Toktas ammazza suo figlio malato di Coronavirus: "Non lo amavo e non lo volevo"
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Voci dalla Turchia: il Besiktas vuole riscattare Boateng. Pronta l'offerta ai viola e un biennale per l'attaccante
27 febbraio 2020 16:30
Satta: "Non sempre le cose vanno come vorremmo...sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti no"
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Ufficiale: Kevin-Prince Boateng della viola va a titolo temporaneo al Besiktas in Turchia
31 gennaio 2020 22:17
Dalla Turchia, la Fiorentina ha offerto allo svincolato Ribery 6 milioni di euro a stagione
19 agosto 2019 22:14
Il Besiktas ha rifiutato un'offerta dal Marsiglia per il centrocampista del Cile Medel
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01 luglio 2019 21:16
La Fiorentina ha contattato l'allenatore Erol Bulut, tecnico prodigio turco. Primi contatti, idea affascinante
08 aprile 2019 19:44
Dalla Turchia, la Fiorentina vuole spendere 15 milioni per Elmas. Centrocampista classe 99 del Fenerbache
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Ufficiale: gli Europei 2024 si disputeranno in Germania, battuta la concorrenza della Turchia
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Pressing del Galatasaray su Ianis Hagi, il padre Gheorghe spinge per portarlo ad Istanbul. La Fiorentina...
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Non solo Capello per la panchina dell'Antalyaspor, si segue anche il profilo di Paulo Sousa...
19 settembre 2017 13:58
Terim: "Vi racconto Emre Mor, ha un talento incredibile. Farà innamorare Firenze e tutti i tifosi viola"
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Dalla Turchia: Babacar-Besiktas, trattativa lampo. Ma 8,5 milioni sono troppo pochi...
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