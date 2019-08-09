Terim: "Grande emozione tornare qui. Auguro il meglio alla Fiorentina. Di Chiesa, è meglio Enrico"

Queste le parole di Fatih Terim, tecnico dei turchi arrivato a Firenze per la sfida di domenica tra Fiorentina e Galatasaray ai microfoni di TMW : "Io sono sempre emozionato quando torno a Firenze. In...

Queste le parole di Fatih Terim, tecnico dei turchi arrivato a Firenze per la sfida di domenica tra Fiorentina e Galatasaray ai microfoni di TMW : "Io sono sempre emozionato quando torno a Firenze. Insieme alla Fiorentina e ai tifosi viola abbiamo fatto grandi cose giocando un bel calcio. Ho sempre un bellissimo ricordo di questa città. Federico è un giocatore molto forte. In televisione l'ho visto giocare molte volte e una volta anche dal vivo allo stadio Artemio Franchi. Chiesa è un calciatore che mi piace parecchio ma preferisco il padre Enrico, spero che Federico abbia preso dal padre. Non conosco bene Rocco Commisso ancora, conoscevo i Della Valle. Auguro un grandissimo in bocca al lupo alla Fiorentina per la prossima stagione perché è da sempre nel mio cuore".

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