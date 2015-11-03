Notizie Terim Fiorentina

Terim rassicura: "La Fiorentina a breve uscirà dalla crisi, i tifosi hanno una passione smisurata"
18 ottobre 2025 11:43
Tedesco verso il Fenerbahçe ma a Istanbul monta la polemica per le sue parole su Terim e la Fiorentina
09 settembre 2025 16:19
Nel giorno del compleanno di Terim, arriva la notizia che Montella sarà cittadino turco
04 settembre 2025 22:52
Il processo Prisma sullo sfondo, nel frattempo Nedved è un nuovo dirigente dell'Al Shabab
08 gennaio 2025 22:32
Terim riparte dall'Arabia Saudita: l'ex Imperatore allenerà l'Al-Shabab di Bonaventura
26 dicembre 2024 17:30
Terim: "I dirigenti della Fiorentina sono in gamba. Quando cambi allenatore e giocatori serve tempo"
06 ottobre 2024 11:47
Terim: “Dirigenti della Fiorentina in gamba. Palladino? Mi sembra giochi un buon calcio”
06 ottobre 2024 08:41
Terim: "Montella? Buon rapporto, ci accomuna il passato alla Fiorentina. Andrebbe sostenuto tutti"
06 luglio 2024 14:05
Terim: “Italiano mio erede? Si, mi piace il suo spirito. La Fiorentina dovrebbe sempre lottare per la Champions”
25 novembre 2023 09:12
Terim: "Ritorno in Italia solo per un bel progetto. Firenze è la mia seconda casa, ma tifo Napoli"
20 dicembre 2022 22:55
Terim: “Spero che Italiano porti la Fiorentina dove merita. Ho sentito spesso Prandelli”
15 luglio 2021 11:35
Terim: "Dispiaciuto per la stagione della Fiorentina. Legame forte con Firenze, merita l'Europa"
09 giugno 2021 09:54
Di Livio: "Lippi alla Fiorentina sarebbe l'ideale. Con Terim era una squadra forte"
23 aprile 2021 20:07
"La Fiorentina non sa niente della voce su Terim. Commisso faccia decidere allenatore ad altri"
01 aprile 2021 20:50
Resiste la candidatura di Gattuso. Priva di fondamento l'ipotesi Terim, tratta il rinnovo con il Galatasaray
01 aprile 2021 11:14
Dalla Turchia, Terim è il sogno della Fiorentina per la panchina: contatti avviati, idea di Commisso
31 marzo 2021 11:42
Retroscena Adani su Lassissi: "A Firenze disse a Terim 'Tu sei imperatore, io sono capo tribù"
16 marzo 2021 13:09
Dalla Turchia, Vivano: "Che spettacolo la Fiorentina di Terim. Amavo il suo calcio offensivo"
16 novembre 2020 21:17
La Fiorentina ha messo nel mirino Akgun, il "nuovo Cengiz Under". È stato scoperto da Terim
23 giugno 2020 19:09
Terim: "Coronavirus? Sono stato fortunato. La Fiorentina deve tornare a lottare per lo scudetto"
17 aprile 2020 13:00
Terim guarito dal Coronavirus: "Non pensate che non vi possa succedere mai nulla"
16 aprile 2020 00:36
Pallavicino: "Rui Costa volle andare a tutti i costi al Milan perchè c'era Terim. La Fiorentina doveva obbligatoriamente vendere"
14 aprile 2020 00:25
Terim sui social: "Ho sentimenti belli e speciali che sento ogni preghiera nel mio cuore"
25 marzo 2020 23:34
Ansa, figlia di Terim: "Mio padre sta bene, è sottoposto alle cure mediche in ospedale"
24 marzo 2020 16:53
FOTO "Imperatore, vincerai anche questa guerra" Ujfalusi sostiene Terim contro il Coronavirus
24 marzo 2020 00:16
L'ex allenatore della Fiorentina Terim, è risultato positivo al coronavirus. I dettagli
23 marzo 2020 22:01
Terim: "Grande emozione tornare qui. Auguro il meglio alla Fiorentina. Di Chiesa, è meglio Enrico"
10 agosto 2019 01:22
"Troppi pareggi? Squadra giovane, siamo giustificati. Dimissioni contro Cecchi Gori? Tornassi indietro non lo rifarei"
02 aprile 2019 16:08
Viviano su Semplici: "Bello avere un mister concittadino. Ogni tanto capisco solo io una sua battuta.."
15 febbraio 2019 22:35
A.A.A. REGISTA CERCASI... PER NON INDURRE PIOLI IN TENTAZIONE. IL 6 GENNAIO 2001 FATIH TERIM TRACCIAVA LA STRADA VERSO UN CALCIO OFFENSIVO, CORAGGIOSO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
06 gennaio 2019 23:37
Terim: "Chiesa ha tutto per diventare più forte del padre. Ho allenato Enrico..."
22 dicembre 2018 11:27
Nuno Gomes: "Terim? Un imperatore, è riuscito a conquistarsi il rispetto dei tifosi fiorentini"
25 ottobre 2017 12:58
Terim: "Vi racconto Emre Mor, ha un talento incredibile. Farà innamorare Firenze e tutti i tifosi viola"
02 agosto 2017 09:14
Terim: "Firenze vince ogni giorno per la sua bellezza, ora deve vincere nel calcio. Squadra senza ferocia"
14 marzo 2017 14:48
Terim: "La Fiorentina si merita il top. Orgoglioso di Firenze e della Fiorentina, qui adesso è tutto migliorato.."
11 marzo 2017 23:00
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