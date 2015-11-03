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Notizie Galatasaray Fiorentina

Torreira aggredito fuori da un bar ad Istanbul, subito arrestato il suo assalitore

13 maggio 2026 14:23

Firenze riabbraccia Torreira: il legame eterno con la Fiorentina che continua ad emozionare

24 marzo 2026 22:12

Juve, la maledizione Champions continua: sfiora l’impresa ma il Galatasaray la elimina

25 febbraio 2026 23:54

Felipe Melo festeggia la disfatta della Juve col Galatasaray e conta fino a cinque su Instagram

17 febbraio 2026 23:47

Dalla Turchia: "Dodò è in cima ai desideri del Galatasaray per rafforzare la fascia"

23 gennaio 2026 14:06

Mal di pancia Lookman: maxi offerta del Galatasaray col nigeriano pronto ad accettare con la regia di Osimhen

14 novembre 2025 21:51

Da Udine riportano: "Zaniolo valutato per il post Thauvin, l'ex viola piace ai bianconeri"

08 agosto 2025 22:24

TMW rivela: "Sondaggio del Galatasaray per Dodò. La Fiorentina chiede più di 30 milioni"

31 luglio 2025 16:02

TMW riporta: "Il Galatasaray riflette su Zaniolo, il giocatore ha tante offerte anche in Italia"

23 luglio 2025 21:29

ESPN annuncia: “Gli occhi del Galatasarsy su Beltran, può offrire 12 milioni alla Fiorentina”

14 luglio 2025 10:33

Kean l'alternativa a Osimhen per il Galatasaray? Di Marzio: "Il club turco a Milano per l'intesa con il Napoli"

11 luglio 2025 16:19

Brutte notizie per la Fiorentina? Bloccata la trattativa Osimhen-Galatasaray, i turchi possono andare su Kean

10 luglio 2025 18:49

Corriere Fiorentino: “Galatasaray su Kean, contattato l’agente. Moise non ha escluso l’ipotesi”

09 luglio 2025 10:10

Il Galatasaray rilancia per Osimhen e offre 75 milioni al Napoli. Kean più lontano dalla Turchia?

08 luglio 2025 23:01

TMW, Se salta Osimhen, il Galatasaray pensa a Kean. I turchi pronti a pagare i 52 milioni della clausola

08 luglio 2025 15:52

Zaniolo dalla Turchia: "Ho detto a Buruk che voglio restare al Gala e dimostrare il mio valore"

07 luglio 2025 22:41

TuttoSport riporta: "Il Torino pensa seriamente a rilanciare Zaniolo dopo una brutta stagione tra Atalanta e Fiorentina"

26 giugno 2025 14:30

TMW riporta: "Zaniolo ha finito la sua esperienza alla Fiorentina, non verrà riscattato in estate"

25 maggio 2025 15:21

Gazzetta: “La Fiorentina non riscatterà Zaniolo, già avvertito il Galatasaray”

22 maggio 2025 08:39

Dalla Turchia annunciano: "La Fiorentina non riscatterà Zaniolo, tornerà al Galatasaray a giugno"

21 maggio 2025 19:43

Un tifoso turco del Fenerbahçe trova Zaniolo in centro a Firenze e lo infastidisce, lui se ne va. Il video

10 maggio 2025 22:22

Dalla Turchia: “Nessuna notizia da Firenze”. Il Galatasaray si prepara al ritorno di Zaniolo

29 aprile 2025 23:14

Incredibile post derby a Istanbul, nella rissa finale Mourinho insegue Buruk e lo aggredisce

02 aprile 2025 23:34

Corriere Fiorentino: “Zaniolo è ancora un’incognita. Per il riscatto servirebbero 15,5 milioni più 2 di bonus”

26 marzo 2025 09:42

La Fiorentina sarà costretta a riscattare Zaniolo per più di 15 milioni se giocherà altre 9 partite

11 marzo 2025 17:14

Mertens lo ha rifatto: si tuffa, simula a prende il rigore. Ma gli avversari abbandonano il campo

09 febbraio 2025 21:09

Corriere dello Sport: "Zaniolo-Fiorentina manca l'accordo finale con il Galatasaray ma si farà"

01 febbraio 2025 08:40

Pedullà rivela: "Zaniolo entusiasta di tornare a Firenze, trattativa serrata con il Galatasaray"

01 febbraio 2025 00:08

Moretto: "Fiorentina e Galatasaray trattano le condizioni definitive per Zaniolo. Accordo col calciatore"

30 gennaio 2025 20:59

Accomando: "Fiorentina, fiducia per Zaniolo in prestito con diritto. Atalanta vuole chiudere Maldini"

30 gennaio 2025 15:17

TMW: "La Fiorentina ha l'accordo col Galatasaray per Zaniolo, manca solo il via libera dell'Atalanta"

29 gennaio 2025 18:02

Torreira: "Volevo restare alla Fiorentina, ma al Galatasaray sono la persona più felice del mondo"

30 dicembre 2024 13:12

Corriere dello Sport: “Ad agosto no al Galatasaray, a gennaio l’addio? Beltran ora si gioca tutto”

22 ottobre 2024 08:33

Dalla Turchia: "La Fiorentina ha messo gli occhi su Nelsson, già visionato da emissari viola"

17 ottobre 2024 13:41

Repubblica: “La Fiorentina ha rifiutato un’offerta dal Galatasaray per Beltran. Ora deve portare qualità”

04 settembre 2024 09:05

Di Marzio: "Derby turco per Amrabat, le offerte al momento non soddisfano la Fiorentina"

08 agosto 2024 23:27

Dalla Turchia: "Fenerbahce e Galatasaray su Amrabat, ma prima devono occuparsi delle cessioni"

07 agosto 2024 16:53

TMW, Non solo la Fiorentina su McKennie: il Galatasaray pronto ad offrire 15 milioni alla Juve

01 agosto 2024 18:44

Icardi preoccupa il Galatasaray, Mendez rivela: "Dopo la separazione con Wanda Nara ha perso 6 kg"

20 luglio 2024 16:02

Zaniolo va all'Atalanta e la Fiorentina incassa il "contributo di solidarietà": ai viola 271.250 euro iniziali

05 luglio 2024 16:40

Zaniolo-Atalanta, il Galatasaray rende nota la cifra dell'operazione: prestito oneroso da 6,4 milioni

05 luglio 2024 15:50

Pedullà conferma: "Per Zaniolo mancano solo le firme, sarà dell'Atalanta per 17 milioni"

03 luglio 2024 00:14

Di Marzio annuncia: "Zaniolo all'Atalanta in prestito con diritto. Accordo ad un passo con il Galatasaray"

02 luglio 2024 19:03

TMW smentisce: "Zaniolo non è a Bergamo per chiudere con l'Atalanta. Trattativa ancora in stand-by"

02 luglio 2024 17:34

Proposta folle per Icardi dall'Arabia: "Offerto un ingaggio da 25 milioni di euro netti a stagione"

30 giugno 2024 17:03

Dalla Turchia: "Nella trattativa per Zaniolo la Fiorentina ha chiesto informazioni per Yilmaz"

30 giugno 2024 16:49

Sport Face non ha dubbi e scrive: "Zaniolo sarà un nuovo giocatore della Fiorentina"

29 giugno 2024 22:15

Zaniolo rimuove tutte le foto con la maglia del Galatasaray da Instagram, trasferimento imminente?

29 giugno 2024 11:29

Gazzetta: “Il Galatasaray vuole 20 milioni per Zaniolo, la Fiorentina non vuole andare oltre i 18”

29 giugno 2024 08:12

Dalla Turchia: "Kayode è entrato nella trattativa tra Fiorentina e Galatasaray per Zaniolo"

29 giugno 2024 00:56

Dall'Inghilterra: "Lo United non vuole ingaggiare Amrabat, tornerà a Firenze. Galatasaray interessato"

28 giugno 2024 16:03

Lady Radio rivela: "Questa notte c'è stata una grande accelerata della Fiorentina per Zaniolo, superata l'Atalanta"

28 giugno 2024 10:26

Nazione: “Per Zaniolo la Fiorentina mette sul piatto 20 milioni con l’obbligo di riscatto. L’Atalanta punta sul diritto” 

28 giugno 2024 08:48

Nazione: “La Fiorentina offre un prestito con obbligo di riscatto per Zaniolo. C’è anche l’Atalanta. Deciderà il giocatore”

27 giugno 2024 08:09

Corriere dello Sport: "Atalanta in vantaggio per Zaniolo, formula "alla De Ketelaere" ma Fiorentina in corsa"

27 giugno 2024 07:26

Di Marzio rivela: "Il Galatasaray per vendere Zaniolo chiede 20 milioni. Duello tra Fiorentina e Atalanta"

27 giugno 2024 01:11

Gazzetta: “Zaniolo il nome più caldo in casa Fiorentina. Commisso sta facendo di tutto per battere la concorrenza”

26 giugno 2024 08:23

Il punto viola di Pedullà: "Kean obiettivo concreto, Zaniolo duello aperto con l'Atalanta"

26 giugno 2024 00:14

Amrabat sblocca Zaniolo? base dell'operazione prestito oneroso con diritto a 15 milioni

21 giugno 2024 23:37

Icardi chiude alla Fiorentina: "Resterò un altro anno al Galatasaray, poi vedremo cosa succederà"

21 giugno 2024 16:27

Nazione: "La Fiorentina prepara lo scambio Amrabat-Zaniolo con il Galatasaray. Entrambi valgono 15 milioni"

21 giugno 2024 09:54

Corriere dello Sport: “Pronto il piano della Fiorentina per anticipare l’Atalanta su Zaniolo. C’è l’ok di Palladino”

14 giugno 2024 07:46

Romano scrive: "L'Atalanta pronta ad ingaggiare Nicolò Zaniolo, concorrenza del Villareal"

12 giugno 2024 23:36

Amrabat non vuole più tornare alla Fiorentina, preferisce stare al Manchester o andare al Galatasaray

10 giugno 2024 12:55

Dalla Turchia: "Incontro tra Amrabat e l'allenatore del Galatasaray, il centrocampista però non sarebbe una loro priorità"

10 giugno 2024 10:35

Nazione: “Icardi alla Fiorentina? Può essere più facile di Retegui. Il Galatasaray chiede 20 milioni. Ostacolo ingaggio”

10 giugno 2024 09:00

Dalla Turchia: "Il Galatasaray ha un accordo con Amrabat. I dettagli potrebbero essere definiti a breve"

08 giugno 2024 12:03

Torreira: "Quando ho lasciato la Fiorentina ho pianto. Il Galatasaray sarà il mio ultimo club europeo"

08 giugno 2024 10:06

Il ds del Galatasaray fa il punto sulle voci di mercato: "Per Zaniolo valutiamo offerte. Icardi non parte"

07 giugno 2024 18:11

Corriere dello Sport: “Il Galatasaray ha già trovato l’intesa con Amrabat: manca l’accordo tra i due club”

07 giugno 2024 09:17

Okan, allenatore del Galatasaray: "Zaniolo è prezioso per noi, ma valutiamo offerte e le sue intenzioni"

06 giugno 2024 20:15

Il Galatasaray piomba su Arnautovic, un agente dei turchi in sede dell'Inter: "Lui libererebbe Icardi"

06 giugno 2024 17:10

Dalla Turchia: "Il Galatasaray vuole Amrabat, offerti 10 milioni e il cartellino di Zaniolo alla Fiorentina"

06 giugno 2024 11:39

Dalla Turchia: "Il Galatasaray su Amrabat. Dopo i primi colloqui, il centrocampista apre alla cessione"

05 giugno 2024 15:42

Corriere fiorentino scrive: "Zaniolo e il suo entourage stanno lavorando per andare alla Fiorentina"

27 maggio 2024 09:57

Di Marzio insiste: "La Fiorentina è forte su Zaniolo per la prossima stagione"

21 maggio 2024 21:08

L'Aston Villa molla Zaniolo, ritorno in Turchia scontato, occasione per la Fiorentina?

03 maggio 2024 22:21

Dalla Turchia sicuri: "Fiorentina interessata a Kaan Ayhan, difensore turco in forza al Galatasaray"

24 aprile 2024 18:03

Torreira ha trovato casa in Turchia, firmato rinnovo e adeguamento con il Galatasaray

19 aprile 2024 22:02

Dalla Spagna sicuri, Atletico Madrid offre 18 milioni al Galatasaray per Zaniolo, la Fiorentina ha concorrenza

29 marzo 2024 17:18

La Fiorentina può accontentare Zaniolo: il suo ingaggio da 2,75 milioni rientra nei parametri della rosa

28 marzo 2024 17:31

Corriere dello Sport: “Barone incontrò l’agente di Zaniolo. Commisso vuole regalarlo a Firenze”

27 marzo 2024 08:21

Gazzetta dello Sport scrive: "Zaniolo vuole tornare in Serie A, la Fiorentina potrebbe farsi avanti"

19 febbraio 2024 15:39

Ag. Zaniolo: "Quest'estate una squadra italiana ha fatto un'offerta ma non è stata ritenuta all'altezza"

12 ottobre 2023 14:48

Disastro Amrabat in Champions, da terzino sinistro fa un pasticcio e il Galatasaray di Torreira vince

03 ottobre 2023 23:49

Vice presidente del Galatasaray: "Avevamo accordo con Amrabat prima che si inserisse il Manchester United"

08 settembre 2023 13:07

Retroscena dalla Turchia: "Galatasaray ha rifiutato offerta della Fiorentina per Nelsson, difensore classe 1998"

06 settembre 2023 15:42

Niente Fiorentina per Demirbay: il centrocampista si trasferisce al Galatasaray in Turchia

01 agosto 2023 18:15

Dall'Inghilterra, Trattativa tra Manchester United e Galatasaray per Fred. Sblocca l'arrivo di Amrabat

28 luglio 2023 19:06

TMW, la Fiorentina ha incontrato gli agenti di Nelsson, difensore centrale del Galatasaray. Costa 15 milioni

27 luglio 2023 20:33

Tuttosport, Jovic-Fiorentina all’addio? In settimana la decisione. Se va via Dia o Nzola i nomi in pole 

03 luglio 2023 08:54

Jovic potrebbe essere ceduto al Galatasaray ma l'intenzione della Fiorentina è di tenerlo. Per ora...

30 giugno 2023 09:37

Zaniolo: "In vacanza mi sono divertito con Sottil. Fiorentina? Tifo Juventus, o vado li o resto in Turchia"

29 giugno 2023 14:07

Il procuratore di Torreira ammette: "Incontrerò la Lazio per sentire la loro proposta ma non è in vendita"

25 giugno 2023 12:52

Corriere dello Sport, il Galatasaray fa sul serio per Jovic, è pronta la prima offerta

25 giugno 2023 10:55

Dalla Turchia: "Il Galatasaray offre 8 milioni alla Fiorentina per Jovic. Ingaggio da 3 milioni a stagione"

24 giugno 2023 15:35

Gazzetta: “La Fiorentina per Zaniolo aveva offerto al Galatasaray meno di 15 milioni”

22 giugno 2023 09:11

Il Milan cerca di fare lo sgarro alla Juventus per Zaniolo. La Fiorentina non è mai stata una possibilità

21 giugno 2023 16:15

Gazzetta svela: “Il Galatasaray ha rifiutato l’offerta della Fiorentina per Zaniolo. C’è la Juve ora su di lui”

21 giugno 2023 09:06

Altro che Zaniolo alla Fiorentina, la Juventus incontra il Galatasaray per portarlo in bianconero

20 giugno 2023 23:30

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