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Notizie Terim Fiorentina

Terim rassicura: "La Fiorentina a breve uscirà dalla crisi, i tifosi hanno una passione smisurata"

18 ottobre 2025 11:43

Tedesco verso il Fenerbahçe ma a Istanbul monta la polemica per le sue parole su Terim e la Fiorentina

09 settembre 2025 16:19

Nel giorno del compleanno di Terim, arriva la notizia che Montella sarà cittadino turco

04 settembre 2025 22:52

Il processo Prisma sullo sfondo, nel frattempo Nedved è un nuovo dirigente dell'Al Shabab

08 gennaio 2025 22:32

Terim riparte dall'Arabia Saudita: l'ex Imperatore allenerà l'Al-Shabab di Bonaventura

26 dicembre 2024 17:30

Terim: "I dirigenti della Fiorentina sono in gamba. Quando cambi allenatore e giocatori serve tempo"

06 ottobre 2024 11:47

Terim: “Dirigenti della Fiorentina in gamba. Palladino? Mi sembra giochi un buon calcio”

06 ottobre 2024 08:41

Terim: "Montella? Buon rapporto, ci accomuna il passato alla Fiorentina. Andrebbe sostenuto tutti"

06 luglio 2024 14:05

Terim: “Italiano mio erede? Si, mi piace il suo spirito. La Fiorentina dovrebbe sempre lottare per la Champions”

25 novembre 2023 09:12

Terim: "Ritorno in Italia solo per un bel progetto. Firenze è la mia seconda casa, ma tifo Napoli"

20 dicembre 2022 22:55

Terim: “Spero che Italiano porti la Fiorentina dove merita. Ho sentito spesso Prandelli”

15 luglio 2021 11:35

Terim: "Dispiaciuto per la stagione della Fiorentina. Legame forte con Firenze, merita l'Europa"

09 giugno 2021 09:54

Di Livio: "Lippi alla Fiorentina sarebbe l'ideale. Con Terim era una squadra forte"

23 aprile 2021 20:07

"La Fiorentina non sa niente della voce su Terim. Commisso faccia decidere allenatore ad altri"

01 aprile 2021 20:50

Resiste la candidatura di Gattuso. Priva di fondamento l'ipotesi Terim, tratta il rinnovo con il Galatasaray

01 aprile 2021 11:14

Dalla Turchia, Terim è il sogno della Fiorentina per la panchina: contatti avviati, idea di Commisso

31 marzo 2021 11:42

Retroscena Adani su Lassissi: "A Firenze disse a Terim 'Tu sei imperatore, io sono capo tribù"

16 marzo 2021 13:09

Dalla Turchia, Vivano: "Che spettacolo la Fiorentina di Terim. Amavo il suo calcio offensivo"

16 novembre 2020 21:17

La Fiorentina ha messo nel mirino Akgun, il "nuovo Cengiz Under". È stato scoperto da Terim

23 giugno 2020 19:09

Terim: "Coronavirus? Sono stato fortunato. La Fiorentina deve tornare a lottare per lo scudetto"

17 aprile 2020 13:00

Terim guarito dal Coronavirus: "Non pensate che non vi possa succedere mai nulla"

16 aprile 2020 00:36

Pallavicino: "Rui Costa volle andare a tutti i costi al Milan perchè c'era Terim. La Fiorentina doveva obbligatoriamente vendere"

14 aprile 2020 00:25

Terim sui social: "Ho sentimenti belli e speciali che sento ogni preghiera nel mio cuore"

25 marzo 2020 23:34

Ansa, figlia di Terim: "Mio padre sta bene, è sottoposto alle cure mediche in ospedale"

24 marzo 2020 16:53

FOTO "Imperatore, vincerai anche questa guerra" Ujfalusi sostiene Terim contro il Coronavirus

24 marzo 2020 00:16

L'ex allenatore della Fiorentina Terim, è risultato positivo al coronavirus. I dettagli

23 marzo 2020 22:01

Terim: "Grande emozione tornare qui. Auguro il meglio alla Fiorentina. Di Chiesa, è meglio Enrico"

10 agosto 2019 01:22

"Troppi pareggi? Squadra giovane, siamo giustificati. Dimissioni contro Cecchi Gori? Tornassi indietro non lo rifarei"

02 aprile 2019 16:08

Viviano su Semplici: "Bello avere un mister concittadino. Ogni tanto capisco solo io una sua battuta.."

15 febbraio 2019 22:35

A.A.A. REGISTA CERCASI... PER NON INDURRE PIOLI IN TENTAZIONE. IL 6 GENNAIO 2001 FATIH TERIM TRACCIAVA LA STRADA VERSO UN CALCIO OFFENSIVO, CORAGGIOSO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

06 gennaio 2019 23:37

Terim: "Chiesa ha tutto per diventare più forte del padre. Ho allenato Enrico..."

22 dicembre 2018 11:27

Nuno Gomes: "Terim? Un imperatore, è riuscito a conquistarsi il rispetto dei tifosi fiorentini"

25 ottobre 2017 12:58

Terim: "Vi racconto Emre Mor, ha un talento incredibile. Farà innamorare Firenze e tutti i tifosi viola"

02 agosto 2017 09:14

Terim: "Firenze vince ogni giorno per la sua bellezza, ora deve vincere nel calcio. Squadra senza ferocia"

14 marzo 2017 14:48

Terim: "La Fiorentina si merita il top. Orgoglioso di Firenze e della Fiorentina, qui adesso è tutto migliorato.."

11 marzo 2017 23:00

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