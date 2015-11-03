Notizie Galatasaray Fiorentina

Torreira aggredito fuori da un bar ad Istanbul, subito arrestato il suo assalitore
13 maggio 2026 14:23
Firenze riabbraccia Torreira: il legame eterno con la Fiorentina che continua ad emozionare
24 marzo 2026 22:12
Juve, la maledizione Champions continua: sfiora l’impresa ma il Galatasaray la elimina
25 febbraio 2026 23:54
Felipe Melo festeggia la disfatta della Juve col Galatasaray e conta fino a cinque su Instagram
17 febbraio 2026 23:47
Dalla Turchia: "Dodò è in cima ai desideri del Galatasaray per rafforzare la fascia"
23 gennaio 2026 14:06
Mal di pancia Lookman: maxi offerta del Galatasaray col nigeriano pronto ad accettare con la regia di Osimhen
14 novembre 2025 21:51
Da Udine riportano: "Zaniolo valutato per il post Thauvin, l'ex viola piace ai bianconeri"
08 agosto 2025 22:24
TMW rivela: "Sondaggio del Galatasaray per Dodò. La Fiorentina chiede più di 30 milioni"
31 luglio 2025 16:02
TMW riporta: "Il Galatasaray riflette su Zaniolo, il giocatore ha tante offerte anche in Italia"
23 luglio 2025 21:29
ESPN annuncia: “Gli occhi del Galatasarsy su Beltran, può offrire 12 milioni alla Fiorentina”
14 luglio 2025 10:33
Kean l'alternativa a Osimhen per il Galatasaray? Di Marzio: "Il club turco a Milano per l'intesa con il Napoli"
11 luglio 2025 16:19
Brutte notizie per la Fiorentina? Bloccata la trattativa Osimhen-Galatasaray, i turchi possono andare su Kean
10 luglio 2025 18:49
Corriere Fiorentino: “Galatasaray su Kean, contattato l’agente. Moise non ha escluso l’ipotesi”
09 luglio 2025 10:10
Il Galatasaray rilancia per Osimhen e offre 75 milioni al Napoli. Kean più lontano dalla Turchia?
08 luglio 2025 23:01
TMW, Se salta Osimhen, il Galatasaray pensa a Kean. I turchi pronti a pagare i 52 milioni della clausola
08 luglio 2025 15:52
Zaniolo dalla Turchia: "Ho detto a Buruk che voglio restare al Gala e dimostrare il mio valore"
07 luglio 2025 22:41
TuttoSport riporta: "Il Torino pensa seriamente a rilanciare Zaniolo dopo una brutta stagione tra Atalanta e Fiorentina"
26 giugno 2025 14:30
TMW riporta: "Zaniolo ha finito la sua esperienza alla Fiorentina, non verrà riscattato in estate"
25 maggio 2025 15:21
Gazzetta: “La Fiorentina non riscatterà Zaniolo, già avvertito il Galatasaray”
22 maggio 2025 08:39
Dalla Turchia annunciano: "La Fiorentina non riscatterà Zaniolo, tornerà al Galatasaray a giugno"
21 maggio 2025 19:43
Un tifoso turco del Fenerbahçe trova Zaniolo in centro a Firenze e lo infastidisce, lui se ne va. Il video
10 maggio 2025 22:22
Dalla Turchia: “Nessuna notizia da Firenze”. Il Galatasaray si prepara al ritorno di Zaniolo
29 aprile 2025 23:14
Incredibile post derby a Istanbul, nella rissa finale Mourinho insegue Buruk e lo aggredisce
02 aprile 2025 23:34
Corriere Fiorentino: “Zaniolo è ancora un’incognita. Per il riscatto servirebbero 15,5 milioni più 2 di bonus”
26 marzo 2025 09:42
La Fiorentina sarà costretta a riscattare Zaniolo per più di 15 milioni se giocherà altre 9 partite
11 marzo 2025 17:14
Mertens lo ha rifatto: si tuffa, simula a prende il rigore. Ma gli avversari abbandonano il campo
09 febbraio 2025 21:09
Corriere dello Sport: "Zaniolo-Fiorentina manca l'accordo finale con il Galatasaray ma si farà"
01 febbraio 2025 08:40
Pedullà rivela: "Zaniolo entusiasta di tornare a Firenze, trattativa serrata con il Galatasaray"
01 febbraio 2025 00:08
Moretto: "Fiorentina e Galatasaray trattano le condizioni definitive per Zaniolo. Accordo col calciatore"
30 gennaio 2025 20:59
Accomando: "Fiorentina, fiducia per Zaniolo in prestito con diritto. Atalanta vuole chiudere Maldini"
30 gennaio 2025 15:17
TMW: "La Fiorentina ha l'accordo col Galatasaray per Zaniolo, manca solo il via libera dell'Atalanta"
29 gennaio 2025 18:02
Torreira: "Volevo restare alla Fiorentina, ma al Galatasaray sono la persona più felice del mondo"
30 dicembre 2024 13:12
Corriere dello Sport: “Ad agosto no al Galatasaray, a gennaio l’addio? Beltran ora si gioca tutto”
22 ottobre 2024 08:33
Dalla Turchia: "La Fiorentina ha messo gli occhi su Nelsson, già visionato da emissari viola"
17 ottobre 2024 13:41
Repubblica: “La Fiorentina ha rifiutato un’offerta dal Galatasaray per Beltran. Ora deve portare qualità”
04 settembre 2024 09:05
Di Marzio: "Derby turco per Amrabat, le offerte al momento non soddisfano la Fiorentina"
08 agosto 2024 23:27
Dalla Turchia: "Fenerbahce e Galatasaray su Amrabat, ma prima devono occuparsi delle cessioni"
07 agosto 2024 16:53
TMW, Non solo la Fiorentina su McKennie: il Galatasaray pronto ad offrire 15 milioni alla Juve
01 agosto 2024 18:44
Icardi preoccupa il Galatasaray, Mendez rivela: "Dopo la separazione con Wanda Nara ha perso 6 kg"
20 luglio 2024 16:02
Zaniolo va all'Atalanta e la Fiorentina incassa il "contributo di solidarietà": ai viola 271.250 euro iniziali
05 luglio 2024 16:40
Zaniolo-Atalanta, il Galatasaray rende nota la cifra dell'operazione: prestito oneroso da 6,4 milioni
05 luglio 2024 15:50
Pedullà conferma: "Per Zaniolo mancano solo le firme, sarà dell'Atalanta per 17 milioni"
03 luglio 2024 00:14
Di Marzio annuncia: "Zaniolo all'Atalanta in prestito con diritto. Accordo ad un passo con il Galatasaray"
02 luglio 2024 19:03
TMW smentisce: "Zaniolo non è a Bergamo per chiudere con l'Atalanta. Trattativa ancora in stand-by"
02 luglio 2024 17:34
Proposta folle per Icardi dall'Arabia: "Offerto un ingaggio da 25 milioni di euro netti a stagione"
30 giugno 2024 17:03
Dalla Turchia: "Nella trattativa per Zaniolo la Fiorentina ha chiesto informazioni per Yilmaz"
30 giugno 2024 16:49
Sport Face non ha dubbi e scrive: "Zaniolo sarà un nuovo giocatore della Fiorentina"
29 giugno 2024 22:15
Zaniolo rimuove tutte le foto con la maglia del Galatasaray da Instagram, trasferimento imminente?
29 giugno 2024 11:29
Gazzetta: “Il Galatasaray vuole 20 milioni per Zaniolo, la Fiorentina non vuole andare oltre i 18”
29 giugno 2024 08:12
Dalla Turchia: "Kayode è entrato nella trattativa tra Fiorentina e Galatasaray per Zaniolo"
29 giugno 2024 00:56
Dall'Inghilterra: "Lo United non vuole ingaggiare Amrabat, tornerà a Firenze. Galatasaray interessato"
28 giugno 2024 16:03
Lady Radio rivela: "Questa notte c'è stata una grande accelerata della Fiorentina per Zaniolo, superata l'Atalanta"
28 giugno 2024 10:26
Nazione: “Per Zaniolo la Fiorentina mette sul piatto 20 milioni con l’obbligo di riscatto. L’Atalanta punta sul diritto”
28 giugno 2024 08:48
Nazione: “La Fiorentina offre un prestito con obbligo di riscatto per Zaniolo. C’è anche l’Atalanta. Deciderà il giocatore”
27 giugno 2024 08:09
Corriere dello Sport: "Atalanta in vantaggio per Zaniolo, formula "alla De Ketelaere" ma Fiorentina in corsa"
27 giugno 2024 07:26
Di Marzio rivela: "Il Galatasaray per vendere Zaniolo chiede 20 milioni. Duello tra Fiorentina e Atalanta"
27 giugno 2024 01:11
Gazzetta: “Zaniolo il nome più caldo in casa Fiorentina. Commisso sta facendo di tutto per battere la concorrenza”
26 giugno 2024 08:23
Il punto viola di Pedullà: "Kean obiettivo concreto, Zaniolo duello aperto con l'Atalanta"
26 giugno 2024 00:14
Amrabat sblocca Zaniolo? base dell'operazione prestito oneroso con diritto a 15 milioni
21 giugno 2024 23:37
Icardi chiude alla Fiorentina: "Resterò un altro anno al Galatasaray, poi vedremo cosa succederà"
21 giugno 2024 16:27
Nazione: "La Fiorentina prepara lo scambio Amrabat-Zaniolo con il Galatasaray. Entrambi valgono 15 milioni"
21 giugno 2024 09:54
Corriere dello Sport: “Pronto il piano della Fiorentina per anticipare l’Atalanta su Zaniolo. C’è l’ok di Palladino”
14 giugno 2024 07:46
Romano scrive: "L'Atalanta pronta ad ingaggiare Nicolò Zaniolo, concorrenza del Villareal"
12 giugno 2024 23:36
Amrabat non vuole più tornare alla Fiorentina, preferisce stare al Manchester o andare al Galatasaray
10 giugno 2024 12:55
Dalla Turchia: "Incontro tra Amrabat e l'allenatore del Galatasaray, il centrocampista però non sarebbe una loro priorità"
10 giugno 2024 10:35
Nazione: “Icardi alla Fiorentina? Può essere più facile di Retegui. Il Galatasaray chiede 20 milioni. Ostacolo ingaggio”
10 giugno 2024 09:00
Dalla Turchia: "Il Galatasaray ha un accordo con Amrabat. I dettagli potrebbero essere definiti a breve"
08 giugno 2024 12:03
Torreira: "Quando ho lasciato la Fiorentina ho pianto. Il Galatasaray sarà il mio ultimo club europeo"
08 giugno 2024 10:06
Il ds del Galatasaray fa il punto sulle voci di mercato: "Per Zaniolo valutiamo offerte. Icardi non parte"
07 giugno 2024 18:11
Corriere dello Sport: “Il Galatasaray ha già trovato l’intesa con Amrabat: manca l’accordo tra i due club”
07 giugno 2024 09:17
Okan, allenatore del Galatasaray: "Zaniolo è prezioso per noi, ma valutiamo offerte e le sue intenzioni"
06 giugno 2024 20:15
Il Galatasaray piomba su Arnautovic, un agente dei turchi in sede dell'Inter: "Lui libererebbe Icardi"
06 giugno 2024 17:10
Dalla Turchia: "Il Galatasaray vuole Amrabat, offerti 10 milioni e il cartellino di Zaniolo alla Fiorentina"
06 giugno 2024 11:39
Dalla Turchia: "Il Galatasaray su Amrabat. Dopo i primi colloqui, il centrocampista apre alla cessione"
05 giugno 2024 15:42
Corriere fiorentino scrive: "Zaniolo e il suo entourage stanno lavorando per andare alla Fiorentina"
27 maggio 2024 09:57
Di Marzio insiste: "La Fiorentina è forte su Zaniolo per la prossima stagione"
21 maggio 2024 21:08
L'Aston Villa molla Zaniolo, ritorno in Turchia scontato, occasione per la Fiorentina?
03 maggio 2024 22:21
Dalla Turchia sicuri: "Fiorentina interessata a Kaan Ayhan, difensore turco in forza al Galatasaray"
24 aprile 2024 18:03
Torreira ha trovato casa in Turchia, firmato rinnovo e adeguamento con il Galatasaray
19 aprile 2024 22:02
Dalla Spagna sicuri, Atletico Madrid offre 18 milioni al Galatasaray per Zaniolo, la Fiorentina ha concorrenza
29 marzo 2024 17:18
La Fiorentina può accontentare Zaniolo: il suo ingaggio da 2,75 milioni rientra nei parametri della rosa
28 marzo 2024 17:31
Corriere dello Sport: “Barone incontrò l’agente di Zaniolo. Commisso vuole regalarlo a Firenze”
27 marzo 2024 08:21
Gazzetta dello Sport scrive: "Zaniolo vuole tornare in Serie A, la Fiorentina potrebbe farsi avanti"
19 febbraio 2024 15:39
Ag. Zaniolo: "Quest'estate una squadra italiana ha fatto un'offerta ma non è stata ritenuta all'altezza"
12 ottobre 2023 14:48
Disastro Amrabat in Champions, da terzino sinistro fa un pasticcio e il Galatasaray di Torreira vince
03 ottobre 2023 23:49
Vice presidente del Galatasaray: "Avevamo accordo con Amrabat prima che si inserisse il Manchester United"
08 settembre 2023 13:07
Retroscena dalla Turchia: "Galatasaray ha rifiutato offerta della Fiorentina per Nelsson, difensore classe 1998"
06 settembre 2023 15:42
Niente Fiorentina per Demirbay: il centrocampista si trasferisce al Galatasaray in Turchia
01 agosto 2023 18:15
Dall'Inghilterra, Trattativa tra Manchester United e Galatasaray per Fred. Sblocca l'arrivo di Amrabat
28 luglio 2023 19:06
TMW, la Fiorentina ha incontrato gli agenti di Nelsson, difensore centrale del Galatasaray. Costa 15 milioni
27 luglio 2023 20:33
Tuttosport, Jovic-Fiorentina all’addio? In settimana la decisione. Se va via Dia o Nzola i nomi in pole
03 luglio 2023 08:54
Jovic potrebbe essere ceduto al Galatasaray ma l'intenzione della Fiorentina è di tenerlo. Per ora...
30 giugno 2023 09:37
Zaniolo: "In vacanza mi sono divertito con Sottil. Fiorentina? Tifo Juventus, o vado li o resto in Turchia"
29 giugno 2023 14:07
Il procuratore di Torreira ammette: "Incontrerò la Lazio per sentire la loro proposta ma non è in vendita"
25 giugno 2023 12:52
Corriere dello Sport, il Galatasaray fa sul serio per Jovic, è pronta la prima offerta
25 giugno 2023 10:55
Dalla Turchia: "Il Galatasaray offre 8 milioni alla Fiorentina per Jovic. Ingaggio da 3 milioni a stagione"
24 giugno 2023 15:35
Gazzetta: “La Fiorentina per Zaniolo aveva offerto al Galatasaray meno di 15 milioni”
22 giugno 2023 09:11
Il Milan cerca di fare lo sgarro alla Juventus per Zaniolo. La Fiorentina non è mai stata una possibilità
21 giugno 2023 16:15
Gazzetta svela: “Il Galatasaray ha rifiutato l’offerta della Fiorentina per Zaniolo. C’è la Juve ora su di lui”
21 giugno 2023 09:06
Altro che Zaniolo alla Fiorentina, la Juventus incontra il Galatasaray per portarlo in bianconero
20 giugno 2023 23:30
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