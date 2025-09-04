Nel giorno del compleanno di Terim, arriva la notizia che Montella sarà cittadino turco

Due ex allenatori della Fiorentina molto amati, legati da un passato in viola e da un presente di riconoscimento e orgoglio nazionale

Proprio nel giorno in cui Fatih Terim festeggia il suo compleanno, la Turchia si prepara ad accogliere ufficialmente tra i suoi cittadini un altro allenatore che ha lasciato un segno indelebile a Firenze: Vincenzo Montella.

Il tecnico napoletano, alla guida della Nazionale turca dal 2023, ha conquistato il cuore dei tifosi locali grazie a risultati convincenti e a uno stile di gioco moderno e coraggioso. Il presidente della Federazione calcistica turca, İbrahim Hacıosmanoğlu, ha annunciato che Montella diventerà a breve cittadino turco, un riconoscimento simbolico ma profondamente significativo per l’impegno e la passione dimostrati dall'allenatore italiano.

Una notizia che arriva proprio nel giorno in cui Fatih Terim, figura iconica del calcio turco e allenatore amatissimo anche in Italia, soprattutto per la sua stagione alla Fiorentina nel 2000-2001, compie gli anni. Due allenatori diversi per stile, percorso e generazione, ma uniti da un doppio filo: l’esperienza sulla panchina viola e l’impronta lasciata nel cuore dei tifosi, sia a Firenze che in Turchia.

Terim, il "Comandante", ha aperto la strada, portando la sua visione calcistica oltre i confini nazionali. Montella, oggi, ne raccoglie simbolicamente l'eredità, diventando a tutti gli effetti parte di quella nazione che lo ha accolto e in cui sta contribuendo alla crescita del calcio con determinazione e competenza.