Montella criticato in Turchia: "Sono abituato alle critiche, ci riprenderemo come abbiamo fatto sempre"

L'ex tecnico viola si è difeso dalle critiche dei media turchi dopo la sconfitta con l'Australia

Un passo falso del tutto inatteso e difficile da digerire ha spinto Vincenzo Montella, ex tecnico della Fiorentina e attuale commissario tecnico della Turchia, dritto nel mirino delle polemiche. La selezione guidata dall'allenatore italiano ha infatti rimediato un netto 2-0 nella gara d'apertura della Coppa del Mondo contro l'Australia, scatenando una valanga di contestazioni che ha travolto il mister, criticato duramente soprattutto per le decisioni tattiche e per la gestione della formazione. Per Montella il clima è cambiato radicalmente in pochissimo tempo: da eroe celebrato per aver riportato la nazionale turca alla fase finale di un Mondiale dopo ben 24 anni di assenza, è diventato improvvisamente il principale capo d'espianto della sconfitta.

Il tecnico, dal canto suo, ha provato a difendersi dichiarando: "Sono abituato a ricevere critiche anche quando vinco, figurarsi se perdo. Non è vero però che abbiamo sottovalutato l'Australia, anzi io prevedevo una partita di questo tipo. Siamo evidentemente tutti tristi per il risultato. Ma sono convinto che la squadra abbia le potenzialità per rimediare fin dalla prossima partita". Il riscatto passerà inevitabilmente dalla sfida contro il Paraguay, in programma sabato mattina alle ore 5:00 italiane, un appuntamento decisivo che ha già il sapore di un dentro o fuori per il cammino della Turchia e per il futuro dello stesso allenatore.